Advent in Miesbach: Mit Licht gegen den Corona-Schatten

Veranstaltungen fallen aus, Menschenansammlungen sind nicht zulässig, Alkoholausschank ist untersagt – die Voraussetzungen für einen stimmungsvollen Advent sind denkbar schlecht. In Miesbach versucht man nun, mit einem gemeinsamen Konzept das Beste aus den Umständen zu machen – nicht zuletzt für den Einzelhandel.

Miesbach – Kein 1000-Lichterglanz, kein Weihnachtsgasserl – die Vorweihnachtszeit in Miesbach muss dieses Jahr ohne Publikumsmagneten und öffentliche Veranstaltungen auskommen. Die coronabedingten Rahmenbedingungen lassen nur wenig Spielraum. Darunter leidet auch der Einzelhandel.

Um trotz aller Widrigkeiten doch noch einen schönen Advent zu schaffen, haben sich Stadt, Kirchen und der Gewerbeverband Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM) zusammengetan. Die Idee: Eine stimmungsvolle Beleuchtung im örtlichen Wechsel soll die Leute zum Bummeln in die Stadt locken.

Variable Illuminierung

Die Adventsbeleuchtung an Lebzelterberg und Fraunhoferstraße sowie an einigen Bäumen wird ergänzt durch die wechselnde Illuminierung verschiedener Gebäude und Plätze. Jede Woche soll von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 16.30 bis 22 Uhr, ein anderer Bereich im wahrsten Sinn in einem neuen Licht erstrahlen. Den Beginn machen Rathaus und Marienplatz.

Lichtsprüche an den Kirchen

„Wir können leider nur mit angezogener Handbremse agieren. Ich bin aber trotzdem froh, dass etwas möglich ist“, sagt Bürgermeister Gerhard Braunmiller, der das Programm mit den übrigen Beteiligten nun bei einem Pressegespräch vorstellte. Und Max Kalup, zuständig fürs Stadtmarketing, erklärt: „Wenn wir keine Veranstaltung machen können, wollen wir die Stadt eben auf andere Weise attraktiv machen.“ Und so zum Abendspaziergang einladen. Das gilt auch für die beiden Kirchen. Sie werden ebenfalls angestrahlt und zeigen projizierte Verse und Sprüche.

Geschäfte locken mit Los-Aktion

Die über 30 GWM-Läden setzen zudem auf eine Los-Aktion, bei der es Preise im Wert von 5000 Euro zu gewinnen gibt. Zudem verteilt die Stadt an ihre 1643 Senioren je einen Fünf-Euro-Gutschein für GWM-Geschäfte. „Das sieht nicht nach viel aus“, sagt GWM-Vorsitzender Florian Brunner, „aber für uns ist es eine ziemliche Wirtschaftsförderung.“

Über 50 Krippen in den Schaufenstern

Für die beiden Kirchen ist die Illumination ein weiterer Weg, die Menschen zu erreichen. „So können wir Trost und Ermunterung spenden“, sagt Pastoralreferentin Kathrin Baumann. Der evangelische Pfarrer Erwin Sergel verweist zudem auf den kirchenmusikalischen Adventskalender des Dekanats. Darin gibt es jeden Tag ein Stück – zum Lesen und per QR-Code auch zum Online-Hören.

Damit es beim Bummeln durch die Stadt auch nach Geschäftsschluss etwas zu sehen gibt, findet erneut der Krippenweg statt. An 48 Stationen gibt es in der Innenstadt über 50 liebevolle Krippen von Bastlern und Privatleuten zu sehen. Erläuterungen dazu sind auf miesbach-evangelisch.de/krippenweg-miesbach zu finden. „Das ist ein sehr coronakonformes Angebot“, findet Inge Jooß, die den Krippenweg bereits 2012 ins Leben gerufen hat. „Vielleicht regt das Betrachten der verschiedenen Krippen auch zum Nachdenken an.“ So ganz ohne Standln soll der Advent nicht stattfinden – zumindest Punsch to go sollte möglich sein. Kalup: „Wir prüfen, was erlaubt ist, und machen dann spontan etwas.“

ddy