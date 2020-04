Fällungen wegen ALB in Miesbach: Baumreferent bittet um „Geduld und Vertrauen“

Die Fällarbeiten wegen des ALB in Miesbach sind in vollem Gang. Der Baumreferent der Stadt, Michael Lechner, bittet im Interview um „Geduld und Vertrauen“.

Miesbach – Die Fällarbeiten in Miesbach sind in vollem Gang. Um den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) in der Kreisstadt auszurotten, werden im Siedlungsbereich sowie in der unteren Hälfte des Hallenwalds am Harzberg Bäume entnommen. Die Verantwortlichen in den Behörden sind mit dem Fortschritt zufrieden, die Gegner sehen dagegen ihre Befürchtungen bestätigt. Wir baten deshalb Dritten Bürgermeister Michael Lechner, Forstwirt und Baumreferent im Stadtrat Miesbach, um eine Einschätzung der Lage.

Herr Lechner, immer mehr Bäume sind gefällt. Wie beurteilen Sie die Lage?

Michael Lechner: Es geht halt seinen Weg. Ich bin die Stadt abgeradelt und habe mir die Stellen angesehen. Das im Hallenwald ist schon ein massiver Eingriff, aber das geht eben auch nicht von Zauberhand. Natürlich gab es Proteste, aber von meiner Seite gibt es nichts einzuwenden. Ich kenne Waldarbeit und kann nur sagen: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Die Arbeiter erledigen ihre Aufgabe nach bester Fachkenntnis.

Das Wetter spielt derzeit ja auch mit.

+ Michael Lechner ist Dritter Bürgermeister, Forstwirt und Baumreferent der Stadt Miesbach. © Thomas Plettenberg Michael Lechner: Das ist wichtig. Die Witterung ist für die Arbeiten bestens. Dadurch ist der Boden fest, und die Schäden halten sich in Grenzen.

Im Fritz-Freund-Park haben die Maschinen dennoch ihre Spuren hinterlassen.

Michael Lechner: Stimmt, das schaut heftig aus, aber irgendwo muss das Holz ja bearbeitet werden. Das Untersuchen des Holzes und das Häckseln brauchen Platz. Das geht nicht am steilen Hang. Aber die Stadt wird den Park wieder herrichten – das wird humusiert und eingesät. Ich bitte da um Geduld und um Vertrauen in die Arbeiter.

Wie soll denn die freie Waldfläche am Harzberg wieder aufgeforstet werden? Durch Verjüngung?

Michael Lechner: Es wird eine gemischte Betrachtung sein. Man muss schauen, was von der Verjüngung übrig bleibt. Bepflanzen können wir das Gelände vielleicht erst im Herbst, denn jetzt sind die Bäume schon weit ausgetrieben. Die Zeit ist jetzt eher vorbei. Sonst ist der Anwuchserfolg gefährdet.

Welche Bäume kommen denn in Betracht?

Michael Lechner: Ich bin mit einer Expertin den Bereich abgegangen, und sie arbeitet ein Konzept aus mit kleineren und größeren Bäumen. Es muss ja auch finanzierbar sein. Eichen, Platanen – es gibt eine ganze Palette an Gattungen, die der ALB nicht bedroht.

Am Harzberg ist es mit dem Fällen ja nicht getan. Die Bäume, die nun den Waldrand bilden, müssen mit ihrer neuen Rolle erst mal klarkommen.

Michael Lechner: Ja, die freigestellten Bäume sind ein Problem. Aktuell weiß keiner, ob sie das durchstehen oder nicht.

Welche Gefahren drohen?

Michael Lechner: Die Buche läuft mit ihrer dünnen Haut Gefahr, Sonnenbrand zu bekommen. Dann kann die Haut aufplatzen; langfristig ist Fäulnis möglich. Das muss man beobachten. Problematisch sind auch die Herbststürme. Wir müssen abwarten, ob die Bäume gerade in den exponierten Lagen das wegstecken.

Wie geht es im Waitzinger Park weiter?

Michael Lechner: Der kommt wahrscheinlich erst zum Schluss dran. Dort wird ja auch gefällt, denn es gibt da nicht nur die geschützten Linden.