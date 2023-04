Arbeitslosenquote sinkt: 1414 Bürger gemeldet - Zahlreiche Stellen im Landkreis Miesbach offen

Agentur für Arbeit

Im Landkreis Miesbach ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen zurückgegangen. Parallel dazu meldet die Agentur für Arbeit viele offene Stellen.

Landkreis - Die Arbeitslosenquote im Kreis Miesbach ist im April deutlich um 0,3 Punkte gesunken und liegt nun bei 2,5 Prozent. Dies teilt die zuständige Agentur für Arbeit Rosenheim mit. 1414 Bürger waren zum Stichtag arbeitslos gemeldet, davon 782 bei der Agentur-Geschäftsstelle in Holzkirchen, 146 weniger als im Vormonat.

5740 offene Stellen gemeldet

Für die Betreuung der Arbeitslosengeld II-Empfänger ist der Landkreis zuständig. Dort sind 632 Menschen arbeitslos gemeldet, zwei weniger als im März. Insgesamt betreut das Jobcenter 1334 erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur lag die Quote bei 2,6 Prozent (Vormonat: 2,7 Prozent). Die absolute Zahl sank um 290 auf 8020. Offene Stellen sind der Agentur aktuell 5740 gemeldet. Nähere Informationen auf www.arbeitsagentur.de. mm

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.