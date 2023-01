Amtsgericht sucht neue Schöffen: Haushamer berichtet von seinen Erfahrungen

Von: Sebastian Grauvogl

Seit fast 22 Jahren im Dienst: Erich Eckmair aus Hausham ist Schöffe am Miesbacher Amtsgericht. © Thomas Plettenberg

Seit fast 22 Jahren ist Erich Eckmair (60) aus Hausham als Schöffe am Miesbacher Amtsgericht tätig. Im Interview berichtet er von seinen Erfahrungen. Und es werden wieder Bewerber gesucht.

Landkreis – Seit fast 22 Jahren ist Erich Eckmair (60) aus Hausham als Schöffe am Miesbacher Amtsgericht tätig. Was man dafür mitbringen sollte und was man als ehrenamtlicher Richter alles erlebt, haben wir den Haushamer im Interview gefragt. Darin erklärt er auch, wie er zu seinem Amt gekommen ist, welche Rolle er im Prozess bekleidet – und warum Paragrafen gar nicht so wichtig sind.

Herr Eckmair, sind Sie ein Paragrafenreiter?

Erich Eckmair: Keineswegs. Weder privat noch beruflich – und erst recht nicht als Schöffe am Amtsgericht.

Aber sollte man für Letzteres nicht ein Faible für Gesetzestexte haben?

Erich Eckmair: Das ist ein Mythos, der sich ziemlich hartnäckig hält –und vielleicht auch den einen oder anderen vom Schöffenamt abhält. Tatsächlich werden Laienrichter gerade deshalb gesucht, weil sie eben nicht in juristischen Strukturen denken. Sie sollen dem hauptamtlichen Richter vielmehr helfen, seinen Blick zu erweitern und bei der Urteilsfindung auch andere Aspekte einzubeziehen.

Was sollten Schöffen also mitbringen?

Erich Eckmair: Ganz allgemein ein Interesse für andere Menschen und ihre Schicksale. Eine gewisse Lebenserfahrung schadet natürlich auch nicht. Im Idealfall bringt man sogar noch einen Bezug zum jeweiligen Einsatzbereich mit. Ich wurde anfangs am Jugendgericht eingesetzt, weil ich selbst lange Jugendtrainer bei den Fußballern der SG Hausham war und auch selbst drei Kinder habe.

Wie sind Sie denn überhaupt Schöffe geworden?

Erich Eckmair: Das war 2001, also vor fast 22 Jahren. Die Gemeinde Hausham ist damals auf mich zugekommen, weil –wie jetzt gerade auch wieder – neue Schöffen gesucht wurden. Nachdem ich mich bereit erklärt hatte, mussten noch der Gemeinderat und das Richtergremium zustimmen. Als das erfolgt ist, war ich dabei. Zunächst eben am Jugendgericht, mittlerweile bei den Erwachsenen.

Wie oft werden Sie denn zu einem Prozess gerufen?

Erich Eckmair: Im Schnitt ein bis zwei Mal im Monat. Wenn sich ein Verfahren über mehrere Verhandlungstage zieht, ist man natürlich öfter im Einsatz.

Sie wohnen in Hausham, das Amtsgericht ist in Miesbach. Wie oft kommt es da vor, dass man Prozessbeteiligte aus dem Privatleben kennt?

Erich Eckmair: Dass man sich irgendwo schon mal begegnet ist, ist gar nicht mal so selten. Befangen ist man deshalb aber nicht gleich. Das wäre erst der Fall, wenn man den betreffenden Personen besonders nahe steht oder mit der Sache als solcher etwas zu tun hat. Dann wird man natürlich nicht eingesetzt.

Hatten Sie auch schon mal unangenehme Begegnungen, vielleicht auch nach einem Urteil?

Erich Eckmair: Glücklicherweise nicht. Aber klar kann es vorkommen, dass man als Teil des Gerichts einen Angeklagten verurteilt und ihn ein paar Tage danach beim Einkaufen oder in der Eisdiele trifft. Das war aber nie ein Problem.

Wie sieht es bei Ihnen selbst aus? Gab es Fälle, die Ihnen persönlich nahegegangen sind?

Erich Eckmair: Natürlich ist man am Gericht immer wieder mit Schicksalen konfrontiert, die einen auch nach dem Urteil noch beschäftigen. Ich erinnere mich an einen jugendlichen Angeklagten mit Suchtproblemen, der dann ein paar Wochen später gestorben ist. Da denkt man dann schon länger drüber nach. Mit der Zeit lernt man aber, sich hier emotional abzugrenzen. Und ein gutes Verhältnis zu den Richtern hilft freilich auch.

Das muss man sich aber erst mal aufbauen, oder?

Erich Eckmair: Ja, aber das ist nicht schwer. Ich habe in meiner Zeit als Schöffe mit vier Richtern zusammengearbeitet. Jeder hat seinen eigenen Charakter und sein System, aber ich habe mich immer eingebunden und ernst genommen gefühlt. Das ist auch wichtig, weil Schöffen das gleiche Stimmrecht haben wie der Richter.

Ist es schon mal vorgekommen, dass Sie und ihr Schöffenkollege den Richter beim Urteil überstimmt haben?

