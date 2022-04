Arbeitskreis präsentiert neue Radlständer am Stadtplatz Miesbach - weitere sollen folgen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Zufriedene Radler: (v.l.) Martin Ritzinger (ADFC und AK Rad), Florian Ruml (Referent für Mobilität im Stadtrat und AK Rad), Birgit Hacklinger (Ortsvorsitzende ADFC Miesbach und AK Rad), Franz Mayer (Dritter Bürgermeister), Jürgen Fischer (Bauhofleiter), Marisa Blank (Kulturamt), Kick van Walbeek (Stadträtin, ADFC und AK Rad) und Gerhard Braunmiller (Bürgermeister und Vorsitzender AK Rad) haben die neuen Radabstellanlagen am Stadtplatz ausprobiert. © Steffen Gerber

Radler, die am Miesbacher Stadtplatz eine Pause einlegen wollen oder etwas erledigen müssen, haben es jetzt leichter: Sie können ihre Bikes an den neuen Abstellanlagen „parken“.

Miesbach – Wenn Kick van Walbeek und ihre Mitstreiter vom Arbeitskreis durch Miesbach radeln, haben sie in Gedanken immer eine lange Aufgabenliste mit dabei. Bei ihrer Tour am Gründonnerstag konnte die Gruppe um ihren Vorsitzenden Bürgermeister Gerhard Braunmiller nun endlich mal einen Punkt davon als erledigt abhaken: die neue Radabstellanlage am Stadtplatz. Für Walbeek, die für die Grünen im Stadtrat sitzt und sich auch beim ADFC engagiert, nicht weniger als das erste deutliche Zeichen für die bereits vor einigen Jahren angestoßene Wiederbelebung des Arbeitskreises Rad. Und eine Motivation, weitere bei der umfangreichen Bestandsaufnahme in der Kreisstadt aufgetauchte Mängel in Sachen Fahrradfreundlichkeit anzupacken.

27 moderne Fahrradständer aus Metall und Holz

27 moderne Fahrradständer aus Metall und Holz hatte die Stadt auf Antrag des Arbeitskreises und dem daraus folgenden positiven Beschlusses im Bauausschuss angeschafft. Einen Teil hat der Bauhof am Stadtplatz neben dem Michaelsbrunnen und gegenüber des Hauses Waitzinger aufgestellt. Die übrigen Abstellanlagen sollen am Kindergarten Straß und am Montessori-Kindergarten platziert werden, erklärt Walbeek. Die Kosten für die Stadt seien dank des Förderprogramms „Stadt und Land“ des Bundes überschaubar geblieben. Abzüglich des 90-prozentigen Zuschusses und der Arbeitsleistung des Bauhofs beschränkten sich die Ausgaben auf einen Betrag unter 1000 Euro.

Lesen Sie auch: Kick van Walbeek vom ADFC Miesbach erklärt, warum Fahrräder im Verkehr immer bedeutsamer werden

Den ersten Test durch die Arbeitskreis-Mitglieder haben die Fahrradständer bestanden. Positiv wertet Walbeek unter anderem, dass auch Fahrräder mit Anhängern sowie Lastenräder andocken können. Auch Besitzer teurer E-Bikes könnten ihre Zweiräder dort ruhigen Gewissens parken. Für den einen oder anderen vielleicht ein Grund mehr, sein Radl im Alltag und nicht nur bei sportlichen Touren zu nutzen, hofft Walbeek. Wer so viel Geld für ein Fahrrad ausgebe, wolle es schließlich nicht notdürftig an ein Verkehrsschild, einen Zaun oder einen Laternenmast binden.

Weitere Orte sollen ebenfalls neue Abstellanlagen erhalten

An einigen anderen Orten in der Kreisstadt bleibt den Radlern nach wie vor nichts anderes übrig, weiß Walbeek. Als Beispiel nennt sie den Marktplatz, wo es bei schönem Wetter (vor allem an Wochenenden) auch mal zu einem echten „Fahrradchaos“ komme. Die bestehenden Abstellanlagen würden schlicht nicht ausreichen, um den Andrang aufzufangen.

Als noch drängender erachtet Walbeek die Situation am Bahnhof, wo es noch überhaupt keine Radparkplätze gibt. Das Problem: Das Gelände ist in privater Hand, die Einflussmöglichkeiten für die Stadt und damit auch für den Arbeitskreis sind begrenzt bis kaum vorhanden. Dennoch will Walbeek trotz des Gegenwinds auch hier in die Pedale treten. Zumal die Zeit für Zuschüsse – auch durch die Bahn – günstig sei. Zur Not könne man erst mal über ein Provisorium reden. Hauptsache, es komme Bewegung in die Sache.

Auch interessant: Stadtradeln: Landkreis Miesbach zieht Bilanz

Weiter in Bewegung bleibt auch der AK Rad. Bei der Tour am Gründonnerstag habe man bereits weitere Lösungsansätze für Hürden und Gefahrenbereiche für Radler in Miesbach besprochen, berichtet Walbeek. Hinzu kämen die vierteljährlichen Treffen des AK. Dass das Thema Fahrrad aktueller denn je ist in der Kreisstadt, schließt Walbeek auch aus den Rückmeldungen der Bürger. „Ich werde immer wieder angeredet.“ Demnächst bestimmt auch auf die Erfolgsgeschichte um die neuen Radlständer am Stadtplatz.

sg