„Das Leben geht weiter – aber anders“: Diakon erklärt, wie Kinder trauern

Von: Dieter Dorby

Der Friedhof als Ort der Erinnerung: Für Diakon Andreas Maier ist diese Kultur des Sich-Erinnerns ein guter Weg, den Verlust, den der Tod eines geliebten Menschen mit sich bringt, zu verarbeiten. © Thomas Plettenberg

Diakon Andreas Maier (37) spricht im Interview über Trauerarbeit mit Kindern und den schweren Umgang mit dem Tod.

Landkreis – Beim Thema Tod und Trauer ist jeder Mensch anders. Und meist fällt es schwer, darüber zu reden, vor allem wenn jemand gegangen ist, zu dem die Bindung eng war. Was unter Erwachsenen schon schwierig ist, fällt vielen noch mal schwerer, wenn es darum geht, Kindern oder Jugendlichen beim Trauern zu helfen. Andreas Maier kennt solche Situationen. Als Diakon im Pfarrverband Irschenberg hat der 37-jährige Familienvater aus Agatharied und Gymnasiallehrer mehrfach Schicksalsschläge thematisiert. Ein Gespräch über Trauerarbeit mit jungen Menschen.

Herr Maier, können Kinder trauern?

Ja, natürlich, aber sie trauern anders als wir Erwachsenen. Die Vorstellung vom Tod muss sich bei Kindern erst entwickeln. Sie sehen zuerst die Auswirkung auf sich selbst, stellen Fragen wie: Wer spielt denn dann mit mir, wenn diese betreffende Person nicht mehr da ist? Die Endgültigkeit, die mit dem Tod einhergeht, fehlt in ihrer Wahrnehmung noch. Sie kommt erst schrittweise. Langsam wird die Endgültigkeit erst bei anderen klar, aber die eigene noch nicht. Die letzte Stufe ist dann: Das Leben ist endlich. Auch das eigene.

Viele Kinder erleben den Tod zuerst beim Haustier. Oder bei einem der Großeltern.

Das stimmt. Und oft ist die Trauer um das Haustier ebenso groß wie die über den Tod der Oma. Aber das ist in Ordnung so. Denn für seine Gefühle kann man nichts.

Wie gehen Kinder mit Trauer um?

Das ist schwer zu sagen, denn jeder Mensch ist anders. Generell möchte ich festhalten: Kinder haben ein Recht auf Wahrheit. Man umschreibt das ja gerne. „Im Friede Christi heimgegangen“ oder „sanft entschlafen“. Das soll aber nicht dazu führen, dass das Kind nun Angst hat vor dem Schlafen. Besser ist es, klar zu sagen, dass die betreffende Person gestorben ist. Weil sie krank war. Weil sie alt war. Erfahrungsgemäß kommt die Trauer in Schüben. Es gibt Kinder, die ausweichend reagieren. Sie spielen dann vielleicht oder lachen oder sind auch wütend. Sie brauchen auch Zeit für dieses Gefühl. Und man kann sagen: Alle Gefühle sind richtig, aber nicht jede Handlung.

Was für Eltern sehr fordernd sein kann, wenn man selbst angezählt ist.

Man kann auch gemeinsam trauern. Dem Kind sagen, dass man selbst traurig ist. Es sollte aber nicht zu einem Rollentausch kommen, dass das Kind den Erwachsenen tröstet. Die Versorgung des Kindes muss sichergestellt sein. Und wenn nicht, ist es Zeit, sich Hilfe zu holen und die Versorgung auf andere Füße zu stellen.

Unabhängig vom Alter: Wie lange dauert das Trauern?

Man kann sagen: Bis zur Beerdigung funktionieren die allermeisten Menschen. Mit der Todesnachricht gerät man oft in einen Tunnel. Schwierig wird die Zeit nach der Beisetzung. Denn dann folgt die Zeit der Auseinandersetzung. Wenn Kinder dann lachen, mag man es ihnen vielleicht nicht erlauben, weil man es sich selbst nicht erlaubt.

Das Leben geht weiter, oder?

Es geht anders weiter. Christen haben ja die Hoffnung, dass es weitergeht und dass es gut ist. Aber man muss es vorleben, denn Kinder merken, wenn man es selbst nicht glaubt. Sie kennen einen ja. Und etwas vorgaukeln ist nicht gut. Aber man kann das Leben feiern. Mit dem Tod sind die Liebe und die gemeinsame Erinnerung ja nicht weg.

Eine philosophische Frage: Was ist Trauer?

