Am helllichten Tag: Miesbacherin wird vor eigenem Haus von Fuchs gebissen

Eine Miesbacherin ging gegen Mittag nach draußen. Dort stieß sie mit einem Fuchs zusammen, der sie in die Hand biss und flüchtete. Die Frau musste ins Krankenhaus.

Miesbach - Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag am Sulzgraben in Miesbach und wurde der Polizei am Samstag mitgeteilt. Die 86-jährige Frau verließ ihr Anwesen und schreckte dabei offenbar den Fuchs auf, der ihr laut Polizei Miesbach „unvermittelt“ in die Hand biss und in den angrenzenden Wald flüchtete.

Die Seniorin musste im Krankenhaus Rechts der Isar in München behandelt werden. Konnte aber danach wieder nach Hause. Die Polizei Miesbach warnt in dem Zusammenhang vor so genannten Kulturfolgern, die vor allem durch Essensreste und leicht zugängliches Hasen- oder Igelfutter nur noch mehr ermutigt werden, sich in unmittelbarer Nähe von Häusern aufzuhalten.

kmm

