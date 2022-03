Ukraine-Krise im Landkreis Miesbach: Geflüchtete können am Landratsamt Aufenthaltstitel beantragen

Von: Christian Masengarb

Ukraine-Geflüchtete können am Landratsamt Aufenthaltstitel beantragen. © Archiv/Thomas Plettenberg

Hier lesen Sie alle News und Entwicklungen zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf den Landkreis Miesbach.

880 Geflüchtete aus der Ukraine sind im Landkreis Miesbach registriert. Sie können nun am Landratsamt Aufenthaltstitel beantragen und dadurch auch Arbeit annehmen.

Mittwoch, 23. März: Ukraine-Geflüchtete können am Landratsamt Aufenthaltstitel beantragen

Landkreis - Geflüchtete aus der Ukraine können nun am Landratsamt einen Aufenthaltstitel beantragen, der ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland vorerst auf zwei Jahre verlängert und ihnen Zugang zu zahlreichen Erlaubnissen verschafft: Geflüchtete dürfen ab Erhalt der vorläufigen Aufenthaltsbescheinigung in Deutschland arbeiten und, wenn sie ihren Lebensunterhalt derzeit nicht selbst bestreiten können, Antrag auf finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz stellen. Im Rahmen dessen erhalten sie auch finanzielle Unterstützung für Krankenleistungen sowie Miet- und Nebenkosten für private Unterkünfte, die Landkreisbürger zur Verfügung gestellt haben. Bisher durften sich Ukrainer 90 Tage visumsfrei in Deutschland aufhalten. Das meldet die Behörde in einer Pressemeldung.

Regel gilt für ab dem 24. Februar Geflüchtete - Anträge in zwei Sprachen

Die neue Regel gilt für:

ukrainische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen, die sich bis zum 24. Februar in der Ukraine aufgehalten haben,

Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in der Ukraine internationalen Schutz genießen, sowie ihre Familienangehörigen, sofern sie sich vor dem oder am 24. Februar in der Ukraine aufgehalten haben, und

Drittstaatsangehörige, die sich vor dem oder am 24. Februar mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine aufgehalten haben und nicht sicher in ihr Herkunftsland zurückkehren können.

Alle Anträge können auf Deutsch oder Ukrainisch gestellt werden. Ihre Bearbeitung beginnt sofort, dürfte wegen der laut Landratsamt „sehr, sehr hohen Zahl“ zu erwartender Anfragen aber eine Bearbeitungszeit erfordern. Der Fachbereich Ausländer- und Asylangelegenheiten werde alle Ressourcen auf die schnelle Abarbeitung der Anträge konzentrieren, versichert das Landratsamt. Andere Termine müssten deshalb auf das Notwendigste beschränkt werden, was zu längeren Wartezeiten führen könne.

Das Landratsamt hat auf www.landkreis-miesbach.de/ukrainehilfe unter dem Punkt „Registrierung/finanzielle Unterstützung“ leicht verständliche Leitfäden und Tipps zusammengestellt, die eine schnelle Antragstellung ermöglichen sollen. Dort können auch die Antragsformulare heruntergeladen werden.

Am Dienstag weiterer Bus mit 51 Geflüchteten angekommen

Unterdessen hat am Dienstag ein weiterer Bus mit 51 Geflüchteten aus der Ukraine den Landkreis erreicht. Die Geflüchteten waren zuvor im Notquartier an der Messe München untergebracht. Es handelt sich um 48 Geflüchtete mit ukrainischem Pass und drei Familienangehörige mit anderen Pässen, aber dauerhaftem Aufenthaltsrecht in der Ukraine. Fast die Hälfte der Geflüchteten (23 Personen) sind Kinder.

Die Geflüchteten wurden laut Landratsamt registriert, auf Corona getestet und mit dem Wichtigsten versorgt. Sie wurden zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung in Miesbach untergebracht. Gleichzeitig begann die Unterkunftsvermittlung im Landratsamt mit der Suche nach passenden Wohnungsangeboten von Landkreisbürgern. Insgesamt sind nun 880 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis registriert.

Dienstag, 22. März: Fischbachau könnte bald Platz für 60 Geflüchtete haben

Das Haus Hildegard und das Münchner-Kindl-Heim in Fischbachau könnten je 30 Geflüchtete Ukrainer aufnehmen. Die Chancen stehen gut, dass es dazu kommt - obwohl wohl auch schon die Stadt München ein Auge auf die Unterkünfte geworfen hatte. Alle Infos gibt es in unserem Artikel zum Thema.

Montag, 21. März: 170 Geflüchtete am Wochenende angekommen

Am Wochenende haben 170 Menschen aus der Ukraine im Landkreis Miesbach Zuflucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland gesucht: Stand Montagmittag hatte das Landratsamt nach eigenen Angaben insgesamt 757 Geflüchtete aus dem osteuropäischen Land registriert. Am Freitagmittag waren es noch 587 gewesen.

Den Hauptteil der Neuankömmlinge machen laut Landratsamt-Sprecherin Sophie Stadler 99 Geflüchtete aus, die am Samstagvormittag mit zwei Bussen aus einem Erstaufnahmezentrum in München in den Landkreis gefahren wurden – 87 ukrainische Staatsangehörige und zwölf Geflüchtete, die in der Ukraine Aufenthaltstitel besitzen. Unter ihnen sind 31 Familien mit insgesamt 28 Kindern im Alter von acht Monaten bis 16 Jahren.



Bis Sonntagabend vermittelte die Unterkunftsverwaltung laut Stadler mehr als 70 Geflüchtete der Busse in private Wohnungsangebote im Landkreis. Die übrigen Menschen seien nun in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Miesbacher Turnhalle untergebracht. Für sie suche die Unterkunftsverwaltung weiter geeignete Unterkünfte.



Bei den am Sonntag angekommenen Bussen handelt es sich nicht um die, die dem Landkreis für Freitag angekündigt, aber abgesagt worden waren (wir berichteten). Am Samstag sei eine neue Zuweisung erfolgt, sagt Stadler.



Landkreisbürger, die ein Wohnungsangebot online gemeldet haben, bittet die Unterkunftsvermittlung derweil um Geduld: Das Team arbeite mit Hochdruck daran, Angebote und Nachfrage passend zusammenzuführen, sagt Stadler. Wer noch keinen Anruf erhalten hat, könne bei einer der nächsten Zuweisungen angerufen werden.