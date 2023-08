Arbeitsmarkt: 5400 Stellen in der Region unbesetzt - Stabile Zahlen im Landkreis Miesbach

Von: Jonas Napiletzki

Bundesagentur für Arbeit © Maximilian Koch/Imago

Obwohl im Kreis Miesbach im Juli 29 Menschen mehr arbeitslos gemeldet waren als noch im Vormonat, blickt die Agentur für Arbeit Rosenheim zufrieden auf die Entwicklungen zurück.

Landkreis – Die Arbeitslosenquote im Juli lag im Landkreis Miesbach erneut bei 2,4 Prozent, betrachtet für alle Städte und Landkreise im Einzugsbereich bei 2,6 Prozent. Dass sich dieser Durchschnittswert aus den Kreisen Rosenheim, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach sowie der Stadt Rosenheim um 0,1 Prozentpunkte seit dem Vormonat erhöht hat, ist laut der Agentur für Arbeit „für diese Jahreszeit üblich“. Der Vorsitzende der Geschäftsführung Michael Vontra erklärt: „Ich bin zuversichtlich, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei der Personengruppe der unter 25-Jährigen lediglich vorübergehend ist.“ Viele der jungen Menschen würden sich wohl in den nächsten Wochen wieder abmelden – beispielsweise mit Beginn ihres Studiums.

1354 Menschen im Kreis Miesbach arbeitslos gemeldet

In absoluten Zahlen für den Landkreis berichtet die Agentur für Arbeit von 1354 Menschen, die im Juli arbeitslos gemeldet waren. Davon sind 783 bei der Agentur für Arbeit in Holzkirchen gemeldet, 61 mehr als im Vormonat. Für Empfänger von Arbeitslosengeld II ist der Landkreis als „zugelassener kommunaler Träger“ zuständig. Beim Jobcenter sind 571 Menschen arbeitslos gemeldet, 32 weniger als im Juni.

Auf konstant hohem Niveau bewegt sich indes die Zahl der gemeldeten Stellen, im Juli waren es 5400. Mehr als die Hälfte sei für Fachkräfte ausgeschrieben, heißt es in der Mitteilung.

1620 Ausbildungsplätze

Ähnlich hoch war im Juli erneut auch die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze: Rund 1620 Stellen waren zuletzt gemeldet, während der Agentur nur 520 Bewerber gemeldet waren. Fabian Wilhelm, stellvertretender Leiter und Geschäftsführer, legt jungen Menschen weiterhin eine Beratung ans Herz, „damit es mit Ihrem Ausbildungsplatz schnell klappt“. Arbeitgebern empfiehlt Wilhelm, Unterstützungsmöglichkeiten wie die „Assistierte Ausbildung“ zu nutzen. nap

