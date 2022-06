Aktionsbündnis Zivilcourage warnt erneut vor Gefahr durch Gentechnik

Von: Sebastian Grauvogl

Aktionsbündnis Zivilcourage warnt erneut vor Gefahr durch Gentechnik © xim.gs via IMAGO

Die EU will Pflanzen, bei denen nur einzelne Gene ausgeschaltet, aber keine neuen hinzugefügt werden, nicht als Gentechnik kennzeichnen. Das Aktionsbündnis Zivilcourage warnt.

Landkreis – Den ersten Angriff der Agrarkonzerne konnte das Aktionsbündnis Zivilcourage erfolgreich abwehren, teilt die Vereinigung in einer Pressemeldung mit. Mit breiter Unterstützung der Bevölkerung sei es gelungen, den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in Bayern und Deutschland weitgehend zu verhindern. 2018 und damit genau zehn Jahre nach Gründung des Aktionsbündnisses bestätigte der Europäische Gerichtshof die Geltung des bestehenden Rechts auch für neue Verfahren der Gentechnik. Nun jedoch würden die Konzerne erneut den Hebel ansetzen, um Hand ans Erbgut der Pflanzen legen, diese anbauen und ohne Kennzeichnungspflicht in den Handel bringen zu dürfen.

Aktionsbündnis Zivilcourage warnt erneut vor Gefahr durch Gentechnik

14 Jahre nach ihrer Gründung sieht sich die Zivilcourage damit erneut in der Pflicht, ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen und dem Einzug der Gentechnik quasi über die Hintertür Einhalt zu gebieten. Wie 2008 wolle das Aktionsbündnis auch diesmal die Verbraucher aufklären und sie so mit ins Boot holen. Ein Info-Blatt haben die Initiatoren bereits veröffentlicht, am 14. Juli ist zudem eine Veranstaltung mit Vertretern aus Wissenschaft, Landwirtschaft und Berufsimkerei geplant. Eingebettet sind die Aktivitäten in die Informationskampagne „Natur statt Agro-Gentechnik“, die die Zivilcourage mit weiteren Partnern gestartet hat. Ausdrücklich weist das Bündnis darauf hin, dass diese auch der Kreisverband Miesbach des Bayerischen Bauernverbands (BBV) unterstützt.

Ihren Ursprung haben die Befürchtungen der Gentechnik-Gegner im Bestreben der EU-Kommission, die rechtlichen Vorgaben für die neuen Verfahren der Gentechnik anders zu regeln. Bei Letzteren handle es sich beispielsweise um sogenannte Genscheren wie CRISPR/Cas, mit denen einzelne Gene im Erbgut der Pflanzen ausgeschaltet werden, um bestimmte Eigenschaften zu erzeugen. Da hierbei kein fremdes Erbgut in die Zellen eingebracht werde, will die EU laut Zivilcourage nicht mehr von genveränderten Produkten sprechen und plant deshalb, auf die Pflicht zur strengen Risikoprüfung und Kennzeichnung der Produkte im Handel zu verzichten. Einziges Kriterium solle noch sein, ob die Erzeugnisse die versprochenen Merkmale aufweisen.

Für die Vertreter des Aktionsbündnisses ein folgenschwerer Fehler. Auch bei den neuen Gentechnikverfahren könnten Fehler passieren oder unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. „Die veränderten Pflanzen könnten sich auskreuzen, verbreiten und die Artenvielfalt bedrohen.“ Wissenschaftliche Erkenntnisse über diese Auswirkungen seien derzeit nicht vorhanden. Ziel der Konzerne sei es, ihre wirtschaftlichen Interessen zu verfolgen und deshalb Abhängigkeiten von den Inhabern der Patente zu erzeugen. Dies sei im Sinne einer „freien bäuerlichen Landwirtschaft“ und der Nahrungsmittelsicherheit für die Bevölkerung „verwerflich“. Obendrein würde das Wahlrecht der Konsumenten beschnitten, da diese künftig nicht mehr mitbekommen würden, ob sie gentechnisch veränderte Lebensmittel in den Einkaufswagen legen. Höchste Zeit also, die Gesellschaft über die aktuelle Entwicklung aufzuklären, findet die Zivilcourage. Der Kampfgeist von 2008 solle wieder zum Leben erwachen.