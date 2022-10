Ärzte protestieren: Praxen am Montag zeitweise nicht erreichbar

Von: Stephen Hank

Einige Mediziner im Landkreis wollen sich am Montag an einer Protestaktion gegen die Sparpolitik der Bundesregierung beteiligen (Symbolbild). © Monika Skolimowska/ZB/dpa/Symbolbild

Etliche Hausarztpraxen im Landkreis werden am Montagvormittag nicht erreichbar sein. Die Mediziner beteiligen sich an einer Protestaktion gegen die Sparpolitik der Bundesregierung.

Landkreis – Der Tenor bei der Protestaktion: Der Traum von der eigenen Praxis und die flächendeckende Patientenversorgung müssen eine Zukunft haben. Genaue Zahlen gibt es nicht, doch nach Einschätzung von Thomas Straßmüller aus Gmund, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands, beteiligt sich ein Großteil der Hausarztpraxen im Landkreis an der Protestaktion.

Neupatientenregelung würde Ärzte im Landkreis treffen

Von 8 bis 10 Uhr nehmen Ärzte und Psychotherapeuten an einer Informationsveranstaltung der ärztlichen und psychotherapeutischen Berufsverbände teil, die von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) unterstützt wird.

Laut einer Pressemitteilung der KVB plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), den Praxen die finanzielle Ausstattung wieder zu entziehen, die sie für ein Mehrangebot an Terminen und ärztlichen Leistungen erhalten haben. Diese sogenannte Neupatientenregelung ist laut Straßmüller insbesondere für die Ärzte im Landkreis ein Thema.

Längere Wartezeiten befürchtet

Zudem will der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen in Berlin in den kommenden Jahren gegenüber der Ärzteschaft „unangemessen niedrige Honorarsteigerungen“ durchsetzen, die laut KVB nicht annähernd die Kostensteigerungen bei Energie und Personal abdecken. Die Patienten müssten wieder mit längeren Wartezeiten für Termine rechnen, und es stünden weniger Behandlungskapazitäten zur Verfügung. Junge Ärzte könnten überdies abgeschreckt werden, sich ihren Traum von der eigenen Praxis zu erfüllen. sh

