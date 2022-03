Amtsgericht Miesbach: Betrügerin bekommt Bewährungsstrafe statt Knast

Teilen

Eine ehemalige Haushamerin wurde vom Miesbacher Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. © Archiv Al

Sie konnte das Betrügen nicht lassen, landete in Haft und nun erneut vor dem Miesbacher Amtsgericht. Dort gab es eine weitere Verurteilung für die 42-Jährige.

Hausham – Es war immer wieder die gleiche Masche, mit der eine ehemalige Haushamerin ihre Betrügereien beging. Sie bestellte im Internet Waren, gab falsche Personalien an und beglich im Anschluss die Rechnungen nicht. Seit Januar dieses Jahres sitzt die 43-Jährige in der Justizvollzugsanstalt in München. Begleitet von zwei Polizisten erschien sie nun zu einem Prozess vor dem Miesbacher Amtsgericht. Dort musste sie sich diesmal wegen zweifachen Betrugs inklusive Diebstahl verantworten.

Im Oktober 2018 soll sie als Angestellte einer Bäckerei die Handtasche einer Kundin samt Geldbörse mit 250 Euro Bargeld und Papieren entwendet haben. Daraufhin, so die Staatsanwaltschaft, habe sie mit den Personalien der Bestohlenen beim Versandhändler Bonprix Waren im Wert von rund 425 Euro bestellt, diese aber nicht bezahlt. Zudem habe die Ex-Haushamerin zwischen Oktober desselben Jahres und Juli 2019 einige Verträge beim Mobilfunkunternehmen Vodafone abgeschlossen – erneut mit der Identität einer anderen Frau. Dabei habe sie Leistungen in Höhe von rund 1030 Euro in Anspruch genommen, aber nie bezahlt.

Tasche einer Urlauberin gestohlen

Ohne große Umschweife und schuldbewusst gab die Angeklagte vor Gericht zu, das alles getan zu haben. „Es tut mir wirklich leid, an Einzelheiten kann ich mich aber wegen einer Krankheit nicht erinnern.“ Sie habe zur besagten Zeit Medikamente bewusst überdosiert genommen, sei aber mittlerweile „komplett auf null“ und habe Termine bei der Suchtberatung ausgemacht.

Zum ersten Fall sagte die 42-Jährige. „Ich werde die Tasche der Kundin wohl gefunden haben.“ Die Kundin habe sie womöglich vergessen. Dann habe das Unheil mit den Bestellungen unter Vorspiegelung einer falschen Identität seinen Lauf genommen. Im zweiten Fall missbrauchte die Angeklagte „wohl die Personalien einer Azubi in der Psychiatrie in Agatharied“, ergänzte Verteidiger Julian Ackermann. Den monetären Schaden beglichen hat die Beschuldigte bis heute nicht.

Genaueres zum ersten Vorfall konnte ihre damalige Kollegin in der Bäckerei liefern. „Die Tasche gehörte einer Urlauberin, die diese draußen am Stuhl hängen ließ, als sie nur kurz zum Auto ging“, erinnerte sich die Haushamerin (66). Die Angeklagte habe „sogar geholfen, die Handtasche zu suchen“, sagte die Zeugin. Nur durch einen Zufall habe sie selbst bemerkt, dass ihre Arbeitskollegin etwas mit dem Verschwinden der Tasche zu tun haben könnte. „Sie hat mal drei Tage bei mir gewohnt“, so die Zeugin. Als die Angeklagte nach dem dreitägigen Intermezzo wieder auszog, „habe ich ihre Sachen aus dem Keller geräumt – und dabei diese Tasche gefunden“. Im Spind der Angeklagten in der Bäckerei machte die 66-Jährige weitere Entdeckungen. „Da waren 17 Briefe von Anwälten und auch solche, die an junge Mädchen adressiert waren – aber mit der Adresse der Angeklagten“, so die Zeugin. Tasche und Briefe habe sie dann zur Polizei gebracht.

Sechs Monate Bewährung und aufgehobener Haftbefehl

Aufgrund von Betrugshandlungen war die Angeklagte bereits in der Vergangenheit verurteilt worden. In einigen Fällen liefen die Vorgänge baugleich zu den nun verhandelten ab. In anderen Fällen bot sie Sachen auf der Auktionsplattform eBay an, kassierte das Geld, verschickte aber keinerlei Ware.

Lesen Sie auch Tölzer Kiffer muss in den Knast Trotz offener Bewährung wurde ein Tölzer mit Marihuana erwischt – mit Konsequenzen: Er wurde nun zu vier Monaten Haft verurteilt. Tölzer Kiffer muss in den Knast Geld kassiert, aber Ware nicht geliefert: Tölzer (29) zu Bewährungsstrafe verurteilt Wegen erwerbsmäßigen Betrugs stand nun ein 29-Jähriger vor Gericht. Er hatte über Internetplattformen diverse Elektronikartikel verkauft, hatte das Geld kassiert, die Ware aber nicht verschickt. Geld kassiert, aber Ware nicht geliefert: Tölzer (29) zu Bewährungsstrafe verurteilt

Für die Staatsanwaltschaft war die Sache klar. Die 42-Jährige hat sich des Betrugs in zwei Fällen sowie des Diebstahls schuldig gemacht. Besonders negativ vermerkte der Ankläger, „dass Sie einen Betrug kurz nach einem gegen Sie gesprochenen Urteil begangen haben“. Die Juristin plädierte auf 180 Tagessätze à zehn Euro sowie die Einziehung des Wertersatzes von 1455 Euro.

Verteidiger Ackermann attestierte der Staatsanwaltschaft, es „auf den Punkt gebracht“ zu haben und hatte wenig an der Forderung auszusetzen. „Meine Mandantin ist in ihrem Leben in eine Schieflage geraten, hat aber gerade durch die Inhaftierung vor zwei Monaten erkannt, dass es so nicht weitergehen kann.“ Er forderte, den Haftbefehl aufzuheben sowie „keine konkrete Strafe“ für die jüngsten Taten.

Richter Walter Leitner verurteilte die Ex-Haushamerin letztlich zu sechs Monaten auf Bewährung sowie die Einziehung des Wertersatzes. Den Haftbefehl hob der Richter wie gefordert auf. Eine Geldstrafe genüge nicht mehr, so Leitner. „Sie sind zwei Mal einschlägig vorbestraft – bestellt, liefern lassen, nichts bezahlt.“ Dennoch hätte die 42-Jährige nun eine positive Sozialprognose, weshalb eine Bewährungsstrafe in Ordnung ginge. hph

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.