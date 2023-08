Gewaltszenen vom Kälbermarkt auf RTL: Peta zeigt Zuchtverband Miesbach an

Von: Dieter Dorby

Von der Kamera gefilmt: Dieser junge Mann tritt mit kurzem Anlauf nach einem Kalb. © RTL/Screenshot

Die Tierrechtsorganisation Peta hat nach eigener Aussage Anzeige gegen die Verantwortlichen des Zuchtverbands Miesbach erstattet. Auslöser sind Filmaufnahmen, die der TV-Sender RTL gestern zeigte. Dabei sind Szenen zu sehen, bei denen Kälber mit übermäßiger Gewalt behandelt werden.

Miesbach – Es sind Szenen, die Tierfreunde empören: Helfer beim Zuchtverband, die Kälber treten – teils mit kurzem Anlauf. Kälber, die am Boden liegen, während Artgenossen auf sie treten. Und Kälber, die offenbar zu erschöpft sind, um aufzustehen.

Aufgenommen wurden diese Filmsequenzen mit den „Kuhkindern“, wie Peta die Kälber nennt, in den Jahren 2020 bis 2023. Die Tierrechtsorganisation Peta hat diese Aufnahmen nun an RTL weitergegeben – der TV-Sender strahlte sie gestern aus. Gleichzeitig hat Peta laut eigener Pressemitteilung Anzeige gegen die Verantwortlichen des Zuchtverbands erstattet.

Peta zeigt Zuchtverband Miesbach an: „Lebensverachtender Umgang“

Aus Sicht der Tierschutzorganisation belegten die Szenen einen „lebensverachtenden Umgang mit Tierkindern“, der gegen das Tierschutzgesetz verstoße. Das „umfangreiche Bild- und Videomaterial von Kälberauktionen“ sei Peta zugespielt worden. Die Aufnahmen dokumentierten über drei Jahre hinweg „massive Gewalt gegenüber Kälbern vor, während und nach den Auktionen. Die Tiere werden getreten, an den Ohren gezogen, und ihre Schwänze werden schmerzhaft gebogen, wenn sie schneller laufen sollen oder vor Schwäche nicht mehr aufstehen oder gehen können.“

Auch sei die Versorgung mit Flüssignahrung auf keiner Videoaufnahme ersichtlich. „Daraus lässt sich schließen, dass die Jungtiere teilweise bis zu 14 Stunden Hunger und Durst erleiden mussten.“ Die Strafanzeige wurde laut Peta am 27. Juli bei der Staatsanwaltschaft München II gegen den Zuchtverein gestellt.

Zuchtverband kalt erwischt: „Diese Szenen spiegeln nicht unsere Realität wider“

Für Josef Günthner, Geschäftsführer des Zuchtverbands für oberbayerisches Alpenfleckvieh in Miesbach, ist es ein überraschender Vorwurf, mit dem ihn RTL am Dienstag konfrontiert hatte. Zwar stellt die Tierschutzbeauftragte von Baden-Württemberg im Clip fest, dass keine Straftat vorliege, aber Günthner räumt gegenüber unserer Zeitung ein, dass ein „gröberer Umgang“ mit den Tieren zu sehen ist. „Aber diese Szenen spiegeln nicht unsere Realität wider.“ Die Aufnahmen stammten von vier verschiedenen Markttagen.

In seiner Stellungnahme führt der Zuchtverband aus, dass die als Markthelfer angestellten Mitarbeiter ausgebildete, im Umgang mit Tieren versierte Landwirte seien. „Bei den beiden Jungen, die auf den Aufnahmen zu sehen sind, handelt es sich um Kinder von Angestellten, die an Ferientagen mit ihren Vätern mitgekommen waren. Die Kinder standen unter der Aufsicht ihrer Eltern.“

Peta zeigt Zuchtverband Miesbach an: Umgehende Reaktion

Der Zuchtverband reagierte umgehend: Eine Mitarbeiterversammlung wurde eingeberufen, Mitarbeiter wurden nachgeschult, Kinder und Jugendliche dürfen in der Markthalle nicht mehr mithelfen.

Günthner beteuert, dass man bewusst auf Treibhilfen wie Stöcke oder Kälberpaddel verzichte, „um eine möglichst ruhige Atmosphäre zu gewährleisten“. Die Kälber treibe man mit den Händen. „Selbstverständlich dürfen Tiere nicht getreten werden.“

Zudem sei man mit dem Veterinäramt in ständigem Austausch; die Amtsveterinäre würden die Marktveranstaltungen begleiten und überwachen. Auch weise man den Vorwurf, die Kälberbuchten seien überfüllt, zurück: „Wir halten uns stets an die tierschutzgemäßen Platzanforderungen. Auch begrenze man die Zahl der Tiere bei größeren Kälbern oder bei höheren Temperaturen zusätzlich unter das zulässige Maß.

Standards im Umgang mit Tieren verbessern: „Dieser Aufgabe stellen wir uns“

„Wir wollen es möglichst gut machen“, betont Günthner gegenüber unserer Zeitung. „Aber die Aufnahmen zeigen, dass wir immer wieder daran arbeiten müssen, unsere hohen Standards im Umgang mit unseren Tieren einzuhalten und weiter zu verbessern. Dieser Aufgabe stellen wir uns.“ (ddy)

Ergänzung zum Bericht (Donnerstag, 3. August):

Die Tierschutzorganisationen Animal’s Angels und Animal Welfare Foundation widersprechen der Aussage in unserer Printausgabe, wonach beide unabhängig von einander den Zuchtverband „unter die Lupe“ genommen und nichts zu beanstanden gehabt hätten. Dies sei „schlichtweg falsch“, sagen beide unisono.

Josef Günthner, Geschäftsführer des Zuchtverbands, nahm dies mit Verwunderung zur Kenntnis. „Wir hatten vor einiger Zeit an verschiedenen Terminen Besuch bei uns in der Halle.“ Beiden Personen, die Kleidung mit Logos der beiden Organisationen getragen hätten, habe man die Arbeitsweise des Verbands erklärt. „Wir sind davon ausgegangen, dass sie im Auftrag der beiden Organisationen da waren. Aber offenbar waren beide wohl nur privat bei uns.“ Die entsprechende Passage in diesem Online-Bericht wurde deshalb gelöscht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.