Müll sammeln für eine saubere Umwelt

Über eine saubere Umwelt wird viel geredet, doch sie kommt nicht von selbst. Man muss schon etwas dafür tun, und da leisten die Schüler der Offenen Ganztagsschule (OGTS) des Gymnasiums in Miesbach einen vorbildlichen Beitrag.

Nach den Hausaufgaben macht sich die Gruppe mit Betreuerin Heike Meier in regelmäßigen Abständen auf den Weg, um – ausgestattet mit Handschuhen und Müllsäcken – nebenan den Schulpark aufzuräumen. Denn da lässt sich einiges an Müll finden, wie die jüngste Sammelaktion belegt. Weggeworfenes Verpackungsmaterial, leere Alkoholflaschen, Glasscherben und sonstiger Abfall sind dort regelmäßig zu finden. Der Müll wird dann entsorgt, und gefundene Pfandflaschen zu Geld gemacht. Der Erlös daraus wird gespendet.

Seit zwei Jahren führt die OGTS in Eigeninitiative diese Sammlungen durch – eine Aktion, die neben dem Umweltaspekt auch einen pädagogischen Effekt hat, wie OGTS-Leiter Ernst Völker erklärt: „Unsere Schüler sind mit großer Motivation dabei. Sie entdecken, dass ihr Einsatz etwas bewirkt.“ Denn neben einem sauberen Park tragen sie so dazu bei, bei ihren Mitschülern ein stärkeres Bewusstsein für einen sauberen Schulpark zu wecken. „Es geht darum, die Umgebung, in der sie sich aufhalten, sauber und angenehm halten.“ Ein großer Teil des Abfalls stammt von schulfremden Aktivitäten, denn vor allem im Sommer finden dort regelmäßig Partys statt. „Da haben wir bereits Kondome und Fixerbesteck gefunden“, berichtet Völker. Er würde sich mehr Rücksicht seitens der Verursacher wünschen, aber auch mehr Kontrolle durch die Polizei.

ddy