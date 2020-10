Wie hart trifft Sie der Lockdown?

Was im Sommer kaum jemand für möglich gehalten hätte, wird am Montag Realität. Deutschland geht in seinen zweiten Lockdown.

Obwohl ihn die Regierung mit dem Zusatz „light“ verkauft, bedeutet er für etliche Branchen einen erneuten Stillstand. Und das in einer Zeit, in der sich viele Betriebe von den Umsatzeinbrüchen im Frühjahr noch nicht vollständig erholt haben. Wir haben zwölf Betroffene im Landkreis gefragt, was sie von der Entscheidung der Politik halten und wie sie damit umgehen. Ob Kino, Eishockey-Veein, Bar oder Kulturzentrum: Die Betroffenen zweifeln nicht an der Notwendigkeit, den Anstieg der Infektionen zu stoppen. Gleichwohl können sie nicht nachvollziehen, dass sie trotz guter Hygienekonzepte darunter leiden müssen.

Isabella Krobisch (57), Leiterin Kulturzentrum Waitzinger Keller in Miesbach

„Ich bin enttäuscht. Die Beschäftigten im Kulturbereich werden hier als Werktätige zweiter Klasse behandelt. Das stinkt mir schwer. Dabei wird die Motivationskraft und die heilbringende Wirkung, die Kultur für die Menschen hat, komplett verkannt. Dabei kann Kultur Inspiration und Lebenskraft vermitteln – also genau das, was die Menschen in dieser schweren Zeit besonders brauchen. Die Leute sind gerne zu uns gekommen – jetzt schließen wir bis zum Jahresende und gehen wieder in Kurzarbeit. Wir verschwinden von der Bühne. Wir können nur langfristig planen. Dafür braucht es Planungssicherheit.“

Peter Blümer (53), Gastronom vom Tegernsee

„Ich kann die Entscheidung, dass wir unsere Gastronomie-Betriebe schließen müssen, nicht verstehen. Wir haben während der Corona-Krise alles getan, was von uns gefordert war: Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln, regelmäßiges Desinfizieren und Trennwände zwischen den Tischen. Mit uns trifft es jetzt wieder diejenigen besonders hart, die die ganze Zeit dafür geackert haben, dass nichts passiert. Das Verständnis für diesen zweiten Lockdown dürfte bei den Menschen geringer sein als beim ersten Mal. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie gleich auf die Barrikaden gehen.“

Petra Villinger (59), Mehrgenerationenhaus in Rottach-Egern

„Nach dem ersten Lockdown mussten wir hier im Mehrgenerationenhaus Rottach-Egern vieles ändern. Aber wir waren auf einem guten Weg. Jetzt kann es sogar sein, dass wir schließen müssen. Das fände ich schlimm. Wir haben gerade in der Zeit der Beschränkungen gesehen, wie groß das Bedürfnis nach Austausch und Geselligkeit bei unseren Besuchern ist. Wegen Corona mussten wir die Gruppen auf zehn Personen verkleinern, jetzt sogar auf fünf. Und wir wissen nicht, was kommt. Insgesamt spüre ich, dass die Akzeptanz der Maßnahmen jetzt nicht mehr so groß ist.“

Martin Jacobi (39), Inhaber Martin’s Bar in Miesbach

„Eines gleich vorweg: Ich stelle nicht infrage, dass wir wieder mehr zu Hause bleiben müssen. Dass es die Gastro aber so hart trifft, kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben unseren Job in den vergangenen Monaten gut gemacht, unsere Hygienekonzepte haben sich bewährt. Für mich macht es keinen Unterschied, ob man daheim am Esstisch sitzt oder bei uns in der Bar. Damit ich den erneuten Lockdown wirtschaftlich meistern kann, bin ich voll von der von der Regierung versprochenen Hilfe abhängig. Die muss kommen, und zwar schnell. Sonst wird es zappenduster.“

Martina Hiebl (53), Geschäftsführerin MediFit in Holzkirchen

„Es war klar, dass es bei einem Lockdown zuerst den Freizeitbereich trifft. Für unser Studio ist das besonders bitter, weil unser Schwerpunkt auf der Gesundheit liegt. Wir sind keine Muckibude, sondern kümmern uns um Prävention und Rehabilitation. Unsere Mitglieder sehen das, die Regierung leider nicht. Wer bei uns trainiert, fühlt sich dank unseres Hygienekonzepts und unserer Lüftungsanlage mit Luftreinigung absolut sicher. Für mich persönlich liegt der Ursprung der hohen Infektionszahlen vor allem bei privaten Feiern. Deshalb ist es schwer zu akzeptieren, dass es erneut die Wirtschaft ausbaden muss.“

David Keckeis (25), Teammanger des TEV Miesbach

„Die Situation ist für alle schwer, aber die Entscheidung der Regierung ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen und dem Infektionsgeschehen nachvollziehbar. Wir hoffen, dass der Spielbetrieb zum 5. Dezember wieder aufgenommen werden kann. Wichtig wäre, dass die Nachwuchs-Mannschaften von Profi-Teams genauso behandelt werden, um eine Flucht der Kinder und Jugendlichen aus den Amateur- hin zu den Profi-Klubs zu vermeiden. Natürlich ist die Pause schade für alle Spieler, aber ich würde sagen, dass wegen der Pause niemand mit dem Eishockey aufhören wird.“

