Arbeiten auf Bundes- und Staatsstraßen

Nach strengem Winter

Landkreis – Erst strenger Frost um die 20 Grad Minus und keine drei Wochen später Temperaturen deutlich über 20 Grad Plus. Diese starken Temperaturschwankungen haben im vergangenen Winter/Frühjahr dem Asphalt mancher Straßen im Zuständigkeitsgebiet des Staatlichen Bauamtes Rosenheim zugesetzt.

Zusammen mit der Dauerbelastung durch den Lkw- und Pkw-Verkehr sind die Folgen programmiert:

Risse im Asphalt, Schlaglöcher, Spurrinnen. Diese Schäden lässt das Bauamt nun reparieren, was zu diversen Verkehrsbehinderungen auf Bundes- und Staatsstraßen führen kann.

Die „kleinflächigen Fahrbahnausbesserungen“, so der Jargon, beginnen am Montag, 5. Juli. Wie das Bauamt mitteilt, geht es los auf der Bundesstraße 13 im Bereich zwischen Hartpenning und Sachsenkam. Sobald die Arbeiten hier abgeschlossen sind, ist die B 307, im Bereich der Ortsdurchfahrt Tegernsee (Höhe Gymnasium/Turnhalle) sowie dem Bereich Bayerwald (zwischen Kreuth und Achenpass) an der Reihe. Danach folgt die B 318 in den Bereichen Dürnbach, Gmund und Bad Wiessee. Zu guter Letzt werden kleinere Fahrbahnschäden auf der B 472 zwischen Buchbichl und Irschenberg sowie innerhalb der Ortsdurchfahrt Waakirchen beseitigt.

Bei den Staatsstraßen im Landkreis Miesbach werden in folgenden Bereichen kleinflächige Ausbesserungen vorgenommen: Auf der St 2073 im Bereich Darching und im Streckenzug von Weyarn Richtung Miesbach, außerdem auf der St 2075 im Bereich Bayrischzell Richtung Ursprungpass (hier vor allem der Bereich kurz vor der Grenze) sowie auf der St 2077 im Bereich Wörnsmühl in Richtung Hundham.

Wie das Straßenbauamt weiter mitteilt, sei die beauftragte Baufirma bemüht, die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Teilweise müssten die Bundes- beziehungsweise Staatsstraßen jedoch vorübergehend halbseitig gesperrt und der Verkehr mit Ampeln an den Baustellen vorbeigeleitet werden. Dies soll die Sicherheit der Arbeitenden gewährleistet und für einen zügigen Abschluss der Arbeiten sorgen.

Das Staatliche Bauamt Rosenheim geht davon aus, dass die Sanierungen bis Ende Juli abgeschlossen sind. Jedoch sind Asphaltierungsarbeiten stark wetterabhängig und können sich daher bei ungünstiger Witterung verzögern.

