Geflüchtete aus der Ukraine hier nicht berücksichtigt

Arbeitslosigkeit im Landkreis Miesbach: Quote steigt leicht auf zwei Prozent

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

„Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich robust“, heißt es aus der Agentur für Arbeit mit Sitz in Rosenheim (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

566 Frauen und 555 Männer im Landkreis Miesbach sind bei der Agentur für Arbeit im Juli arbeitslos gemeldet. Knapp die Hälfte derer ist mindestens 50 Jahre alt.

Landkreis - 566 Frauen und 555 Männer im Landkreis Miesbach sind bei der Agentur für Arbeit im Juli arbeitslos gemeldet. Knapp die Hälfte derer ist mindestens 50 Jahre alt, knapp ein Drittel ist langzeitarbeitslos.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis liege damit bei genau zwei Prozent, berichtet die Agentur für Arbeit mit Sitz in Rosenheim. Damit wurde das Ziel der Vollbeschäftigung knapp erreicht. Allerdings ist die Quote im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen. Im Juni betrug die Quote 1,8 Prozent, im Mai 1,9 Prozent. Jedoch sind die zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr weiterhin eine Verbesserung. So gab es laut Arbeitsmarktreport im Juli 2021 251 Arbeitslose mehr im Landkreis als in diesem Juli, was damals einer generellen Quote von 2,5 Prozent entsprach. Die absolute Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 Prozent gesunken. Von Juni 2021 zu Juni 2022 betrug der Rückgang 26,6 Prozent, von Mai zu Mai 30,2 Prozent. Der Rückgang in Prozent bezieht sich auf die absolute Zahl der Arbeitslosen.

Fachkräftemangel: Anzahl der Arbeitsstellen steigt

Der so mittelfristig gesunkenen Arbeitslosenzahl steht eine Zunahme an gemeldeten Arbeitsstellen gegenüber. Während die Zahl der Stellen im Mai und im Juni des Jahres 2021 noch zurückging, ist heuer im Mai (plus 191), Juni (plus 145) und Juli (plus 253) wieder mehr Angebot im Landkreis vorhanden.



Laut Michael Vontra, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit in Rosenheim, „zeigt sich der regionale Arbeitsmarkt robust“. Die hohe Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen würde darauf hindeuten, dass weiterhin ein hoher Fachkräftebedarf bestehe. Den zuletzt leichten Anstieg der Arbeitslosenquote führt Vontra auf den Ausbildungsabschluss vieler junger Menschen zurück. Trotz des „enormen Fachkräftebedarfs“ seien nicht alle übernommen worden.



Geflüchtete aus der Ukraine hier nicht berücksichtigt

Ebenfalls eine Rolle spielen laut Vontra Geflüchtete aus der Ukraine. Im Bereich der Agentur, der die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach sowie Stadt und Landkreis Rosenheim umfasst, seien 1430 Ukrainer als arbeitslos gemeldet. Für den Kreis Miesbach gilt das allerdings nicht, hier liegen weiterhin keine Daten vor. Wohl auch deshalb ist die Quote andersorts höher; im Schnitt liegt sie bei 2,6 Prozent im Bereich der Agentur.



Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.