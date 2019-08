Trotz guter Absichten handelte sich ein Abschleppunternehmer eine Anzeige wegen Betrugs vor dem Amtsgericht ein. Das sprach ihn frei - und sagte: „Es ist saublöd gelaufen.“

Miesbach/Warngau – Ein Abschleppunternehmer aus dem Landkreis Miesbach wollte einem Kunden einen Gefallen tun und hat dessen beschädigtes Auto nach Viersen bei Mönchengladbach gefahren. Trotz guter Absichten handelte er sich dafür eine Anzeige wegen Betrugs vor dem Miesbacher Amtsgericht ein. Das sprach ihn jetzt frei. „Es ist saublöd gelaufen“, sagte Richter Walter Leitner.

Abschleppunternehmer vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen

Auslöser des Verfahrens war ein Unfall auf der A 8 bei Irschenberg im Juni 2018. Ein damals 60-jähriger Unternehmer aus der Nähe von Mönchengladbach war mit seiner Familie auf dem Heimweg aus dem Urlaub, als ein BMW mit hoher Geschwindigkeit auf den Mercedes der Familie auffuhr. Dieser kam schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen – Totalschaden. Die Polizei rief den Abschleppdienst, der den Mercedes barg und in die Niederlassung im Nordlandkreis brachte. Ein Mitarbeiter sicherte dem Gladbacher zu, den Wagen schnellstmöglich in dessen Heimatwerkstatt zu bringen. Einen schriftlichen Auftrag gab es nicht, nur eine Rechnung – die der Mann sofort beglich. Das alles passierte an dem Donnerstag, an dem auch der Unfall geschah. Bis hierhin waren sich die Parteien einig.

Die Unstimmigkeiten begannen am darauffolgenden Sonntag. Der Abschleppunternehmer hatte geplant, den Mercedes von einem Lkw nach Gladbach bringen zu lassen. „Für mich die mit Abstand günstigste Lösung“, sagte er vor Gericht. Auch der Besitzer des Autos war von dieser Transport-Art ausgegangen. Über das Wochenende meldeten sich aber zwei Fahrer des Unternehmens krank. Der Inhaber beschloss, den Wagen kurzerhand noch am Sonntag selbst nach Nordrhein-Westfalen zu bringen – wegen des Sonntags-Fahrverbots für Lkw setzte er sich direkt ans Steuer des Mercedes, der zwar am Heck stark demoliert war, aber noch fahrtüchtig.

Das störte den Inhaber des Wagens. Er sei davon ausgegangen, dass sein Auto per Lkw zurückgebracht werde, sagte er. Durch die Fahrt nach Gladbach habe seine Firma mehr Leasinggebühr zahlen müssen, ferner habe sich wegen des fragwürdigen Zustands des Wagens die Haftungsfrage gestellt – nicht, was er bestellt habe. Das sagte er dem Abschleppunternehmer später am Telefon.

Der war überrascht. Er habe geglaubt, dem Mann einen Gefallen zu tun. Etwa 1300 Euro habe ihn die Rückführung gekostet, sagte er – mehr als doppelt so viel wie die Überführung per Lkw. Sogar seinen Sonntag habe er geopfert – „und die Formel 1 in Österreich verpasst“. Weil er dem Kunden seinen Wagen aber schnellstmöglich bringen wollte, sei es ihm das wert gewesen.

Vor dem Amtsgericht: Streit über eine Überführungsfahrt

Der blieb dennoch bei seiner Meinung. Mehr noch: Weil der Fahrtenschreiber des Mercedes bereits am Tag nach dem Unfall deaktiviert wurde, vermutete er sogar, der Abschleppunternehmer habe ihm die Fahrt verheimlichen wollen. Ein Gerichtsverfahren wollte der Gladbacher aber nicht. Sein Angebot: Der Abschleppunternehmer solle ihm innerhalb einer Woche die Hälfte des vereinbarten Preises von 1500 Euro zurückzahlen.

„Recht viel“, fand der. Er konnte vor Gericht belegen, erst zwei Tage, nachdem der Fahrtenschreiber abgeschlossen wurde, erstmals in den Wagen gestiegen zu sein. Zum Zeitpunkt des Abschließens – vom Fahrtenschreiber auf die Minute festgehalten – war er bei einer Schulfeier seines Sohnes. Weil der Wagen ohnehin ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen sei, sei er auch nicht davon ausgegangen, dass eine Überführungsfahrt einen Schaden verursachen könne. Die 750 Euro überwies er dennoch – des lieben Friedens willen.

Das misslang. Zwar ging das Geld am Freitag, also vor Ablauf der Wochenfrist, beim Gladbacher ein. Doch dessen Buchhaltung informierte ihn erst am Montag. Bereits am Freitag rief ihn allerdings die Autobahnpolizei Holzkirchen an und fragte, ob er gegen den Fahrer des BMW Anzeige erstatten wolle, der ihm ins Heck gekracht war. Wollte er nicht – aber er erzählte von der Überführung und der vermeintlichen Täuschung durch den abmontierten Fahrtenschreiber. „Da sagte der Polizist: ,Wenn ich davon weiß, muss ich es anzeigen‘“, gab der Gladbacher vor Gericht zu Protokoll. „Hätte ich gewusst, dass die Entschädigung angekommen war, wären wir heute nicht hier.“

Nun waren sie es aber – und Verteidiger Karl Juschek zog Bilanz. Unter anderem, argumentierte er, habe der Angeklagte keine Verschleierungsversuche seiner Fahrt unternommen, die Folie, mit der er das beschädigte Heck abgeklebt hatte, am Auto belassen und den Fahrtenschreiber nicht wieder eingesteckt. „So handelt niemand, der einen Betrug begeht“, sagte der Verteidiger. Dem stimmten Richter und Staatsanwalt zu. Freispruch.

