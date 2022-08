Strom statt Benzin bei der Waldpflege

Von: Christine Merk

Teilen

Leichter in der Hand: Die Bayerischen Staatsforsten haben knapp 300 Akku-Motorsägen angeschafft. Die Geräte haben gegenüber benzinbetriebenen mehrere Vorteile. © BaySF

Die Bayerischen Staatsforsten setzen künftig vermehrt auf Akku-Motorsägen. 300 Stück wurden bereits angeschafft. Sie kommen auch im Landkreis zum Einsatz.

Landkreis – Sie sind leichter, leiser, liegen ruhiger in der Hand und stinken nicht: Akku-Motorsägen im Vergleich mit benzinbetriebenen Geräten. Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) setzen sie bei der Waldpflege bereits ein. Wer sich ein Bild von der Leistungsfähigkeit der Geräte machen will, kann ein Video des forstlichen Bildungszentrums auf Youtube ansehen.

Vorerst nur Einsatz bei leichteren Forstarbeiten

Die Bayerischen Staatsforsten haben knapp 300 Akku-Motorsägen angeschafft, teilt dass Unternehmen mit. Vor allem hinsichtlich der Akkuleistung habe es in der letzten Zeit so deutliche Verbesserungen gegeben, dass inzwischen Akku-Motorsägen für den professionellen Einsatz verfügbar seien, stellen die Staatsforsten fest. „Wir setzen konsequent unseren Weg in Richtung echter Nachhaltigkeit fort und ersetzen fossile Energie beim Antrieb durch moderne Akkutechnologie,“ sagt der für die Beschaffung zuständige BaySF-Vorstand Manfred Kröninger. Vorläufig werden die Akku-Geräte bei der Waldpflege eingesetzt, also bei leichteren Forstarbeiten.

Aber Kröninger geht davon aus, dass die Elektrogeräte noch besser werden. „Der technische Fortschritt bei der Leistungsfähigkeit der Akkus lässt einen Einsatz von Akku-betriebenen Sägen in der reguläre Holzernte schon in wenigen Jahren möglich erscheinen,“ sagt er.

Teurer in der Anschaffung, günstiger beim Betrieb

Deutliche Vorteile hätten die modernen Geräte aber nicht nur hinsichtlich Nachhaltigkeit, sondern auch bezüglich der Arbeitsbedingungen für die Forstwirtinnen und Forstwirte. „Die strombetriebenen Geräte sind leichter, erzeugen weniger Vibrationen, und sie sind abgasfrei“, schreiben die Bayerischen Staatsforsten. Sie seien zwar im Vergleich zu konventionellen Sägen noch teurer, doch die höheren Anschaffungskosten seien durch die günstigeren Betriebskosten schnell wieder wettgemacht: Strom sei deutlich billiger als Benzin. Fazit der Staatsforsten: „In der Summe sind damit die Akku-Geräte den herkömmlichen benzin-betriebenen Geräten überlegen.“

Förster testen im Video verschiedene Geräte

Für den Kauf der Geräte hat das Unternehmen eine Ausschreibung vorgenommen, bei der sich der deutsche Hersteller Stihl durchgesetzt hat. Die Geräte sind bereits in ganz Bayern im Einsatz. Was sie leisten können, hat das forstliche Bildungszentrum der BaySF in der Laubau in einem Video festgehalten. Ein Forstwirtschaftsmeister und ein Förster testen darin verschiedene Geräte und liefern sich ein kleines Duell hinsichtlich der Leistungsfähigkeit. Zu sehen auf YouTube unter www.t1p.de/akkusaege.

Lesen Sie auch: Warum der Bergwald verjüngt werden muss.