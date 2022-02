Alpenbus: Stadt Rosenheim lehnt Beteiligung ab - „Nach intensiver, gemeinsamer Vorbereitung“

Von: Jonas Napiletzki, Veronika Ahn-Tauchnitz

Von Rosenheim in den Kreis Garmisch-Partenkirchen: Dieses Ziel verfolgt das Projekt Alpenbus. Doch die Stadt Rosenheim hat das Projekt nun vorberatend abgelehnt. Unsere Aufnahme zeigt einen RVO-Bus bei Warngau. © Thomas Plettenberg

Entlang der Berge von Rosenheim in den Kreis Garmisch-Partenkirchen: Dieses Ziel verfolgt das Projekt Alpenbus. Nun muss es möglicherweise neu verhandelt werden.

Landkreis – Es war nur eine kurze Zwischenfrage, als es am Montag in der Kreisausschusssitzung des Nachbarlandkreises Bad Tölz-Wolfratshausen um das Budget für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ging. Sie barg aber einigen Zündstoff – auch für den Landkreis Miesbach.

Er habe der Presse entnommen, sagte CSU-Fraktionschef Martin Bachhuber, „dass die Stadt Rosenheim den geplanten Alpenbus abgelehnt hat“. Ob Landrat Josef Niedermaier in der nächsten Kreistagssitzung sagen könne, „wie es mit dem Alpenbus weitergehen soll“, fragte Bachhuber. Die Frage ist berechtigt, schließlich soll die Ost-West Expressbuslinie Rosenheim mit Miesbach und Bad Tölz verbinden. Von dort erfolgt der Anschluss über eine zweite Alpenbuslinie Richtung Penzberg und Murnau (wir berichteten). Seit Jahren wird an dieser Verbindung geplant – unter Federführung des Tölzer Landratsamts.

Sechs Aufgabenträger beteiligt

Das dauerte auch deshalb so lange, weil es mit den Landkreisen Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau sowie Stadt und Landkreis Rosenheim sechs Aufgabenträger gibt, die unter einen Hut zu bringen waren. „Es ist schwierig, alle Wünsche zu erfüllen“, sagte Matthias Schmid, ÖPNV-Experte am Tölzer Landratsamt, im Dezember.

Doch Ende 2021 schien das gelungen zu sein. Nach zähem Ringen lagen konkrete Streckenführungen vor und die Kosten, die jeder Beteiligte zu erwarten hat. Den Landkreis Miesbach soll der Alpenbus pro Jahr in etwa 830 000 bis 926 000 Euro kosten – Fahrgasteinnahmen noch nicht eingerechnet. Der Freistaat übernimmt 50 bis 65 Prozent des Betriebskostendefizits. Der Miesbacher Kreistag stimmte noch in seiner Dezember-Sitzung 2021 zu. Ähnliche Beschlüsse fassten auch die anderen beteiligten Landkreise – darunter Bad Tölz-Wolfratshausen – bereits vor einiger Zeit.

„Alle Beteiligte überrascht“: Stadt Rosenheim lehnt ab

Doch die Stadt Rosenheim, die etwa 75 000 Euro pro Jahr hätte investieren müssen, sagte Anfang Januar Nein: Der Alpenbus verkürze die Fahrzeit zwischen Miesbach und Rosenheim im Vergleich zur Zugverbindung kaum. Die 75 000 Euro seien besser angelegt, wenn man sie in innerstädtische Verbindungen investiere, heißt es dazu im Oberbayerischen Volksblatt.

Die Ablehnung des vorberatenden Verkehrsausschusses der Stadt Rosenheim habe „alle Beteiligten überrascht“, schreibt Sophie Stadler, Sprecherin des Landratsamts, „weil wir durch die intensive, mehrjährige gemeinsame Vorbereitung davon ausgegangen sind, dass das Projekt auf breite Zustimmung stößt“. Auch sei man davon ausgegangen, dass Bedenken frühzeitig geklärt werden können.

Der Alpenbus mache insbesondere zusammen mit der Stadt Rosenheim als Start- und Zielpunkt Sinn. Denn: „Der Zweck des Busses ist die Querverbindung entlang der Alpenketten zwischen den beiden wichtigen Zentren Rosenheim und Murnau.“ Zudem sei Rosenheim ein essenzieller Verkehrsknotenpunkt für das südöstliche Bayern.

Miesbach hält an Konzept fest - „Sind zuversichtlich“

Ist das Projekt nun geplatzt? Stadler schreibt: „Bisher halten wir an dem Konzept fest und sind zuversichtlich, dass sich die Stadt Rosenheim noch einmal mit dem Konzept intensiv auseinandersetzt.“ Landrat von Löwis (CSU) sei in einem sehr engen Austausch mit seinen Landrats-Kollegen und dem Oberbürgermeister.

Sollte sich die Stadt Rosenheim abschließend dazu entscheiden, sich nicht am Alpenbus beteiligen zu wollen, müssten wohl überall neue Beschlüsse gefasst werden, bestätigt Stadler – und verweist auf die Formulierung der Beschlüsse.

So habe der Kreisentwicklungsausschuss empfohlen und der Kreistag beschlossen, dem Alpenbus zuzustimmen – allerdings nur unter der Voraussetzung „der Zustimmung der anderen beteiligten Aufgabenträger“. Wenn nun eine dieser sechs Parteien aussteigt, „dann müsste auch die Kostenfrage und Streckenführung noch einmal neu geklärt werden“, betont die Sprecherin.

