An neuen Brennstäben scheiden sich die Geister

Ein Streckbetrieb der verbleibenden AKWs in Deutschland ist okay, finden die hiesigen Wahlkreisabgeordneten. © dpa

Nach dem Kanzler-Machtwort zum Thema Atomkraft beziehen die hiesigen Abgeordneten Stellung. Sonderlich weit reichen die Gemeinsamkeiten nicht.

Landkreis – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Diskussion um einen Streckbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke ein Ende gesetzt. Im Grundsatz begrüßen das auch die beiden Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Miesbach-Bad Tölz-Wolfratshausen. Viel weiter als bis zum 15. April reichen die Gemeinsamkeiten aber nicht.

Atomenergie: Hochrisikotechnologie oder bis auf Weiteres unverzichtbar?

Zu diesem Datum soll die Atomkraft zur Stromerzeugung in Deutschland der Vergangenheit angehören. Gut so, findet der Grünen-Abgeordnete Karl Bär aus Holzkirchen. „Atomkraft ist eine Hochrisikotechnologie. Ich halte es für falsch, dass überhaupt Atomkraftwerke laufen.“ Mit dem Streckbetrieb könne er leben. Technisch sei dieser nicht unbedingt nötig, „Aber es entsteht dabei kein neuer Atommüll, und wenn wir als Gesellschaft so beruhigter in den Winter gehen, hat das auch einen Wert.“ Vom Thema neue Brennstäbe macht der 37-Jährige auch seine Zustimmung abhängig: „Nur wenn klar ist, dass das nicht doch noch kommt, kann ich Gesetzesänderungen für den Streckbetrieb zustimmen. Deshalb werde ich mir das genau anschauen.“

CSU-Abgeordneter fürchtet: Winter 2023/24 wird deutlich härter

Genau hinschauen, das will auch Alexander Radwan aus Rottach-Egern, der für die CSU im Bundestag sitzt. Für ihn muss es nach Ende des Streckbetriebs aber gänzlich anders weitergehen, als Bär das gerne hätte. „Wir werden die Atommeiler auch 2024 noch brauchen und sollten daher neue Brennstäbe einsetzen und die AKWs als Übergangslösung weiterbetreiben“, erklärt er auf Anfrage. Seine Begründung für die Laufzeitverlängerung: „Experten gehen davon aus, dass der Winter 2023/2024 noch deutlich härter wird. Gerade gehen wir mit vollen Gasspeichern in die kalte Jahreszeit. Wie aber sollen die Speicher nächsten Sommer gefüllt werden, wenn Putin weiter das Gas abstellt?“ Der Streckbetrieb sei daher richtig, aber doch lange nicht ausreichend. „Wir werden neben dem Gas- auch weiterhin ein Stromproblem haben, insbesondere da immense Mengen Gas für die Verstromung gebraucht werden.“ Also: Weiterbetrieb. So viel Atomstrom wie möglich aus Frankreich und obendrein Fracking-Gas aus den USA zu importieren, während man sich selbst „auf keinen Fall die Hände schmutzig machen“ möchte? Der falsche Weg, findet Radwan.

Grünen-Vertreter: Kernkraft „nicht einmal ein sicherer Energielieferant“

Bär sieht in der Kernkraft derweil nicht die Lösung: „Die extreme Energiekrise in Frankreich, wo über die Hälfte der AKWs nicht funktioniert, und die Berichte aus dem ukrainischen Kraftwerk Saporischschja bestärken mich darin: Atomkraft ist nicht sicher, sie ist nicht einmal ein sicherer Energielieferant.“ Ob das AKW Emsland mit seinen Uralt-Brennstäben überhaupt viel Strom liefern kann, sei unklar, noch weniger, was passiert, wenn sich die neu entdeckten Schäden an Isar II als gravierender herausstellen sollten.

Abgeordnete einig: Andere Themen müssen wieder in den Vordergrund

Der Umstand, dass es ein Kanzler-Machtwort gebraucht hat, nutzt Radwan gern, um „Schwäche und Zerstrittenheit der Regierung“ zu tadeln. Diese scheine die Sorgen der Menschen und Unternehmen zu vergessen – und dies zu einer Zeit, in der nicht weniger als der Wohlstand Deutschlands auf dem Spiel stehe. Letztlich hofft auch Bär, dass auch andere Themen wieder in den Fokus rücken und nennt als Beispiele „die soziale Lage, den Klimawandel, den Fachkräftemangel oder die Integration von Flüchtlingen.“