Erich Eckmair: In der Praxis läuft es so ab, dass jeder bei den Beratungen seine Meinung über das Strafmaß (im Rahmen der juristischen Möglichkeiten) äußert und man sich dann auf ein Urteil einigt, mit dem alle drei leben können.

Klingt ein bisschen nach Verhandlung.

Erich Eckmair: Da gibt es sicher Parallelen. Übrigens auch zu meinem Beruf als freigestellter Betriebs- und Personalrat bei der Bahn und Vorstandsmitglied der Lokführergewerkschaft GDL. Auch da geht es ja um menschliche Schicksale und um Entscheidungen, die gute und faire Verhandlungen brauchen. Das ergänzt sich gut mit meinem Schöffenamt.

Und ein bisschen krimi-affin sollte man wahrscheinlich auch sein, oder? Schauen Sie so was im Fernsehen an?

Erich Eckmair: Ich schaue eher selten fern. Aber ich bin tatsächlich schon mal für den Tatort vor der Kamera gestanden.

Nicht Ihr Ernst! Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie einen Richter gespielt haben.

Erich Eckmair: (lacht) Nein, einen Zivilpolizisten. Als ich meine Nichten vor mehr als 20 Jahren für einen Dreh zu einem Vilsmaier-Film in die Bavaria Filmstudios in München gefahren habe, haben mich die Mitarbeiter dort überredet, mich in eine Komparsen-Kartei aufnehmen zu lassen. Zwei Wochen später wurde ich dann schon gebucht: für den Düsseldorfer Tatort, für den einige Szenen bei einer Spedition in München-Pasing gefilmt wurden. Das war zwar ganz interessant, aber zu weiteren Engagements ist es nicht mehr gekommen, weil ich das schlecht mit meinem Beruf vereinbaren konnte.

Dem Schöffenamt bleiben Sie aber weiter treu?

Erich Eckmair: Selbstverständlich. Es bedeutet mir mittlerweile wirklich viel und trägt dazu bei, dass ich meinen Horizont ständig erweitere. Das ist etwas, was man mit zunehmendem Alter noch mehr schätzt.

Jetzt bewerben fürs Schöffenamt

Fünf Jahre beträgt die Amtszeit von Schöffen in der Strafjustiz. In der aktuellen Periode von 2019 bis 2023 sind am Amtsgericht Miesbach insgesamt zwölf Schöffen (sechs Frauen und sechs Männer) und ebenso viele Hilfsschöffen (mit gleichem Geschlechterverhältnis) tätig. Die eine Hälfte von ihnen kommt beim Erwachsenen-, die andere beim Jugendgericht zum Einsatz. „Genau so viele werden für die kommende Amtszeit ab 2024 wieder gebraucht“, teilt Amtsgerichtsdirektor Klaus-Jürgen Schmid auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Grundsätzlich könnten Schöffen aber auch wiedergewählt werden.



Derzeit erarbeiten die Gemeinden und Jugendämter die Vorschlagslisten für die Schöffenperiode 2024 bis 2028, so Schmid. Bewerber können sich bei ihrer Wohnsitzgemeinde für das Schöffenamt oder beim zuständigen Jugendamt für das Jugendschöffenamt melden. Geeignet seien deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger, die am 1. Januar 2024 das 25. Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 69 Jahre sind. Ausgeschlossen seien Personen, denen ein Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt hat oder die wegen einer vorsätzlichen Tat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind. Auch gesundheitliche Gründe könnten gegen die Schöffentätigkeit sprechen. Über die Aufnahme in die Vorschlagsliste entscheide dann der jeweilige Gemeinde-/Stadtrat beziehungsweise der Jugendhilfeausschuss des Landkreises mit Zweidrittelmehrheit. Die Vorschlagslisten würden die Gemeinden und das Jugendamt dann beim Amtsgericht einreichen. Dort wiederum lege der (Jugend-) Schöffenwahlausschuss die erforderliche Zahl an Haupt- und Hilfsschöffen fest.



Man achte darauf, so Schmid, dass jeder Hauptschöffe voraussichtlich zu maximal zwölf ordentlichen Sitzungstagen im Jahr herangezogen wird. Aus gutem Grund: „Wenn man Schöffe ist, kann man nicht frei entscheiden, wie viel Zeit man dafür aufwendet“, erklärt Schmid. Wenn sich eine Verhandlung über mehrere Sitzungstage erstrecke, müssten auch immer dieselben Schöffen dabei sein. Ein Ersatz durch einen Hilfsschöffen sei immer nur für eine komplette Verhandlung möglich.



Mehr als 4600 Menschen unterstützen die bayerische Justiz aktuell im Schöffenamt, berichtet Schmid. Sie seien nur dem Gesetz unterworfen und würden gleichberechtigt im Team mit Berufsrichtern über Schuld und Strafe entscheiden. „Ehrenamtliche Richterinnen und Richter bringen Lebens- und Berufserfahrung in die Justiz ein“, betont Schmid. Sie würden Transparenz, Bürgernähe und eine größere Akzeptanz der Urteile in der Bevölkerung schaffen und helfen, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken.