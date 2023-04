Alpenbus: Rosenheim will zurück an Bord - Kehrtwende nach Absage beschlossen

Von: Jonas Napiletzki

Wann der Alpenbus als Ost-West-Verbindung zwischen Rosenheim und Murnau fahren wird, ist völlig unklar. Eine Neuigkeit gibt‘s trotzdem: Rosenheim will wieder zusteigen (Symbolbild). © LRA

Die Stadt Rosenheim will nach ihrer Absage 2021 nun doch Projektpartner bei der geplanten Alpenbuslinie bleiben. Nun folgen Beratungen nach dem MVV-Beitritt.

Landkreis – Die Entscheidung wurde im Landkreis mit Spannung erwartet: In der Stadt Rosenheim hat sich der vorberatende Verkehrsausschuss nun doch für eine Beteiligung am Alpenbus ausgesprochen. Der Beschluss fiel am Donnerstag gegen zwei Stimmen aus der CSU, über ein Jahr nach der ersten Ablehnung der ÖPNV-Linie, die von Murnau nach Rosenheim führen sollte.

Wie berichtet, hatte sich derselbe Ausschuss, der nun für das Projekt votiert hat, Ende 2021 aus Kostengründen gegen eine Beteiligung entschieden – und damit Projektpartner brüskiert. Die Ablehnung habe „alle Beteiligten überrascht“, hatte Sophie Stadler, Sprecherin des Landratsamts Miesbach, erklärt, „weil wir durch die intensive, mehrjährige gemeinsame Vorbereitung davon ausgegangen sind, dass das Projekt auf breite Zustimmung stößt“. Auch sei man davon ausgegangen, dass Bedenken frühzeitig geklärt werden können. Der Unmut über das Ausscheren war groß. „Ohne Rosenheim ist die Attraktivität erheblich gemindert“, hatte Landrat Olaf von Löwis (CSU) im Kreisentwicklungsausschuss betont. Man suche regelmäßig das Gespräch mit der Stadt und bemühe sich, Oberbürgermeister Andreas März zu überzeugen.

Entscheidung für den Alpenbus in „30 Sekunden“ gefallen

Dieses Unterfangen scheint nun gelungen. Christian Baab, Pressesprecher der Stadt Rosenheim, berichtet: „Es war eine Diskussion von 30 Sekunden.“ Das Gremium sei sofort zur Abstimmung gekommen. Über die Beweggründe möchte Baab keine Auskunft geben. „Das ist eine politische Entscheidung.“ Die Verwaltung würde Beschlüsse lediglich umsetzen.

Ausschlaggebend für den Stimmungswandel dürfte aber durchaus eine Stellungnahme der Verwaltung gewesen sein, in der von „positiven Effekten“ durch eine Beteiligung die Rede ist. Aus der Sitzungsvorlage des Ausschusses, die unserer Zeitung vorliegt, geht hervor: „Mittlerweile sind die ebenfalls beteiligten anderen Landkreise noch mal auf die Stadt Rosenheim zugekommen.“ Grund dafür seien Verzögerungen bei einer Nichtbeteiligung gewesen, da das Projekt dann neu überplant werden müsse.

Nun hat die Verwaltung die Beteiligung erneut geprüft. Sie würde durch den MVV-Beitritt der Stadt eine „günstige und attraktive Anbindung innerhalb des Verbundgebietes“ schaffen und Rosenheim „mit anderen Verbundpartnern noch besser vernetzen“, heißt es jetzt. Weiter ist die Rede von einer sinnvollen Ergänzung, von einem Lückenschluss fehlender Verbindungen und von einer gestiegenen Nachfrage nach „überörtlichen Verbindungen“. Zur Zeit der Ablehnung vor gut einem Jahr sei die Nachfrage nach ÖPNV-Angeboten „generell eher zurückhaltend“ gewesen, erklärt die Verwaltung.

Trotz Kostensteigerung: Nutzen überwiegt für Rosenheim

Die Kosten seien seit 2021 um rund 30 Prozent gestiegen: Rosenheim rechnet mit bis zu 91 000 Euro im ersten Jahr und – wegen rückläufiger Förderungen – mit bis zu 129 000 Euro ab dem vierten Betriebsjahr. Dennoch sei das Kosten-/Nutzenverhältnis „inzwischen als günstiger einzustufen“. Fazit: „Die Verwaltung empfiehlt, dass die Stadt Rosenheim zunächst erklärt, sich grundsätzlich doch an dem Verkehrsprojekt ,Alpenbus‘ zu beteiligen.“

Nun sollen mit anderen Projektpartnern Details geklärt und Beschlüsse „zu gegebener Zeit“ in zuständige Gremien gebracht werden. Das Geld hat Rosenheim im Haushalt übrigens noch nicht eingeplant. Mit einer Belastung rechnet man dort ab der Realisierung – „möglicherweise nicht vor 2025“.

Trotz des holprigen Starts erklärt das Landratsamt Miesbach: „Wir freuen uns über das Votum.“ Am Zeitplan ändere sich nichts. Das bestätigt auch Josef Niedermaier (FW), Landrat des Kreises Bad Tölz-Wolfratshausen. Nun müssten die Kosten neu berechnet werden. Etwaige Wünsche zu Linienänderungen seien eventuell Teil weiterer Gespräche. Dazu treffen sich die Amtsleiter laut Niedermaier „zeitnah“. Beraten wird dann auch darüber, ob der Plan gemeinsam mit dem MVV aktualisiert wird. nap

