Alexander Radwan über CSU-Ex-Generalsekretär Mayer: „Ich stehe vor einem Rätsel“

Bundestagsabgeordneter kann sich Vorwürfe nicht erklären

Von Jonas Napiletzki schließen

Der CSU-Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Alexander Radwan steht, was das Verhalten des zurückgetretenen Generalsekretärs Stephan Mayer betrifft, „vor einem Rätsel“.

Landkreis – In der Vergangenheit habe er Mayer als kollegial und zuverlässig erlebt, sagte Alexander Radwan auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie berichtet, war Mayer nach dem Vorwurf, einen Journalisten unter Druck gesetzt zu haben, am Dienstagabend „aus gesundheitlichen Gründen“ zurückgetreten.

Radwan und Mayer sind freundschaftlich verbunden

„Ich kenne Stephan Mayer seit JU-Zeiten“, sagt Radwan. Sie seien seit Jahrzehnten freundschaftlich verbunden. „Wenn diese Formulierungen gegenüber dem Journalisten wirklich so gefallen sind, ist das aber undiskutabel“, betont der Rottacher.

Seinem Kenntnisstand zufolge seien die „gesundheitlichen Probleme“ Mayers wirklich vorhanden. Er wünsche ihm deshalb Ruhe und Kraft, um aus seiner Situation wieder herauszukommen.

Nachfolger soll die Partei gut kennen

Was den künftigen Generalsekretär betrifft, will Radwan lediglich das nötige Profil beschreiben: „Es sollte eine Person sein, die die Partei sehr gut kennt, die schnell in der Umsetzung ist und den längst laufenden Wahlkampf erfolgreich führen kann.“ nap

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.