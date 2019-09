Ein weißes Auto mit Kamera- und GPS-Modul auf dem Dach kurvt derzeit durch Miesbach und Umgebung. Es gehört zum US-Technologieriesen Apple. Und das ist seine Mission.

Miesbach – Ein weißer Kompaktwagen mit spanischem Kennzeichen rollt in den Miesbacher Marktwinkl. Auf dem Dach ein Mast mit einer mit zig Kameraobjektiven bestückten Halbkugel. Fahrer und Beifahrerin schauen sich kurz um, wenden und verschwinden wieder. Verirrte Urlauber? Nein, denn selbst für Vielfotografierer wäre der digitale Ausguck auf dem Auto klar überdimensioniert.

Apple filmt Miesbach ab: Auto sammelt Daten für Maps

Aufkleber auf den Fensterscheiben verraten, was der wahre Grund für die Rundfahrt durch die Kreisstadt ist: Der US-amerikanische Technikriese Apple will seinen digitalen Kartendienst „Apple Maps“ verbessern. Die dazu nötigen 3D-Bilder und GPS-Daten zeichnet das Fahrzeug in Dauerschleife auf. Die Gäste der Pizzeria Himmisepp, die an diesem Tag am Marktwinkl zu Mittag essen, werden ebenfalls abgelichtet. Angst um ihre Privatsphäre brauchen sie laut Apple-Konzern nicht haben. Gesichter oder Autokennzeichen würden automatisch gepixelt. Wer dem Mechanismus nicht vertraut, kann per E-Mail an mapsimagecollection@apple.com unter Angabe von Zeitpunkt und Ort der Aufnahme widersprechen.

Da Apple eine möglichst lückenlose Datengrundlage für seine Karten anstrebt, dürfte das Auto noch einige Tage durch Miesbach und Umgebung kurven. Eine wichtige Info hat es schon erhalten: Wer aus dem hintersten Fleckerl des Marktwinkls wieder heraus will, muss umkehren. Zumindest mit dem Auto.

Weitere Nachrichten aus Miesbach & Umgebung lesen Sie hier.

sg