„Alle Menschen gehören dazu“: Wie der Inklusionsspielplatz Hürden abbauen soll

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Verwaist ist der stillgelegte Abenteuerspielplatz am Nordgraben. Alexandra Braunmiller (l.) und Elisabeth Neuhäusler wollen ihn wiederbeleben. Dann sollen Kinder mit und ohne Behinderung hier zusammen spielen können. © TP

Ob beim Einkaufen, am Arbeitsplatz oder in der Schule: Menschen mit Behinderung treffen auf Hürden, die ihnen die Teilhabe am Leben schwer machen. Inklusion bedeutet, Strukturen zu schaffen, die es Betroffenen ermöglichen, dazuzugehören.

Einen Schritt in diese Richtung wollen die Initiatorinnen des Abenteuer-Inklusionsspielplatzes in Miesbach gehen. Im Interview erklären die Heilpädagogin Alexandra Braunmiller (54) und die Mezzosopranistin und ehrenamtliche Behindertenbeauftragte, Elisabeth Neuhäusler (57), welche Chance das Projekt bietet – und warum es wichtig ist, es mit Spenden voranzubringen.

Wie kamen Sie auf die Idee zum Inklusionsspielplatz?

Alexandra Braunmiller: Ich bin Heilpädagogin und begleite in Kindergärten Kinder, die individuelle Unterstützung brauchen. Dabei erlebe ich, wie gut das Miteinander von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung funktionieren kann. Kinder reagieren völlig unvoreingenommen aufeinander. Aber es liegt in unserer Verantwortung, dafür auch Räume zu schaffen. Als ich erfahren habe, dass über eine Nachnutzung des stillgelegten Abenteuerspielplatzes nachgedacht wird, wusste ich: Das ist es. So kam das ins Rollen. Elisabeth Neuhäusler: Der Förderkreis Erholungsgebiete Miesbach, der den Abenteuerspielplatz bis zu seiner Schließung 2020 zusammen mit dem THW gewartet hatte, war sofort begeistert. Er ist sehr interessiert daran, dort wieder ein schönes Spielareal zu bekommen, aber mit frischem Wind. Und den bringt das Inklusionskonzept rein.

Wie muss ein Spielplatz sein, damit alle dort spielen können?

Neuhäusler: Zunächst einmal muss er barrierefrei sein. Das heißt zum Beispiel, dass die Spielgeräte durch Rampen erreichbar sind. Aber auch Hör- und Sehbehinderte müssen sich zurechtfinden können. Braunmiller: Ein Inklusionsspielplatz bietet außerdem zahlreiche Sinnesanregungen. Nicht zuletzt ist ein durchdachtes Spielraumkonzept wichtig, sodass Kinder mit und ohne Beeinträchtigung zusammen spielen können. Inklusive Spielgeräte ermöglichen allen Kindern spielerische Herausforderungen nach den eigenen Möglichkeiten.

Wie funktioniert das?

Braunmiller: Zum Beispiel mit Horch- und Sprechrohren. Ein Kind, das klettern kann, hat dadurch die Möglichkeit, mit einem Kind zu spielen, das unten bleiben muss, weil es nicht klettern kann. Es wird spannend sein, zu sehen, was die Kinder daraus machen. Auch ein unterfahrbarer Sandtisch ist angedacht. Dann sind Rollstuhlfahrer nicht auf Hilfe angewiesen, wenn sie im Sandkasten spielen wollen.

Werden auch Menschen mit Sprachbehinderung berücksichtigt?

Braunmiller: Da haben wir eine tolle Anregung von der Lebenshilfe Hausham bekommen: Eine Kommunikationstafel für Menschen, die nicht sprechen können oder unsere Sprache nicht verstehen, wie Flüchtlinge. Darauf sind Piktogramme, die Begrifflichkeiten abbilden: „Langsamer“, „Schneller“, „Komm mit!“.

Welche Chance bietet der inklusive Spielplatz aus Ihrer Sicht?

Neuhäusler: Das Thema Inklusion war früher nicht im Bewusstsein der Menschen. Mein inzwischen 28 Jahre alter Sohn, der geistig und körperlich behindert ist, hat den Kindergarten Straß in Miesbach besucht. Da hat noch keiner von Inklusion gesprochen, aber es hat gut funktioniert, weil die anderen Kinder gelernt haben, wie sie ihn unterstützen können. Diese Selbstverständlichkeit ist wünschenswert, und die wollen wir mit einem Inklusionsspielplatz erreichen. Viele Menschen haben ja Berührungsängste: Wie gehe ich mit Behinderten um? Darf ich meine Hilfe anbieten oder wird das als verletzend empfunden? Diese Hemmschwelle wollen wir abbauen. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass der geplante Abenteuer-Inklusions-Spielplatz ein Leuchtturmprojekt wird, das eine Vorbildfunktion für andere Spielplätze entfaltet.

Inwiefern?

Braunmiller: Es wäre toll, zu überlegen, welche Barrieren es auf anderen Spielplätzen gibt und wie man sie entsprechend nachrüsten kann. Ein Inklusionsspielplatz richtet sich nicht nur an Kinder mit Beeinträchtigung. Es gibt auch Eltern und Großeltern mit Behinderungen, die ihr Kind oder Enkelkind gerne mal zu den Spielgeräten begleiten würden. Natürlich werden nie alle Spielgeräte von allen nutzbar sein können. Wir müssen deshalb einen Mittelweg finden. Wichtig ist, dass es auf Spielplätzen Alternativen gibt.

Im Mai soll Spatenstich sein. Schaffen Sie das?

Neuhäusler: Natürlich kann etwas dazwischen kommen. Wir gehen mit Blick auf die Inflation auch davon aus, dass der Spielplatz teurer wird als die im März errechneten 220.000 Euro. Aber wir sind tatkräftig und stecken viel Energie rein. Mit unserem Finanzierungswunsch sind wir an zahlreiche Privatpersonen, Firmen, Stiftungen und Institutionen herangetreten.

Wie reagieren potenzielle Sponsoren?

Braunmiller: Wir spüren ganz viel Unterstützung. Musikgruppen zum Beispiel geben Benefizkonzerte zugunsten des Spielplatzes. Mit unserem Crowdfunding auf der Plattform der Raiffeisenbank haben wir schon weit vor Ende der Laufzeit mehr als die ursprünglich avisierten 7500 Euro generiert. Das ist eine tolle Bestätigung für unser Tun. Und es passt zu unserem Grundgedanken, nämlich die gesamte Gesellschaft für Inklusion zu begeistern und miteinander etwas Tolles zu erreichen.

Warum findet außerhalb von Integrations-Kitas wenig Inklusion statt?

Neuhäusler: Ich denke, das liegt an den Strukturen. Räumliche, wie bauliche Gegebenheiten. Aber auch gesellschaftliche. Für alle diese Hürden braucht es dringend einen Bewusstseinswandel. Es ist unsere Aufgabe, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass alle Menschen in ihrer Individualität ganz natürlich dazu gehören. Wir hoffen, mit einem Inklusionsspielplatz einen Schritt in diese Richtung zu schaffen.