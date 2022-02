Am 15. Mai geht‘s los: Das müssen Sie zum Zensus 2022 unbedingt wissen

Von: Dieter Dorby

Der Zensus 2022 startet am 15. Mai. © Arno Burgi/dpa

Im geteilten Deutschland war es noch die Volkszählung, seit 2011 ist es der Zensus, wie die bundesweite Befragung seit der Wiedervereinigung heißt. Das Ziel ist dabei dasselbe: Die Datenlage der Bundesrepublik soll aktualisiert werden.

Insgesamt werden diesmal rund zehn Millionen Bürger bei der Haushaltsbefragung um Auskunft gebeten. Hinzu kommt noch die Zählung der Gebäude und Wohnungen. Lesen Sie hier, was Sie zum Zensus 2022 wissen müssen.

Was ist der Zensus?

Der Zensus ist eine europaweite Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Die Mitgliedstaaten der Europäische Union (EU) sind verpflichtet, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Durchführung des eigentlich für 2021 vorgesehenen Zensus um ein Jahr auf 2022 verschoben.

Was wird abgefragt?

Die Daten, die beim Zensus erhoben werden, dienen als Grundlage für zahlreiche politische Entscheidungen von Bund, Ländern und Gemeinden auf den Gebieten Wirtschaft, Soziales, Wohnungswesen, Raumordnung, Verkehr, Umwelt und Arbeitsmarkt, heißt es auf der Homepage des Landratsamts. Sie sind beispielsweise Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Länderfinanzausgleichs, die Verteilung von EU-Fördergeldern, die Einteilung der Wahlkreise, die Sitzverteilung im Bundesrat und die Bedarfsplanung von beispielsweise Kindergärten, Schulen, Studienplätzen, Sozialwohnungen sowie Alten- und Pflegeheimen.

Wie wird gezählt?

Um die Bevölkerung so wenig wie möglich zu belasten und um die Kosten gering zu halten, wird nicht die gesamte Bevölkerung befragt. Der Zensus 2022 erfolgt registergestützt: Es werden also Daten aus bestehenden Registern, wie etwa den Melderegistern, herangezogen. Da Registern aber nicht alle erforderlichen Daten entnommen werden können und sie zudem fehlerhaft oder veraltet sein können, erfolgen zusätzlich Haushaltsstichproben bei etwa 16 Prozent der Bevölkerung. Dabei geht es auch darum, Ungenauigkeiten in den Melderegistern zu beheben, die entstehen, wenn sich Menschen etwa nach Umzügen noch nicht am neuen Wohnort angemeldet haben.

Wie wird in Heimen gezählt?

In Sonderbereichen wie Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften werden aufgrund der dort vorherrschenden hohen Fluktuation und der damit einhergehenden hohen Karteileichen- und Fehlbestandsrate in den Melderegisterdaten alle Personen befragt.

Wer wird ausgewählt?

Die zu befragenden Haushalte werden durch ein mathematisch-statistisches Zufallsverfahren bestimmt.

Was wird gefragt?

Neben Namen, Geburtsdatum und Geschlecht werden Anschrift, Wohnsituation (zum Beispiel Etage) und Familienstand abgefragt. Bei einem Teil der Haushalte werden darüber hinaus „Strukturmerkmale“ wie Ausbildung und Beruf eingeholt. Wichtig: Vermögens- oder Bankdaten werden nicht abgefragt! Sollte man dennoch dazu Fragen gestellt bekommen, ist zu befürchten, dass es sich um einen nicht autorisieren Interviewer handelt. In so einem Fall sollte umgehend die Erhebungsstelle des Landkreises, z 0 80 25 / 7 04 92 00, oder die Polizei kontaktiert werden.

Wann wird gefragt?

Die Befragungen finden ab dem Stichtag – Sonntag, 15. Mai – statt und dauern etwa zwölf Wochen. Ein Interview dauert etwa zehn Minuten. Interviewer und Befragte müssen sich dabei auf einen Termin einigen. Ist kein gemeinsamer Termin möglich, erfolgt laut Josefin Jügler, Zensus-Beauftragte am Landratsamt Miesbach, eine schriftliche Befragung. Telefonische Befragungen sind in diesem Fall nicht vorgesehen.

Wer befragt die Leute?

Zuständig sind dafür das Statistische Bundesamt und die Statistischen Ämter der Länder. Das Bayerische Landesamt für Statistik wird in den Kommunen von Erhebungsstellen und Erhebungsbeauftragten – den sogenannten Interviewern – unterstützt. Letztere führen die eigentliche Befragung durch, indem sie nach vorheriger Terminankündigung die Haushalte aufsuchen und die Befragungen durchführen. Wichtig: Die Interviewer sind verpflichtet, sich als solche auszuweisen. Um Betrugsfälle zu vermeiden, soll man sich unbedingt den Dienstausweis des Erhebungsbeauftragten zeigen lassen. In Zweifelsfällen kann man die Erhebungsstelle am Landratsamt in Miesbach unter Telefon 0 80 25 / 7 04 92 00 kontaktieren.

Werden Immobilien erfasst?

