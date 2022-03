Anruf-Sammel-Taxi kämpft weiter mit Problemen

Von: Stephen Hank

Teilen

Gültige Haltstellen fürs Anruf-Sammel-Taxi gibt es mittlerweile nur noch im Großraum Miesbach sowie im Schlierach- und Leitzachtal. Unsere Aufnahme entstand bei Wall. © tp

Das Anruf-Sammel-Taxi stottert gewaltig. Erst sind weitere Taxi-Unternehmen, ausgestiegen, nun hapert‘s an der Software. Demnächst soll es eine Grundsatzentscheidung geben.

Landkreis – Der Kreisentwicklungsausschuss wird in Kürze entscheiden müssen, ob und wie es mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) weitergeht. „Es ist momentan unser Sorgenkind“, gestand die Leiterin der neu gegründeten Stabsstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt, Andrea Ladewig. Bis zur nächsten Sitzung des Gremiums werde sie – so versprach sie – vernünftig aufbereitete Daten vorlegen, auf deren Grundlage eine Entscheidung möglich sei.

Bekanntermaßen wurde das AST im Landkreis-Norden Ende 2021 eingestellt. Wegen auslaufender Verträge waren die Leistungen neu ausgeschrieben worden. Wie zuvor schon im Tegernseer Tal hatte sich kein Anbieter mehr gefunden. Derzeit gibt es das AST nur noch im Raum Miesbach sowie im Schlierach- und Leitzachtal – und auch hier mit Problemen. Denn eine neue Software sorgt für Verzögerungen bei den Buchungen. Bis dem Fahrgast die Bestätigung vorliegt, kann es dauern. „Wir suchen gerade, wo der Fehler liegt“, berichtete Ladewig, die seit Kurzem im Amt ist (wir berichteten) und sich in der Sitzung den Kreisräten vorstellte.

„Wichtiger Beitrag zum Öffentlichen Personennahverkehr“

Landrat Olaf von Löwis (CSU) bedauerte die Probleme beim Anruf-Sammel-Taxi. „Es ist schade, weil es ein ganz wichtiger Beitrag zum Öffentlichen Personennahverkehr ist“, sagte er. Das Anruf-Sammel-Taxi holt seine Passagiere nach entsprechendem zeitlichem Vorlauf zum ÖPNV-Preis an festgelegten Haltestellen ab. Man werde sich das Konzept noch mal ganz genau anschauen und den Kreisentwicklungsausschuss dann „zum Schwur bitten“. Insbesondere geht es um die Frage, ob bis Ende 2023 überhaupt noch etwas unternommen wird. Dann nämlich erfolgt der Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV). Langfristig soll das AST einem Zubringer- und Ergänzungsmodell für den Linien- und Schienenverkehr weichen.

Nicht förderlich für eine verbraucherfreundliche Fortführung des AST dürften die aktuellen Spritkosten sein. „Man wird die Preise anpassen müssen“, sagte Elisabeth Dasch (SPD). Tatsächlich liegt dem Landratsamt bereits ein Antrag der Taxiunternehmen auf Änderung der Taxi-Tarif-Ordnung vor. Sie werden wohl auf eine Erhöhung der Gebühren drängen. Zuletzt waren die Preise im Jahr 2017 um rund 6,5 Prozent erhöht worden.

Auch interessant: Kostenloses Oberlandler-Schülerticket hat sich bewährt.