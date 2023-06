Acht Mal um die Erde geradelt: Bürger legen gewaltige Strecke zurück

Von: Christine Merk

Das Fahrrad in der Freizeit nutzen – das machen viele Menschen, wie diese Ausflügler am Tegernsee bei Kaltenbrunn. Für der Aktion Stadtradeln zählen aber auch die Kilometer zur Arbeitsstelle. © Thomas Plettenberg

Bei der dreiwöchigen Aktion „Stadtradeln“ haben die Landkreisbürger 57 Tonnen CO2 gespart.

Landkreis – Mehr als acht Mal rund um die Erde – diese Strecke haben die Landkreisbürger in drei Wochen Stadtradeln auf ihren Rädern zurückgelegt und für die Aktion gemeldet. 165 Teams mit mehr als 2000 Radelnden haben mitgemacht, in der Summe 352 363 Kilometer gesammelt und damit 57 Tonnen CO2 eingespart.

Wer Spaß an Tabellen und Zahlen hat, der sollte einen Blick auf die Homepage der Aktion Stadtradeln werfen. Unter „Übersicht & Ergebnisse“ und Teilnehmerkommunen lässt sich auf den Landkreis Miesbach zugreifen und die Kommunenseite öffnen. Hier gibt’s eine allgemeine Übersicht, interessant ist aber die Auswertung, denn die hält wirklich Überraschungen bereit.

Zwei „Super-Radler“ stechen heraus. Einer hat sich als „Day & night“ angemeldet und ist bei 75 Fahrten 1304 Kilometer gefahren; das sind in den 21 Tagen der Aktion täglich 62 Kilometer. Ein anderer einzelner Teilnehmer, gemeldet als „Mittelschule Rottach-Egern“, ist 1038 Kilometer geradelt. Zehn Gemeinden haben beim Stadtradeln mitgemacht, die meisten Kilometer gehen auf das Konto von Holzkirchen: 126 763. Die Marktgemeinde wartet auch mit den meisten „Parlamentariern“ auf: Von 25 Gemeinderäten inklusive Bürgermeister traten 13 für die Aktion in die Pedale. Aus dem Holzkirchner Rathaus haben 24 Mitarbeiter teilgenommen, zusammen aber mit 2438 Kilometern etwas weniger Strecke gesammelt als das „Äktsch’n-Team Gmoa Hausham“. Deren Bilanz: zwölf Radelnde, 2371 Kilometer, pro Kopf 203. Mit Blick auf die Summe der Kilometer war das beste Team im Landkreis der RSLC Holzkirchen mit 24 879 Kilometern vor dem Gymnasium Miesbach mit 23 760 Kilometern.

Bei der Wahl ihrer Namen haben die Teams Humor und Phantasie bewiesen: Da gibt’s „Die Turboschnecken“, die „Hasen“, „Die Windradler“ und „Schnelle Reifen“, „Gegen uns hätten wir auch gewonnen“ und „Immer in Bewegung bleiben“.

Die Organisatoren sind zufrieden mit dem Ergebnis der dreiwöchigen Aktion. In Deutschland haben heuer knapp 380 000 Menschen mitgemacht und zusammen 9779 Tonnen CO2 eingespart. Tim Coldewey von der Standortförderung Holzkirchen, der zusammen mit der Regionalentwicklung Oberland (REO) und der Stadt Miesbach das Stadtradeln organisierte, meint, die Aktion habe gezeigt, dass sich viele Menschen regelmäßig aufs Rad setzen – nicht nur in ihrer Freizeit. „Somit gilt weiter, in den Ausbau von Radinfrastruktur und die Schaffung von Angeboten für den Radverkehr in der Region zu investieren.“

Die Ergebnisse

Bad Wiessee: 5705 Kilometer, 35 Radelnde, zehn Teams, bestes Team: Medical Park Tegernseer Tal (2755 Kilometer, zehn Radelnde); Gmund: 16 506 Kilometer, fünf Parlamentarier (von 21), 95 Radelnde, 15 Teams, bestes Team: Radsport Tegernseer Tal (9408 Kilometer, 14 Radelnde); Hausham: 39 432 Kilometer, 216 Radelnde, 24 Teams, bestes Team: Anton-Weilmaiers Radlteam (7008 Kilometer, 45 Radelnde; Holzkirchen: 126 740 Kilometer, 677 Radelnde, 56 Teams, bestes Team: RSLC (24 879 Kilometer, 93 Radelnde); Miesbach: 77 431 Kilometer, 490 Radelnde, 22 Teams, bestes Team: Gymnasium Miesbach (23 773 Kilometer, 226 Radelnde); Otterfing: 26 041 Kilometer, 169 Radelnde, 15 Teams, bestes Team: Grüne (5323 Kilometer, 22 Radelnde); Rottach-Egern: 6318 Kilometer, 30 Radelnde, fünf Teams, bestes Team: Landradler (2225 Kilometer, acht Radelnde); Waakirchen: 17 278 Kilometer, 85 Radelnde, acht Teams, bestes Team: Alpenverein Sektion (8900 Kilometer, 39 Radelnde); Warngau: 1216 Kilometer, 197 Radelnde, zwei Teams, bestes Team: Gemeinde (943 Kilometer, sechs Radelnde); Weyarn: 12 875 Kilometer, 103 Radelnde, sechs Teams, bestes Team: Spielkreis (3586 Kilometer, 31 Radelnde);

