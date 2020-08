ALB: 15 Verdachtsfälle in wenigen Wochen - Quarantäne-Schilder versetzt

Gerhard Kraus betreut für die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) seit Mai die Befallszone in Miesbach. In unserem Gespräch erklärt er den aktuellen Stand.

Miesbach – Gerhard Kraus betreut für die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) seit Mai die Befallszone in Miesbach. In unserem Gespräch erklärt er den aktuellen Stand, den Plan der nächsten Monate und warum sich die Miesbacher keine Sorgen machen müssen, wenn die Schilder der Quarantänezone bald weiter ortsauswärts stehen.

ALB in Miesbach: 15 Verdachtsfälle in wenigen Wochen

Herr Kraus, die LfL lässt die Schilder der ALB-Quarantänezone weiter vom Stadtzentrum weg versetzen. Warum? Haben Sie neue Käfer gefunden?

Nein. Es ist eine reine Formalität. An einigen Punkten stimmen die Standorte der Schilder nicht mit der Allgemeinverfügung überein. Richtung Irschenberg steht das Schild zum Beispiel rund 100 Meter zu weit ortseinwärts. Das passen wir an. Außerdem stellen wir die Schilder auf die andere Seite. Zukünftig werden sie also ausfahrende Autofahrer erinnern, kein Holz aus der Zone auszufahren.

Es soll auch neue Schilder geben.

Genau. Wir werden zusätzliche Schilder aufstellen, um die Zone genauer abzugrenzen. Die Leute sollen genau wissen: Liege ich noch in der Quarantänezone oder bin ich schon draußen.

+ Vorher: die Riviera im August des vergangenen Jahres. © Thomas Plettenberg

Das heißt, Sie haben seit den Fällungen keine ALB in Miesbach gefunden?

Richtig. Wir erhalten immer wieder Verdachtsmeldungen aus der Stadt und der Umgebung. Neulich hat ein Mann aus Schliersee einen Käfer in der Dose zum zentralen Abgabeplatz nach Miesbach gebracht und wollte wissen, ob es ein ALB ist. Ich bin sofort losgerannt und habe nachgeschaut. Es war aber zum glück nur ein Handwerkerbock.

Ach was. Melden sich auch Menschen aus der Umgebung bei Ihnen?

Ja, ja. Aus Miesbach und Umgebung haben wir alleine in den vergangenen Wochen etwa 15 Verdachtsmeldungen bekommen. Aus dem gesamten südlichen Oberbayern waren es 50 bis 60.

Auch da waren keine ALB dabei?

Zum Glück nicht. Bisher waren es immer heimische Bockkäfer wie Handwerkerböcke, Moschusbock oder der kleinere Weidenbock, die dem ALB ähnlich sehen.

Das ist gut so, oder? Die Bürger sind aufmerksam.

Genau. Lieber bin ich 100 Mal umsonst unterwegs, als das uns ein ALB durchrutscht. Außerdem sind die Bürger und ich immer wieder erleichtert, wenn wir Entwarnung geben können.

+ Nachher: die Riviera jetzt nach den ALB-Fällarbeiten. © Thomas Plettenberg

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Bürgern?

Durchgehend positiv! Wir werden meist sehr freundlich begrüßt und natürlich auch zu unserer Arbeit befragt, zu den Käfern und den Befallssymptomen, zu den Pheromonfallen und den Spürhunden. Auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Bauhof und den anderen Behörden läuft bestens.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie zu den Fällungen? Die hatten einige doch schlimmer erwartet.

Die Leute sehen das sehr unterschiedlich. Einige sagen, die Riviera sehe jetzt wieder aus wie in ihrer Kindheit vor 40 Jahren. Da haben sie auf der Bank die Sonne genossen – daher der Name „Riviera“, habe ich gelernt. Jetzt geht das wieder. Andere vermissen die Bäume schon. Manche freuen sich auch, dass sie den Baum im Garten losgeworden sind, den sie schon immer loswerden wollten.

Wie geht es jetzt in Miesbach weiter?

Derzeit konzentrieren wir uns bei der Suche nach Käfern auf die Gärten der Fokuszone. So nennen wir den Bereich bis 500 Meter um befallene Gehölze. Dort ist die Wahrscheinlichkeit am größten, etwas zu finden. Kommende Woche beginnt das intensive Monitoring der im Waitzinger Park erhaltenen Linden. Bis zum Herbst wollen wir das Kronenmonitoring in der Fokuszone ausschreiben. Dazu stecken wir gerade in den Vorarbeiten.

Was ist jetzt besonders wichtig?

Ab Oktober rechnen wir wieder vermehrt mit Schnittmaßnahmen und Fällungen durch Kommunen, Unternehmen und Privatleute. Die fachgerechte Entsorgung von Schnittgut von Laubgehölzen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um den ALB einzudämmen. Wir wünschen uns in diesem Punkt weiter eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, um die Quarantäne bis zum Ende 2024 erfolgreich zu überstehen.

Die LfL hat die befallenen Bäume im Labor untersucht. Haben Sie dazu schon Ergebnisse?

Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Wir bereiten sie gerade für eine Pressemitteilung auf und werden sie in der kommenden Woche veröffentlichen. Darin wird unter anderem stehen, wie viele Larven und Käfer wir gefunden haben. Wie lange der ALB in Miesbach lebt, wissen wir aber noch nicht sicher.