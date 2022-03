Arbeitsmarkt: Corona-Lockerungen und Frühling sorgen für Aufschwung

Von: Christian Masengarb

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Miesbach ist im März zurückgegangen - Corona-Lockerungen und Frühling sei Dank. Doch die Betriebe setzen weiter auf Kurzarbeit.

Landkreis - Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Miesbach ist laut Zahlen der Agentur für Arbeit Rosenheim im März sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Gleichzeitig bieten Unternehmen deutlich mehr Ausbildungsstellen an, als jungen Menschen nach Ausbildungsstellen suchen. Die Aussichten mit einer Ausbildung einen beruflichen Aufstieg zu verbinden seien „noch nie so gut wie jetzt“ gewesen, sagt Franz Hagenauer, Leiter der Berufsberatung.

Von Februar auf März 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen um 126 auf 1345 Personen zurückgegangen, was einer Arbeitslosenquote von rund 2,4 Prozent entspricht (Februar: 2,6 Prozent). Zum Vergleich: Vor einem Jahr, im März 2021, waren anderthalb mal so viele Menschen im Landkreis arbeitslos wie derzeit (3,6 Prozent). Über die Hälfte der Arbeitssuchenden war älter als 50 Jahre, bei Menschen über 55 Jahren lag die Arbeistlosenquote mit 4,3 Prozent deutlich höher als im Landkreis-Durchschnitt. Rund ein Viertel aller Arbeitslosen zählt als Langzeitarbeitslose.

Für den Rückgang der Arbeitslosigkeit erkennt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim, zwei Gründe: Einerseits habe die zu dieser Jahreszeit übliche Frühjahresbelebung in den witterungsabhängigen Berufsfeldern viele Menschen zurück in Beschäftigungsverhältnisse gebracht. Entsprechend sei im Vergleich zu Februar besonders die Zahl der arbeitslos Gemeldeten im Bau, bei Fahrzeugführern sowie in Gartenbau und Floristik gesunken. Außerdem profitierten Hotellerie, Tourismus und Handel von den gelockerten Corona-Regeln. Auch hier sei die Zahl der Arbeitssuchenden besonders deutlich zurückgegangen. Die Schattenseite dieser Zahlen laut Schankweiler: Die Betriebe setzen weiter auf Kurzarbeit.

Viele Lehrstellen bleiben unbesetzt

Gleichzeitig suchen wieder mehr Betriebe nach Angestellten. Der Bestand an offenen Stellen sei im Vergleich zum Vorjahr um 401 gestiegen - das entspricht einer Steigerung um fast die Hälfte. Hinzu kommen 370 unbesetzte Ausbildungsstellen bei nur 175 angehenden Azubis auf Stellensuche.

Die Arbeitsmarkt-Entwicklung im Landkreis Miesbach entspricht der in den Nachbarlandkreisen Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen. Auch dort sind die Zahlen im Vergleich zu Vormonat und Vorjahr ähnlich stark gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt in Rosenheim (2,2 Prozent) und Bad-Tölz-Wolfratshausen (2,0 Prozent) unter der in Miesbach (2,4 Prozent). Nur in der Stadt Rosenheim (3,9 Prozent) liegt sie deutlich höher.