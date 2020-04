Nun fallen die Bäume im Waitzinger Park

Seit gestern fallen in Miesbach die Bäume im Waitzinger Park. Immerhin greift dort eine Sonderregelung.

Nachdem in den vergangenen Wochen im 100-Meter-Radius um das Finanzamt alle Baumgattungen entnommen wurden, die dem Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) als Wirt dienen könnten, wird nun die Arbeit beim Waitzinger Keller fortgesetzt.

Der Park ist jedoch ein Sonderfall. Anders als im übrigen Siedlungsgebiet, wo die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising die Fällarbeiten leitet, sowie in Waldgebieten, wo das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Ernährung (AELF) in Holzkirchen zuständig ist, wurde eine Ausnahme zugelassen: Die Linden dürfen stehen bleiben, müssen jedoch einem Monitoring unterzogen werden.

Die Stadt Miesbach hatte sich für die Ausnahme eingesetzt, da die Linde als Wirtspflanze umstritten ist. „Dort wurde noch kein vollständiger Entwicklungszyklus nachgewiesen“, erklärt Bürgermeisterin Ingrid Pongratz. Dagegen sei bei den Kastanien, die ein hohes ALB-Potenzial haben, keine Chance auf Rettung vorhanden gewesen.

Doch ungeschoren bleiben die Linden nicht. Wie Elke Zahner-Meike, ALB-Pressereferentin der LfL, erklärt, ist ein sogenannter Formschnitt nötig, bei dem die äußeren Astpartien gekappt und Efeuranken an Stämmen entfernt werden, damit die Bäume besser untersucht werden können – per Fernglas und mit Kletterern. Um als gleichwertige Maßnahme zu gelten, muss das Kronen-Monitoring über vier Jahre fünfmal pro Jahr durchgeführt werden, begleitet durch Spürhundeinsätze am Boden. Die Kostenhöhe steht noch nicht fest. ddy