Rückhalt für den Alpenbus: Streibl appelliert ans Verkehrsministerium

Von: Jonas Napiletzki

Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag, appelliert ans Verkehrsministerium, den Alpenbus stärker zu fördern. © privat

Florian Streibl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Landtag, fordert vom Freistaat mehr Unterstützung für die geplante Alpenbuslinie.

Landkreis – In einem Brief an Verkehrsminister Christian Bernreiter hat Florian Streibl um Unterstützung „in dieser wichtigen Sache“ gebeten. „Mit Bedauern stelle ich fest, dass dieses Großprojekt bis heute nicht die Planungsphase verlassen hat“, schreibt Streibl. Weiterhin würden Sorgen kommunale Gremien umtreiben, was nicht zuletzt die dauerhafte Finanzierbarkeit angehe.

Weitere Fördertöpfe angefragt

Wie berichtet, war vor gut einem Jahr die Stadt Rosenheim aus Kostengründen aus dem Projekt ausgestiegen. Die Kreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach wollen zwar am Alpenbus festhalten, haben das Projekt aber zunächst hinter dem ebenfalls kostenintensiven MVV-Beitritt angestellt.

Seinen Appell, überschrieben mit dem Titel „Alpenbus muss an den Start“, verknüpft Streibl mit mehreren Fragen. Unter anderem will der Fraktionsvorsitzende von Bernreiter wissen, ob es weitere Fördertöpfe auf Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene gebe, die man für den Alpenbus „anzapfen“ könne. Weiter interessiert sich Streibl für das Verkehrsentlastungspotenzial, das das Verkehrsministerium in der Linie sieht. Außerdem fragt der Landtagsabgeordnete: „Welchen Spielraum kann der Freistaat Bayern schaffen, um dieses mehrere Landkreise überspannende Projekt noch stärker zu fördern?“

Am Donnerstag entscheidet sich Rosenheim

Mit einer Antwort rechnet man in Streibls Büro erst in einigen Wochen. Vorher – am kommenden Donnerstag – steht der Alpenbus in Rosenheim einmal mehr auf der Tagesordnung. Zuletzt waren die anderen beteiligten Landkreise vorsichtig zuversichtlich, dass es am östlichen Ende der ursprünglich geplanten Strecke zu einem Umdenken kommt. Über den Ausgang der Beratungen in Rosenheim berichtet die Heimatzeitung zeitnah. nap

