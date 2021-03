Am Stadtplatz in Miesbach: Bauausschuss untersagt Café das Aufstellen eines zweiten Warenautomaten

Kein Verkauf auf öffentlichem Grund

von Dieter Dorby

Miesbach – Die Corona-Pandemie bringt viele Gastronomiebetriebe an den Rand der Existenz. In der Not hilft nur Kreativität. Eine Herausforderung, die das Café Elisabeths Platzerl am Miesbacher Stadtplatz angenommen hat.