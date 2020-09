ALB: Miesbach kann viel von der Zone in Feldkirchen lernen

Ab 1. Januar könnte die ALB-Quarantänezone in Miesbach die letzte in Bayern sein: Dann enden die Auflagen für Feldkirchen, das erste, größte und längste ALB-Sperrgebiet des Freistaats. Die Erfahrungen aus dem Landkreis München zeigen, was die Menschen hier erwartet.

Miesbach – Im Oktober 2012 erhielt Feldkirchen den Befund, der die 7500 Einwohner-Gemeinde im Osten Münchens so tiefgreifend veränderte, wie er auch Miesbach in den vergangenen Monaten umgekrempelt hat. Im Ort war der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) gefunden worden, einer der gefährlichsten Laubbaumschädlinge der Welt.

Seitdem mehren sich die Gemeinsamkeiten zwischen Feldkirchen und Miesbach: Bei Ortsbegehungen fand die Landesanstalt für Landwirtschaft in beiden Gebieten weitere, zum Teil schwer befallene Gehölze. Scheinbar war der Käfer vor seinem Fund jahrelang in beiden Kommunen heimisch. Da die Quarantäne in Feldkirchen im Dezember endet, lohnt sich ein Blick auf die dortigen Erfahrungen und ihre Lehren für Miesbach.

Die Ausgangslage

+ Großer Schaden: Die Laubbäume, die früher den Feldkirchner Friedhof prägten, fielen dem ALB zum Opfer. Viele Einwohner trauern ihnen heute noch nach. © Ludwig Holly

Es ist kein Zufall, dass Feldkirchens ALB-Zone die größte und am längsten bestehende Bayerns ist. Als der Käfer dort entdeckt wurde, hatte er sich schon flächenmäßig verbreitet. „Direkt durch die Hauptbefallszone verläuft die A94, die beidseitig in diesem Bereich mit Gehölzstreifen begrünt ist“, erklärt LfL-Sprecherin Sabine Weindl. „In diesen Gehölzstreifen wuchsen sehr viele spezifizierte Pflanzen, unter anderem viel Ahorn, eine bevorzugte Gattung des ALB.“ Somit war das Wirtsbaumangebot vorhanden, „und die Struktur entlang der Autobahn diente als Ausbreitungskorridor, der lange unentdeckt blieb“.

Zudem ging die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), die den Käfer in Bayern bekämpft, damals noch schonender mit dem Baumbestand um. Im Winter 2012/13 ließ sie entlang der A 94 zwar auf über einem Kilometer Länge alle Gehölze fällen, diese waren aber auch zu einem Großteil betroffen. An einigen Stellen im Ort entnahm sie nur befallene Bäume und überwachte den Rest. Die Folge: In den nächsten Monaten fanden Baumkletterer immer wieder Exemplare des Käfers. Vier Jahre wuchs die Zone stetig – die Quarantäne wurde immer länger.

Der rechtliche Rahmen

Das lag auch daran, dass die rechtlichen Vorgaben lockerer waren. Beim ersten ALB-Fund in Bayern, in Neukirchen am Inn, wurde noch nach den Vorgaben des Pflanzenschutzgesetzes und den damaligen ALB-Erkenntnissen der European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO), der internationalen Pflanzenschutzorganisation für Europa und den Mittelmeerraum, vorgegangen. Diese sahen nur die Entnahme befallener Bäume vor. Unentdeckt gebliebene Befallsbäume blieben stehen – der Käfer konnte sich weiter ausbreiten. Mit dem Durchführungsbeschluss 2015/893 der EU-Kommission vom 9. Juni 2015 wurde die Bekämpfung in allen EU-Mitgliedstaaten vereinheitlicht und verpflichtend.

Im Vergleich zu Miesbach ist das Quarantänegebiet Feldkirchen viel weitflächiger. „Während der ALB-Befall in Feldkirchen oftmals größere gehölzfreie Distanzen überwinden musste, ist dies in Miesbach nicht der Fall“, sagt Weindl. „Die relevanten Gehölze stehen hier dichter zusammen.“ Dennoch ist die ALB-Quarantänezone im Osten Münchens gewissermaßen der große Bruder derer im Landkreis: Im Durchmesser rund doppelt so groß, in der Fläche sogar viermal, würde sie vom Ground Zero vor dem Miesbacher Finanzamt bis nach Hausham im Süden reichen, im Norden bis nach Kleinpienzenau.

Fällungen helfen

Erst die großflächigen Präventiv-Fällungen haben dem ALB in Feldkirchen Einhalt geboten. Seit die LfL mögliche Wirtspflanzen im Umkreis von 100 Metern um befallene Gehölze flächendeckend fällen lässt, stagniert die Quarantänezone. Neue Käfer tauchten nicht mehr auf. Bald könnte die Zone ganz verschwinden. Wird bis Ende 2020 kein ALB mehr nachgewiesen, darf die Gemeinde wieder alle Pflanzen ansiedeln – auch potenzielle Wirtsarten.

Als erste Lektion kann für Miesbach gelten: Konsequente Fällungen gebieten dem ALB tatsächlich Einhalt. Ohne sie bleibt ein Risiko. Das bestätigt Weindl: „Eine Quarantänezone dieser Fläche komplett zu kontrollieren erfordert einen enormen Aufwand.“ So wurde im Jahr 2016 ein Befall in Riem entdeckt, der zur Vergrößerung der Quarantänezone und zu einer Verlängerung bis Ende 2020 führte.

Die Narben

Die zweite Lektion: So effektiv die Fällungen sein mögen, sie hinterlassen Narben – im Ort und bei den Menschen, wie der Fall Etta Schindler zeigt. Im Garten der 80-Jährigen hat die LfL 30 Bäume und Sträucher fällen lassen. Mehrere Birken, eine 75 Jahre alte Kastanie – „Bäume, die mein Vater und meine Mutter gepflanzt haben“, sagt Schindler.

Auch Feldkirchens Bürgermeister Andreas Janson ist froh, wenn die Quarantäne vorbei ist. Er hat gegen die Fällungen gekämpft, bezweifelt nach wie vor den Nutzen. Wertvoller Baumbestand sei unwiederbringlich verloren gegangen, der Schaden für das Ortsbild groß. Besonders der Friedhof sei betroffen. Gleichzeitig kritisiert er aber die Kosten für das Monitoring. Er sehnt den Tag herbei, an dem die Gemeinde wieder alle Baumsorten anpflanzen kann – ohne Beschränkungen.