Josef Niedermayer (70), Betreiber Spielarena und Tennishalle in Bad Wiessee

„Die erneute Schließung trifft mich schon hart. Bei der Spielarena kann ich es ja noch nachvollziehen, weil dort die Kinder wild durcheinander laufen, aber beim Tennisbetrieb, insbesondere beim Einzel, wäre die Einstellung des Betriebs nicht einzusehen. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als weiter durchzuhalten. Dabei waren schon die vergangenen Wochen seit der Wiedereröffnung der Spielarena ein Draufzahlgeschäft. Ich glaube, die Menschen sehen den zweiten Lockdown sehr unterschiedlich. Die einen schimpfen, die anderen sagen: Den einen Monat halten wir jetzt auch noch aus.“

Alessia Neri (35), Kosmetikerin in Hauserdörfl

„Friseure dürfen weiterarbeiten, wir nicht: Das ist ungerecht. Zumal wir in unserem „Haus der Schönheit“ nicht nur Kosmetik anbieten, sondern auch Nageldesign und Fußpflege. Wir können Kunden helfen, die zum Beispiel mit schmerzenden Hühneraugen kommen. Auch das müssen wir jetzt aufgeben. Wir halten uns an alle Vorgaben, arbeiten mit Maske, desinfizieren penibel. Dass wir jetzt wieder schließen müssen, ist nicht nachvollziehbar. Ob wir uns halten können, weiß ich nicht. Heute arbeiten wir im Akkord bis 20 Uhr, um noch möglichst viele Kundinnen behandeln zu können.“

Rosemarie Holzapfel (59), Leiterin Inge-Gabert-Heim in Miesbach

„Ganz ehrlich, ich habe sehr großes Verständnis. Nur so können wir unsere Bewohner schützen. Zum einen habe ich schon die Sorge, dass sich Mitarbeiter bei Veranstaltungen infizieren könnten und das Virus so ins Haus tragen. Und man muss sagen, dass einige Angehörige bislang auch recht sorglos waren. Klare Regelungen helfen, die Maßnahmen wie das Maskentragen durchzusetzen. Und das schützt uns. Wir haben immerhin 155 Bewohner und 130 Mitarbeiter. Unsere alten Herrschaften sind besorgt – sie wollen geschützt werden. Bis Weihnachten müssen die Zahlen runter. Vielleicht gibt es dann ja Schnelltests.“

Carmen Obermüller (59), Betreiberin Kino am Tegernsee in Weißach

„Natürlich geht es mir mit der Situation nicht gut. Ich weiß ja gar nicht, wie lange die Schließung tatsächlich dauern wird. Es war zuletzt schon ein schwieriges Geschäft: Solange die Abstandsbegrenzung gilt und ich nur 20 Leute in einen Saal lassen darf, kann der Betrieb nicht in Schwung kommen. Es hat Tage gegeben, an denen zu wenig Platz war, aber auch Tage, an denen die Kapazität leicht ausgereicht hat. Ich denke, die Leute trauen sich derzeit nicht so recht in einen Kinosaal. Die Gesamtsituation ist schlecht – dass ich nun wieder schließen muss, ist sehr kontraproduktiv.“

Franz Mayer (53), Hotelier aus Miesbach

„Es fällt mir schwer, da mitzugehen. Hotellerie und Gastronomie haben ihre Hausaufgaben gemacht und werden bestraft. Wichtig ist jetzt, dass die finanzielle Unterstützung gewährleistet ist – nicht nur für die Betriebe, sondern auch für die Beschäftigten. Das alles wird jetzt auf dem Rücken weniger ausgetragen – für viele geht es um die Existenz. Bleibt zu hoffen, dass wir damit auf den richtigen Weg kommen. Aber ich wüsste auch nicht den richtigen Weg. Die Fachleute haben das Sagen. Deshalb wäre diese Entscheidung immer so getroffen worden – egal, wer an der Regierung ist. Was aber nicht heißen muss, es richtig ist.“

Daniela Hidalgo (54), Leiterin Seesauna in Tegernsee

„Ich kann nur sagen: schade, schade, schade. Es ist bitter, dass wir wieder zumachen müssen, denn wir haben ein ausgeklügeltes Hygienekonzept und disziplinierte Gäste. Die Seesauna ist ein sehr sicherer Ort. Im November ist bei uns eigentlich Hauptsaison, deshalb möchte ich mich auf die versprochene Umsatz-Erstattung von 75 Prozent schon verlassen können. Bei unseren Gästen wird die Enttäuschung über die Schließung sicher sehr groß sein. Seit der Wiedereröffnung haben wir die Aufenthaltsqualität noch verbessert, dafür sind wir von unseren Gästen sehr gelobt worden.“

