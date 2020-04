„Merci, Chérie, jetzt bist’ dahi“

Die April-Sitzung des Miesbacher Stadtrats am Donnerstagabend stand im Zeichen der Veränderung. Zum einen fand das Treffen wegen Corona nicht im Sitzungssaal des Rathauses statt, sondern im Saal des Waitzinger Kellers – des Abstands wegen.

Der bot den großen Rahmen für die letzte Sitzung des Gremiums, das am 7. Mai, ebenfalls dort, in neuer Besetzung vereidigt wird.

Von der bisherigen Mannschaft wurde zwar ein Großteil wieder gewählt, doch einige scheiden aus. Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) stand dabei besonders im Mittelpunkt. Nach 17 Jahren als Rathauschefin wechselt sie in den Ruhestand. Im Rahmen der monatlichen Reibereien hatte sie nicht nur einmal kundgetan, sie könne ja sofort aufhören. Zu Beginn der letzten Sitzung zog sie nach 6135 Tagen im Amt aber eingangs ein positives Fazit: „Es war schön. Ich habe meiner Heimatstadt dienen dürfen.“

Abschied nach 32 Jahren, doch Dirk Thelemann war verhindert

Das große Abschiednehmen musste jedoch bis zum Ende der letzten öffentlichen Sitzung warten. Die Ratsmitglieder, die im neuen Gremium nicht mehr vertreten sind, würdigte Pongratz in der Reihenfolge ihrer Zugehörigkeit. Am längsten dabei war Dirk Thelemann (CSU). 32 Jahre gehörte er dem Stadtrat ohne Unterbrechung an, schaffte es jetzt nicht mehr hinein. Seine letzte Sitzung verpasste der Rechtsanwalt wegen eines Stiftungstermins. „Ich kenne den Dirk seit meiner Kindheit“, sagte Pongratz. „Er hat stets für Ausgleich gesorgt und hatte stets das Wohl der Stadt im Blick. Schade, dass er aufhören muss.“ Den langjährigen Fraktionssprecher der CSU zeichne ein sehr breites Denken aus – „er ist ein kommunalpolitisches Urgestein“.

Seit 2002 war Franz Mader (FWG) dabei. Er habe sich viele Gedanken um die Geschäftswelt gemacht und gute Vorschläge eingebracht. Walter Fraunhofer gehörte seit 2008 als parteiloses Mitglied der SPD-Fraktion an und habe es dieser oft nicht leicht gemacht. Der Ex-Feuerwehrkommandant und Bürgermeisterkandidat habe stets seine Meinung vertreten, betonte Pongratz: „Wenn’s gebrannt hat, war der Walter da.“

Besondere Bindung zu Claus Fahrer dank Marseillan

Für Claus Fahrer (FDP) reichte es nur zu einer Periode im Stadtrat, was Pongratz verwunderte: „Ich hätte gedacht, die FDP bekommt zwei Sitze.“ 2015 übernahm er die Aufgabe des Sportreferenten von Jochen Holzkamm (SPD), und als Befürworter der Städtepartnerschaft mit Marseillan/Frankreich habe er sich stark eingebracht. Den Dank für sein Engagement gab Fahrer an das Gremium zurück und überreichte Pongratz eine Flasche Wein.

Für Holzkamm rückte 2015 Sabine Schuhbeck nach, die vor allem beim Thema Kinder und Jugendliche Akzente gesetzt habe. Kurz war dagegen das Intermezzo von Bernhard Wurm (SPD). Er rückte erst im Februar für den verstorbenen Franz Reischl nach und machte zwei Sitzungen mit. Die ausscheidenden Mitglieder erhielten eine Urkunde nebst Gürtelschnalle mit Miesbacher Wappen; lediglich Wurm bekam einen Porzellanlöwen.

Gedicht und Zeugnis für die Bürgermeisterin

Und auch die Bürgermeisterin wurde gewürdigt. „Wir wollen nicht das Trennende betonen, sondern das Gemeinsame“, stellte Zweiter Bürgermeister Paul Fertl (SPD) fest. Mit der ersten Frau auf Miesbachs Bürgermeisterstuhl habe die SPD sehr gut leben können. Mit Schulcampus, Mittelschule, Wieser Gemeindehaus und nicht zuletzt der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung habe Pongratz viele Akzente gesetzt. So fiel das Zeugnis der „lehrerlastigen SPD“ (Fertl) sehr positiv aus: „Zielbewusst hat sie ihre Pläne umgesetzt“, verlas Inge Jooß. Kontaktfreudig sei sie gewesen und bestimmend, vereinte Dialekt und Französisch und pflegte ein „ansprechendes Erscheinungsbild“. Als Präsent gab es Espresso „und etwas für den Strand“.

Ein herzliches Dankeschön kam auch vom Dritten Bürgermeister Michael Lechner (FWG): „Du hast die Stadt vorwärtsgebracht.“ Vieles sei positiv gewesen. Besonders wichtig sei gewesen, die Schulen am Ort zu halten – auch wenn einige Wunsch-Schlagzeilen wie „Autofreier Marktplatz“, „Offene Einbahnstraßen für Radler“ und „Wohnungsbau auf Zuchtverbandsgelände“ ausgeblieben seien, stellte Lechner launig fest und überreichte Wein und Gutschein.

Für die Grünen hatte Manfred Burger ein Gedicht verfasst und mit der Zeile „Merci, Chérie, liebe Ingrid, jetzt bist’ dahi“ für Lacher gesorgt. Zum Dank an alle Ausscheider gab es je einen Coffee-to-go-Becher und einen Geschenkkorb für Pongratz. CSU-Sprecher Franz Mayer komplettierte die Becher mit je einer Flasche Wein und einen Geschenkkorb für Pongratz. „Für Dich waren die Bürger immer am wichtigsten“, stellte er fest und dankte ihr für die gute Zusammenarbeit – „auch wenn wir nicht immer einig waren“.

Pongratz nahm die netten Worte gut gelaunt entgegen. „Wichtig ist das Wohl der Stadt“, gab sie dem neuen Stadtrat mit auf den Weg. „ Ich wünsche Euch alles erdenklich Gute und guten Zusammenhalt.“

ddy