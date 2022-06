Amtsgericht Miesbach: Vermeintlicher Mietpreller freigesprochen - Frau entlastet Angeklagten

Teilen

Das Amtsgericht hat einen 38-Jährigen Miesbacher freigesprochen, dem vorgeworfen wurde, Miete nicht bezahlt zu haben. © Archiv Al

Weil er für zwei Wohnungen mehrere Monate lang die Miete nicht gezahlt haben soll, musste sich ein 38-Jähriger aus Miesbach nun vor dem Amtsgericht verantworten.

Miesbach – Vorgeworfen hat die Staatsanwaltschaft dem 38-jährigen Miesbacher Betrug in Mittäterschaft in zwei Fällen sowie Urkundenfälschung. Für den Angeklagten endet der Prozess dank der Zeugenaussage seiner Frau glimpflich. Die Staatsanwaltschaft hatte dennoch eine Verurteilung gefordert.

Vorvermieterbescheinigung gefälscht

Beim ersten Mietobjekt handelte es sich um eine Wohnung in Miesbach, in die der Angeklagte mit seiner Frau 2016 und 2017 wohnte. Acht Monatsmieten sollen die beiden schuldig geblieben sein. Schaden für den Eigentümer: mehr als 8600 Euro. In Feldkirchen-Westerham, wo das Paar im März 2019 eine Wohnung bezog, sollen Zahlungen in Höhe von 2550 Euro ausgeblieben sein. Des Weiteren übersandte das Duo dem Vermieter in Feldkirchen-Westerham vor dem Einzug eine Vorvermieterbescheinigung mit gefälschter Unterschrift, wie die Staatsanwaltschaft anklagte.

Vorwürfe, die den 38-Jährigen erstaunten. „Ich habe von all dem nichts gewusst, das hat alles meine Frau gemacht“, eröffnete der Miesbacher seine Aussage. Den Inhalt der Vorvermieterbescheinigung habe nicht gekannt. „Ich habe erst bei der Polizei erfahren, dass sie gefälscht ist.“ In Sachen der Mietzahlungen erklärte der Mann, dass seine Frau und er durchaus zahlungsfähig waren. „Ich habe extra einen Dauerauftrag eingerichtet.“ Offenbar habe seine Frau die Zahlungen immer wieder gestoppt, „um andere Löcher zu stopfen“. Kontoauszüge habe er sich nie angeschaut. „Um die Finanzen hat sich meine Frau gekümmert.“

Frau entlastet Angeklagten

Eine erste Entlastung gab es vom Vermieter der Miesbacher Wohnung. „Mit ihm hatte ich fast nichts zu tun“, sagte der 43-Jährige im Zeugenstand. Die Kommunikation habe „hauptsächlich mit seiner Frau“ stattgefunden. Auch die Gattin (43) sagte vor Gericht aus und räumte ein, was ihrem Partner vorgeworfen wurde. „Mein Mann hat mit den ganzen Taten nichts zu tun, das war alles ich.“ Ein Gerichtsverfahren gegen sie ist bereits rechtskräftig abgeschlossen. Die Frau bestätige auch, den Dauerauftrag wiederholt gelöscht zu haben. Ihre Taten begründete sie mit Kaufschulden.

Trotz der entlastenden Aussagen forderte die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von 13 Monaten sowie die Zahlung von zwei Nettomonatsgehältern. Richter Walter Leitner spielte da nicht mit und sprach den Miesbacher frei. Die Eheleute führen inzwischen übrigens getrennte Konten. hph

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.