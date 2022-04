Apotheker ziehen Bilanz zum Testzentrum im Bräuwirt - 24.000 Abstriche

Von: Sebastian Grauvogl

Apotheker sagen „Servus“: Angela Maier (l., Bienen-Apotheke), Josef Spöckner (r., Spitzweg-Apotheke) und Dr. Fritz Grasberger (M., Alte Stadtapotheke) bedanken sich bei Miesbachs Zweiter Bürgermeisterin Astrid Güldner (2.v.l.) und Hanni Huber, Wirtin des Miesbacher Bräuwirt. © Privat

24 000 Abstriche haben die Mitarbeiter der Alten Stadtapotheke, der Bienen-Apotheke und der Spitzweg-Apotheke im Miesbacher Bräuwirtsaal genommen. Nun haben sie Bilanz gezogen.

Miesbach – Als die Apotheker im Juli 2021 im Miesbacher Bräuwirtsaal die Koffer packten, dachten wohl selbst sie nicht, dass sie ein paar Monate später wieder dorthin zurückkehren werden. Doch Anfang Dezember nahmen sie ihr gemeinsames Schnelltestzentrum wegen erneut steigender Corona-Infektionszahlen wieder in Betrieb. Diesmal blieb das Angebot mit knapp vier Monaten fast doppelt so lange bestehen wie im Sommer. Am vergangenen Donnerstag, 31. März, räumten die Tester nun zum zweiten Mal das Feld (wir berichteten).

24 000 Abstriche haben die Mitarbeiter der Alten Stadtapotheke, der Bienen-Apotheke und der Spitzweg-Apotheke im Gesamtzeitraum von sechs Monaten genommen und jeweils binnen 15 Minuten ausgewertet. Vor allem in Zeiten der 2G-Plus-Regelung waren die Antigen-Tests gefragt, mit den fortschreitenden Lockerungen in den vergangenen Wochen sei die Frequenz mehr und mehr zurückgegangen, teilt Fritz Grasberger von der Alten Stadtapotheke mit. Dennoch habe man auch im März noch 3200 Tests durchgeführt.

Während die Bürger sich weiterhin in den drei Apotheken testen lassen können, hat die Alte Stadtapotheke derweil schon wieder eine neue Außenstelle. Das Team testet im Auftrag des Landratsamtes die per Bus ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine. Da diese immer recht spontan eintreffen würden, gibt es keinen festen Turnus, teilt Grasberger mit. Im Schnitt werde man zwei Mal pro Woche gerufen. Grasberger dankt auch seinen Mitarbeitern, die unabhängig vom Dienstplan für die Abstriche im eigens aufgebauten Testzelt vor der Berufsschulturnhalle bereitstehen würden – zur Not auch am Wochenende. Da mittlerweile eine größere Personenzahl in der Turnhalle selbst untergebracht sei, würde man hier zudem auf Wunsch regelmäßige Reihentestungen anbieten. Für Grasberger ist das Engagement eine Selbstverständlichkeit. „Wir sind froh, wenn auch wir unseren Teil zur Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine beitragen können.