Ja. Die EU verpflichtet die Mitgliedstaaten, den Wohnungsbestand und die Wohnsituation der Bevölkerung zu erheben. Da es in Deutschland dazu kein einheitliches Verwaltungsregister gibt, werden alle Eigentümer, Verwalter sowie sonstige Verfügungs- und Nutzungsberechtigte von Gebäuden und Wohnungen mit Wohnraum befragt. Dazu gab es im Herbst 2021 eine Vorbefragung. Die Ergebnisse aus der Gebäude- und Wohnungszählung 2022 dienen für wohnungspolitische und raumplanerischer Maßnahmen als wichtige Entscheidungsgrundlage auf europäischer Ebene sowie für Bund, Länder und Kommunen.

Was ist die Vorbefragung?

In der Haupterhebung 2022 sind für die Gebäude- und Wohnungszählung alle auskunftspflichtig, die Wohneigentum besitzen oder verwalten. Das sind in Bayern an die vier Millionen. Im Rahmen der Vorbefragung wird nur etwa ein Viertel der Auskunftspflichtigen befragt.

Was zählt bei Immobilien?

Die Zählung erfasst unterschiedliche Merkmale zu Gebäuden mit Wohnraum und Wohnungen. Der Merkmalskatalog ist gesetzlich festgelegt: Gemeinde und Postleitzahl, Art des Gebäudes, Eigentumsverhältnisse (Firma, Privatperson), Gebäudetyp, Baujahr, Zahl der Wohnungen, Heizungsart und Energieträger. Wohnungsmerkmale sind die Art der Nutzung, Leerstandsgründe, Leerstandsdauer, Fläche der Wohnung, Zahl der Räume, Nettokaltmiete, Vor- und Zuname von bis zu zwei Personen, die die Wohnung nutzen sowie die Zahl der Personen, die in der Wohnung wohnen.

Muss man Auskunft geben?

Wer für die Befragung ausgewählt wird, ist kraft Gesetz zur Auskunft verpflichtet, betont Jügler. Grundlage sind die Paragrafen 23 und 25 Zensusgesetz 2022. Problematisch kann es sein, wenn man den Interviewer kennt und diesem deshalb keine Fragen beantworten will. Dann bleibt ebenfalls die schriftliche Befragung. Generell werde aber darauf geachtet, dass Interviewer zwar wohnortnah, aber nicht direkt am Wohnort eingesetzt werden.

Wer darf interviewen?

Zum Stichtag 15. Mai 2022 müssen die Interviewer volljährig sein und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Weiter dürfen sich aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus sonstigen Gründen keine Interessenskonflikte ergeben. Dies wird beispielsweise bei Personen angenommen, die beim Einwohnermeldeamt, Finanzamt, Ausländeramt, Sozialamt, der Polizei, als Versicherungsvertreter, Mitarbeiter von Marktforschungsinstituten oder der GEZ tätig sind. Ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Verschwiegenheit ist ebenso gewünscht wie ein sympathisches, freundliches und sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke. Das gilt auch für telefonische Erreichbarkeit, Mobilität und Fremdsprachenkenntnisse.

Wie groß ist der Aufwand?

Jeder Interviewer hat etwa 130 Personen zu befragen. Da an einer Anschrift teils mehrere Personen wohnen, bedeutet dies aber nicht, dass in jedem Fall auch 130 Anschriften aufgesucht werden müssen. Bei Interesse können auch mehr Personen befragt werden. Dann erhöht sich auch die Aufwandsentschädigung.

Gibt es Entschädigungen?

Ja. Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Interviewer eine Aufwandsentschädigung von etwa 600 bis 1000 Euro. Sie hängt davon ab, ob jemand vor Ort angetroffen wird und inwieweit die zu befragenden Personen Auskunft geben. Die Entschädigung unterliegt nicht der Besteuerung nach dem Einkommenssteuergesetz. Die Anrechnung bei Sozialabgaben/Sozialleistungen ist mit dem entsprechenden Sozialleistungsträger zu klären. Zuzüglich zur Aufwandsentschädigung werden Auslagen wie Fahrtkosten erstattet. Deren Höhe richtet sich nach Artikel 6 Absatz 1 Bayerisches Reisekostengesetz. Dieses sieht pro Kilometer beim Pkw 35 Cent, beim Motorrad/-roller 15 Cent, beim Mofa/Moped neun Cent und beim Fahrrad sechs Cent vor. Die Kosten der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln werden ebenfalls erstattet.

Wo bewirbt man sich?

Unter Telefon 0 80 25 / 7 04 92 00 kann man ein telefonisches Bewerbungsgespräch durchführen. Eine schriftliche Bewerbung ist nicht nötig, aber möglich. Die Anschrift lautet: Erhebungsstelle Landkreis Miesbach, Rosenheimer Str. 1-3, 83714 Miesbach. Weitere Infos gibt es online unter www.landkreis-miesbach.de/zensus.

Problem Pandemie

Für die Durchführung der Befragungen wurde ein Hygienekonzept erstellt. Je nach Pandemielage wird unter Umständen von persönlichen Vor-Ort-Befragungen abgesehen – sie wird dann telefonisch durchgeführt. Derzeit ist das bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 vorgesehen. Dies kann sich im Rahmen der Bewertung der Pandemiesituation jedoch ändern. Generell wird davon ausgegangen, dass die Inzidenz Mitte Mai – ähnlich wie 2021 – wieder deutlich sinken wird.

