Aigner und Löwis ziehen erneut in die Wahl

Hundertprozentige Zustimmung für CSU-Kandidaten

Von Stephen Hank schließen

Es war das gewünschte „kraftvolle Signal“: Mit jeweils 100 Prozent der Stimmen nominierte die CSU Ilse Aigner als Landtagskandidatin und Olaf von Löwis als Bezirkstagskandidat.

Miesbach – Die größte Auswahl hatten die Delegierten beim Blick in die Speisekarte. Schweinsbraten, Schweizer Wurstsalat – oder doch lieber was Vegetarisches? Ansonsten überließ die CSU an diesem Abend nichts dem Zufall. Die Nominierungsversammlung am Freitag beim Bräuwirt in Miesbach erwies sich einmal mehr als sorgsam inszenierte und bis ins kleinste Detail vorbereitete Krönungsmesse. Überraschende Gegenkandidaten, Wortmeldungen oder kritische Stimmen blieben aus. Es war ein Ausdruck der „hundertprozentigen Geschlossenheit“, die alle Redner an diesem Abend für die Landtagswahl 2023 anmahnten.

Kandidaten gewohnt locker und nahbar

Die Harmonie mag freilich auch an den Bewerbern gelegen haben. Ilse Aigner (57) und Olaf von Löwis (67) gaben sich gewohnt locker und nahbar, von Amtsmüdigkeit oder Hybris keine Spur. Ein Ergebnis nahe der 95 Prozent wäre freilich für beide ein empfindlicher Dämpfer gewesen, und so hatten sie ihre Bewerbungsreden erkennbar akkurat ausgearbeitet und vermieden jeglichen Eindruck von Sorglosigkeit. Etwaige Bedenken waren unbegründet: Am Schluss statteten die Delegierten beide mit komfortablen 100 Prozent aus – mehr Zustimmung und Rückhalt geht nicht.

Ilse Aigner „ist unsere bayerische Landesmutter“

Die CSU brauche im Herbst nächsten Jahres ein starkes Ergebnis, um nicht zuletzt auch im Bund die Interessen Bayerns kraftvoll vertreten zu können, hatte Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan vorausgeschickt. Ebenso wie die beiden Kandidaten ließ er an der aktuellen Bundesregierung kein gutes Haar. Als Bezirksvorsitzender der Partei ruhe auf Aigner die Hauptlast, so Radwan, schließlich steuere Oberbayern den Löwenanteil der Stimmen bei. Als Landtagspräsidentin habe sie es mittlerweile geschafft, eigene Spuren zu hinterlassen. Radwan: „Sie ist für mich unsere bayerische Landesmutter und tut der Seele und den Menschen gut.“

Dialog mit Menschen nicht abreißen lassen

Als Mittleren zwischen den Menschen und der Politik bezeichnete sich Aigner dann auch selbst. „Wir dürfen den Dialog nicht abreißen lassen“, sagte die 57-Jährige aus Feldkirchen-Westerham, die durchaus Verständnis dafür zeigte, dass viele Menschen während der Corona-Krise mit den Entscheidungen der Politik gehadert hätten. Dennoch gebe es „keine Alternative zu unserer Demokratie“. Sie zu stärken und zu erhalten, sei ihre ganz besondere Verantwortung als Landtagspräsidentin. Ihr Einfluss sei mit dem Amt nicht weniger geworden, sondern anders, betonte die frühere Ministerin, die ihre überregionale politische Karriere 1994 als Landtagsabgeordnete im Raum Rosenheim begann.

Versorgungssicherheit und Preisstabilität gefordert

Die Herausforderungen angesichts der aktuellen Krisen seien auf allen politischen Ebenen enorm. Ebenso wie später Olaf von Löwis betonte Aigner die Notwendigkeit von Versorgungssicherheit und Preisstabilität. So brauche es beispielsweise große Stromtrassen aus dem Norden und längere Laufzeiten bei den Kernkraftwerken. Die Entlastung von Mittelschicht und Leistungsträgern sei „ein echter Witz“. Arbeit müsse sich wieder lohnen, und es brauche jede Hand. „Wie soll das mit einer Drei-Tage-Woche und Work-Life-Balance funktionieren?“, fragte sie.

„Hunderprozentige Geschlossenheit“ gefordert

Auf die „wichtigen Aufgaben, die der Bezirk erfüllt, die aber etwas im Verborgenen schlummern“, ging Löwis in seiner Bewerbungsrede ein. Der Landrat, der dem Gremium seit 2018 angehört, berichtete über die Verzahnungen mit dem Landkreis. Es geht auch um viel Geld. Knapp 35 Millionen Euro führt der Landkreis im laufenden Jahr an den Bezirk ab, nahezu ebenso viel kommt an finanzieller Unterstützung auf verschiedenen Gebieten – von Gesundheit über Kultur bis hin zu Sozialem – wieder zurück. Den Wahlkampf 2018 zusammen mit Aigner habe er als „grandios“ empfunden, für die nächsten Monate wünscht sich der Holzkirchner „hunderprozentige Geschlossenheit“. Löwis: „Die CSU muss ihre Verlässlichkeit wiederfinden.“

Mit über 40.000 Euro Guthaben ins Wahljahr

Zumindest in finanzieller Hinsicht ist der 1435 Mitglieder starke Kreisverband gut gewappnet. Er startet mit einem Guthaben von über 40.000 Euro ins Wahljahr. Im vergangenen Jahr, so hatte Schatzmeister Johannes Loth zuvor bei der Hauptversammlung berichtet, waren 90.800 Euro an Mitgliedsbeiträgen eingegangen. Der Löwenanteil fließt weiter an die Partei.

Lesen Sie auch: Ilse Aigner über die Lage ihrer Partei.