ADFC bewertet den Landkreis Miesbach: Bad Wiessee ist Bayerns beste Radlgemeinde

Das kommt bei Radlern gut an: Viele Kommunen wie Miesbach (Kolpingstraße) haben für Radfahrer das Befahren von Einbahnstraßen in der Gegenrichtung erlaubt.

FAHRRADKLIMA-TEST 2022

Pünktlich zum Frühjahr hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) seinen Fahrradklima-Test 2022 vorgelegt. Aus dem Landkreis Miesbach wurden mit Miesbach, Hausham, Bad Wiessee, Holzkirchen und Weyarn fünf Kommunen bewertet – Bad Wiessee schnitt am besten ab.

Landkreis – 27 Fragen umfasste die weltweit größte Umfrage zur Zufriedenheit Radfahrender. Sie wird vom ADFC alle zwei Jahre mit Unterstützung des Bundesverkehrsministeriums durchgeführt und fand 2022 zum zehnten Mal statt. Zwischen September und November konnten Radfahrer ihre Meinung zum Fahrradklima vor Ort abgeben. Dazu wurden vorgegebene Fragen nach Schulnoten bewertet.

Miesbach

In der Gesamtbewertung erhält Miesbach die Note 4,2. Damit liegt die Kreisstadt bundesweit auf Rang 357 von 474 Orten dieser Größe, bayernweit auf 83 von 100. Als negativ bewerteten die 84 Teilnehmer vor allem die beschränkte Mitnahme in Bus und Bahn sowie das zügige Radfahren, das oftmals nicht möglich ist. Die Erreichbarkeit im Stadtzentrum wird kurioserweise als gut bewertet, im Vergleich zu anderen Städten aber als schlecht. Aber es gibt auch Positives: So hat sich die Bewertungsnote leicht von 4,3 (2018) auf 4,2 (2022) verbessert. Konkret wird das Öffnen der Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung begrüßt, ebenso die neuen Wegweiser für Radfahrer und das Reinigen und Räumen der Radwege. Was in beiden Einzelbewertungen mit 4,9 schlecht abschnitt, ist das Abstimmen der Ampelschaltungen auf Radfahrer. Mit 4,8 wurde die Aussage „Man kann auf der Fahrbahn gemeinsam mit den Autos zügig und sicher Rad fahren“ bewertet. Gleiches gilt für die Aussage: „Die Radwege sind angenehm breit – man kann langsamere Radfahrer gut überholen.“ Schlechtester Punkt mit 5,4: „Man kann sein Rad am Bahnhof sicher, wettergeschützt und komfortabel abstellen.“

Baustellen sind Haushams Baustelle

Hausham

Mit 4,3 schneidet Hausham ab und rangiert damit bundesweit auf Platz 394 von 474 vergleichbaren Orten und bayernweit auf 89 von 100. Für die Bergwerksgemeinde ist es die erste Erfassung. Als positiv wurden die Wegweisung, die geringe Zahl an Fahrraddiebstählen und das Räumen/Reinigen der Radwege ermittelt. Negativ fanden die 64 Teilnehmer auch hier die unvorteilhafte Radmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, das Sicherheitsgefühl auf der Straße und die Abstellanlagen. Mit 4,9 wurde die Überwachung, dass Autos nicht auf Radwegen parken, bewertet. Auch der Punkt, ob man auf der Fahrbahn gemeinsam mit Autos zügig und sicher Rad fahren kann, fiel durch (4,9). Am meisten bemängelt: Sicheres Fahren an Baustellen (5,2). Dafür gebe es „gibt es selten Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern“ (3,9).

Top in Bayern: Bad Wiessee

Bad Wiessee

Note 2,9 – damit liegt Bad Wiessee bundesweit auf Platz zehn von 474 und bayernweit auf Platz eins. Grund zur Freude bei Bürgermeister Robert Kühn: „Ich bin sehr stolz auf unseren Ort, denn die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur ist eine Gemeinschaftsaufgabe, in die sich sehr viele Bürger eingebracht haben.“ Man habe in kurzer Zeit viel geschafft. „Das Beste ist: Wir haben unsere Optimierungen noch nicht abgeschlossen.“ So will die Gemeinde am Tegernsee 2024 „fahrradfreundliche Kommune“ werden. 2020 lag Wiessee noch bei Note 3,2. Gerade die Radlförderung fanden die 58 Teilnehmer sehr gut, ebenso das Räumen/Reinigen der Radwege und die Kontrolle der Falschparker auf Radwegen. Bemängelt wurden dagegen die Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, Konflikte mit Fußgängern und die Situation der Abstellanlagen. Den Gemeinschaftssinn unterstreicht der Punkt „Alle fahren Fahrrad“, der mit 2,6 bewertet wurde, ebenso die hohe Akzeptanz der Radler und die Werbung fürs Radeln (je 2,9). Top-Wert: „Man kann zügig und direkt Ziele mit dem Rad erreichen“ (2,0).

Holzkirchen verliert Punkte

Holzkirchen

Den Ambitionen Holzkirchens als Radlgemeinde dürfte dieser Wert wehtun: Die Note 3,9 stellt eine leichte Verschlechterung dar – 2020 lag man noch bei 3,7. Das bedeutet Platz 249 von 474 bundesweit und 62 von 100 landesweit. Gut bewertet wurden die öffentlichen Mieträder, die in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstraßen und die Werbung fürs Radfahren. Dagegen trüben die Radmitnahme in Bus und Bahn, Konflikte mit Fußgängern und die suboptimalen Abstellanlagen das Bild. Was offenbar richtig nervt: „Es wird großzügig geduldet, wenn Autofahrer auf Radwegen parken“ sowie die fehlende Abstimmung der Ampelschaltungen auf Radler (je 4,8). Auch seien die Fahrbahnen oft zu schmal (5,0). Die Frage des sicheren, wettergeschützten und komfortablen Abstellplatzes am Bahnhof bewerteten die 137 Teilnehmer mit 3,0.

In Weyarn fehlen Radl zum Mieten

Weyarn

Note 3,7 – damit landet Weyarn bei seiner ersten Teilnahme auf Platz 127 von 474 Orten bundesweit und in Bayern auf Rang 30 von 100. Top bewertet wurden hier die Ampelschaltungen für Radler, wenig Konflikte mit Fußgängern und die hindernisfreien Radwege. Dafür bemängelten die 64 Teilnehmer die Verfügbarkeit öffentlicher Mietradl (5,4), die Mitnahme in Bus und Bahn sowie die generationenübergreifende Akzeptanz des Radelns. Schwierig auch das Thema „Kommen Kinder und Jugendliche eigenständig und flexibel per Rad zu ihren Freunden, zur Schule oder Freizeiteinrichtungen“: Note 4,0.

Sämtliche Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2022 gibt es auf https://fahrradklima-test.adfc.de/

