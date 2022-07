Abschlussfeier an der Realschule Miesbach: Schulleiter lobt „Herz und Charakter“ der Absolventen

Von: Jonas Napiletzki

„Sakrisch“ gefreut hat sich Schulleiter Thomas Kaspar (vorne, 2. v. r.) über die Abschiedsfeier. Als Ehrengäste waren (vorne v.l.) Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber, Irschenbergs zweiter Bürgermeister Marinus Eyrainer und (vorne, r.) Miesbachs zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner gekommen. © Thomas Plettenberg

Thomas Kaspar, Leiter der Gunetzrhainer-Realschule in Miesbach, hat den besten Jahrgang verabschiedet, den er in 14 Jahren als Direktor erlebt hat.

Miesbach – Durch den Waitzinger Keller trötet eine Stadiontrompete, unterbrochen vom Lautsprecher-Heulen amerikanischer Streifenwagen. Kurz darauf – Schulleiter Thomas Kaspar übergibt ein Abschlusszeugnis – knallt ihm unter Grölen einiger Schüler eine Konfettikanone ins Gesicht. Kaspar lässt sich nicht verunsichern, erinnert nur kurz an die Gefahr eines Herzinfarktes. Davon ist er verschont geblieben. Und auch sonst wirkte der Schulleiter bei der gestrigen Abschlussfeier der Gunetzrhainer-Realschule in Miesbach recht zufrieden.

Die gute Stimmung der Schüler, die sich bei ihren Lehrern herzlich „fürs Ertragen“ bedankten, teilte Kaspar wohl auch wegen eines neuen Rekords. In seiner 14-jährigen Laufbahn als Direktor habe er noch nie einen besseren Jahrgang verabschieden dürfen, betonte er.

Abschlusszeugnisse: Happy End!

Die zehnten Klassen hätten 1140 Tage, 5740 Stunden oder 42 000 Minuten an ihren Ergebnissen gearbeitet sowie rund 86 Schulaufgaben und 42 Stegreifaufgaben überstanden. Den langen Weg von der fünften bis zur zehnten Jahrgangsstufe verglich der Schulleiter mit dem Aufbau eines klassischen Dramas. Der erste Akt, in dem die Hauptpersonen – hier die Absolventen in der fünften Klasse – eingeführt wurden, mündete in die für diese Gattung üblichen Konflikten im zweiten Akt. Die hätten in der Schule, untereinander oder mit den Eltern stattgefunden. Dann, Akt drei, stand für die Jugendlichen die Entscheidung an. „Soll das Drama eine Tragödie oder eine Komödie mit Happy End werden?“ Fast alle hätten sich für Letzteres entschieden. „Und das Happy End ist nun das Abschlusszeugnis.“

Doch die Schule habe nicht allein die Aufgabe, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. „Wir sollen auch Herz und Charakter bilden.“ Das, so Kaspar mit Blick in die Runde, „ist hervorragend gelungen“.

Eine solch gute Schulgemeinschaft sei nicht selbstverständlich, lobte Miesbachs zweite Bürgermeisterin Astrid Gülder, die neben Elternbeiratsvorsitzender Beate Kunz ein Grußwort vorbereitet hatte. Letztere richtete ihr Wort freilich auch an die Eltern: „Lasst eure Kinder sich entwickeln.“

Schulband begeistert unter Leitung von Erich Kogler

Auf die vorläufige „Endstation“ freute sich Schülersprecher Georg Leitner, der nebst den weiteren Schülersprechern Sascha Eckstein und Stephanie Rühl ans Mikrofon trat. Rühl zeigte sich dankbar darüber, dass nun „Adrenalin, Stress und Druck“ entfallen würden. Den Lehrern dankte sie herzlich. „Auch, wenn wir Ihre Bemühungen sicher erst in ein paar Jahren zu schätzen wissen.“

Vor blau beleuchteten Säulen des Waitzinger Kellers erhielten anschließend alle sechs Klassen ihre Zeugnisse auf der Bühne. Begleitet wurden die Schüler von Fotos aus ihrer Kindheit, die den händeschüttelnden Schulleiter mehrmals zum Schmunzeln brachten. Die schuleigene Theatergruppe umrahmte die Veranstaltung mit ihrem erzählenden Tanz „Hula“, der emotionale Erinnerungen an die Schulzeit hervorhob. Außerdem begleitet wurde die Verleihung von der Percussiongruppe unter Leitung von Thomas Schwob und der lautstark bejubelten Schulband, die mit „Wonderwall“ und „I love Rock’n Roll“ sichtlich begeisterte. Für deren Leitung war im Juni kurzfristig der Haushamer Kabarettist Erich Kogler eingesprungen, der auch gleich ein eigenes Programm einschob, das sich um die Tücken des Homeschoolings drehte. Dass die Feier nach drei „Durstjahren“ nun wieder wie geplant stattfinden konnte, „gfreit mi sakrisch“, sagte Kaspar.

Die besten Absolventen

Adrian Pitsch (Schliersee), Leah Schneider (Fischbachau), Franziska Staudinger (Irschenberg), Georg Leitner (Schliersee), Mercedes Reinthaler (Schliersee) und Marina Kleinschwärzer (Irschenberg). Insgesamt erreichten 25 Absolventen Noten bis 1,5. Weitere Namen nennt die Schule aus Datenschutzgründen nicht.

