Arbeitslosigkeit im Landkreis Miesbach: Quote sinkt weiter - viele offene Stellen

Von: Sebastian Grauvogl

Meldet viele offene Stellen: die Agentur für Arbeit (Symbolfoto).

Eine Ausnahmestellung nimmt der Landkreis Miesbach in der aktuellen Statistik der Agentur für Arbeit ein. Nur hier ist die Arbeitslosenquote weiter gesunken. Doch das hat einen Grund.

Landkreis - 1,8 Prozent betrug die Arbeitslosenquote im Juni im Landkreis Miesbach. Im Mai waren es noch 1,9 Prozent, im Juni 2021 sogar 2,6 Prozent. 1010 Bürger suchen zurzeit einen Job, teilt die Agentur für Arbeit Rosenheim mit. 660 seien bei der Holzkirchner Agentur gemeldet (40 weniger als im Vormonat), 350 beim Jobcenter am Landratsamt (24 weniger als im Mai), das insgesamt 1132 erwerbsfähige Leistungsberechtigte betreut.

Vergleicht man diese Zahlen mit den Werten aus den anderen Landkreisen im Zuständigkeitsbereich der Rosenheimer Agentur, stemmt sich Miesbach gegen den allgemeinen Trend der wieder ansteigenden Arbeitslosigkeit. So ist die Quote in Bad Tölz-Wolfratshausen binnen eines Monats von 2,0 auf 2,4 Prozent geklettert, im Kreis Rosenheim von 2,0 auf 2,5 Prozent sowie in der Stadt Rosenheim von 3,7 auf 4,1 Prozent. Im gesamten Agenturbezirk ergibt sich daraus ein Plus von 0,3 auf 2,5 Prozent.

Ukrainer im Kreis Miesbach noch nicht in Statistik enthalten

Doch es gibt eine plausible Erklärung für die gegenläufige Entwicklung, teilt die Agentur für Arbeit mit. So könnten Geflüchtete aus der Ukraine mit Erteilung der Aufenthaltserlaubnis seit dem 1. Juni auch Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) beziehen. Damit würden sie natürlich auch in der Statistik der jeweiligen Jobcenter auftauchen. Lediglich für den Landkreis Miesbach hätten zum Stichtag noch keine Zahlen vorgelegen - und somit sei hier auch kein Einfluss auf die Arbeitslosenquote erfolgt.

Dass der Arbeitsmarkt in jedem Fall aufnahmefähig ist, zeigt die Zahl der offenen Stellen. 949 Stellenangebote weist die Agentur für den Landkreis Miesbach aus, im Gesamtbezirk sind es 6050 - so viele wie noch nie in einem Juni. Ziel der Agentur ist es laut dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, Michael Schankweiler, möglichst viele Ukrainer entsprechend ihrer Qualifikation in für sie passende Jobs zu vermitteln. Sprach- und Integrationskurse würden dafür die Grundlage liefern. „Die Chancen, eine Beschäftigung zu finden, sind gut.“