Strapazierte Liebe. Ich trauere ja nur, weil ich lieben kann. Jede Sekunde sterben Menschen und Tiere, aber wenn das Gemeinsame mit einem anderen Lebewesen unwiederbringlich in die Vergangenheit rückt, wird es traurig.

Wie geht man damit um?

Die Basis sind altersbezogene Wahrheit und Sensibilität. Große Kindergartenkinder sind da oft herrlich pragmatisch: Wie wird das Grab ausgehoben? Wie sieht der Sarg aus? Wie tief wird gegraben? Mit fünf, sechs Jahren können Kinder durchaus mitgehen zur Beisetzung auf den Friedhof. Gut ist es, eine Bezugsperson zur Seite zu stellen, wenn das Kind Fragen hat. Aber man sollte nichts von Kindern fernhalten. Friedhöfe sind ja sichtbar – sie sind Erinnerungsorte. Mit dieser Erinnerungskultur können wir Jahrestage begehen, Bilder ansehen, bewusst einen Platz am Tisch freilassen oder eine Kerze anzünden und gemeinsam beten. Wichtig ist für Kinder zu spüren: Ich werde nicht ausgegrenzt, und ich darf Fragen stellen. Und Erwachsene dürfen da auch ehrlich zugeben, wenn sie traurig sind und selbst vielleicht keine Antwort wissen.

Kann man Kinder in dieser Situation überfordern?

Ja, aber in der Regel gehen sie dann selbst raus aus dieser Situation. Sie malen oder spielen oder machen etwas, das bekannt ist und ihnen Freude macht, wenn der Kopf voll ist. Das ist ganz normal. In der Bibel gibt es dazu eine schöne Stelle: Als Jesus gestorben ist und alles hinüber zu sein scheint, sagt Petrus: „Ich gehe fischen.“ Er macht das, was er kann. Was er gelernt hat.

Eine große Hürde kann auch das Überbringen einer Todesnachricht sein. Wie sagt man es Kindern?

Am besten klar, aber einfühlsam. Rituale schaffen dabei Sicherheit. Sich zusammensetzen und feststellen, dass jemand nicht mehr da ist. Generell ist begleiten und zulassen ein guter Weg. Denn eine verordnete Trauer hilft niemandem. Und wenn Kinder in so einer Zeit dennoch lachen, muss man das aushalten.

Als Erwachsener habe ich natürlich Angst, pietätlos zu sein, wenn man lacht.

Aber es gibt für solche Situationen kein Drehbuch. Rituale sind gut, und die Kirche bietet einige Rituale. Zum Beispiel das Begräbnis. Man mag viel über die Kirche schimpfen, aber hier findet sie Gesten und Worte, um die Sprachlosigkeit erträglich zu machen. Wenn ein schlimmes Unglück passiert ist, sind alle froh, wenn Seelsorger vor Ort sind. Das ist gelebte Nächstenliebe.

Lassen wir Erwachsene Trauer ausreichend zu?

Sagen wir mal: Die Berührungsängste werden größer. Ich lese oft bei Todesanzeigen: Beisetzung im engsten Kreis. Das ist mittlerweile eigentlich die Mehrheit. Man will nicht viel Aufhebens machen – wir werden alleine damit fertig. Dabei denke ich mir: 100 Leute am Grab sind auch Trauerarbeit. Und ich möchte dazu auch ermuntern: Wer kommen will, soll kommen dürfen. Es geht dabei doch nicht um den Schweinebraten danach. Da möchten Menschen Abschied nehmen. Und das ist besser, als wenn man das allein tut.

Der Tod ist eben ein schwieriges Thema.

Offenbar auch der eigene. Ich ermuntere gerne Ehepartner, zu Lebzeiten über die Beisetzung zu sprechen – über die Art, die Musikauswahl. Es ist doch eine Erfüllung, wenn man beim Bestatter dazu etwas genau und sicher sagen kann. Das kann doch nur gut sein. Ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht. Das ist aber die Seltenheit.

Wie geht es Ihnen selbst, wenn Sie eine Beisetzung zelebrieren?

Während der Beisetzung bin ich nicht betroffen. Da bin ich der, der vorangeht und Struktur gibt. Aber teilweise bringt man das nach Hause mit, und manchmal bringt man das Kind abends auch anders zu Bett. Das Gute bei mir ist, dass meine Frau Pastoralreferentin ist – wir können gut darüber reden. Letztlich ist es so: Trauernde nicht allein zu lassen ist eine überaus wichtige Aufgabe. Es ist der Liebesdienst der Kirche.

