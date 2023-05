Arbeitsmarkt: Gute Zeiten für Jobsuchende und Azubis

Agentur für Arbeit

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist entspannt - zumindest für Arbeitnehmer: Mit einer Erwerbslosenquote von 2,4 Prozent herrscht im Kreis Miesbach beinahe Vollbeschäftigung.

Landkreis – Die Chancen, eine Ausbildungsstelle zu bekommen, waren selten so gut wie jetzt: Auf 1 850 offene Lehrstellen im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Rosenheim kommen derzeit nur 780 junge Menschen. Das teilte die Arbeitsagentur mit.



Demnach waren im Mai fast 2,4 Stellen je Bewerber gemeldet. Insbesondere im Gartenbau, in der Lebensmittelherstellung (beispielsweise Bäcker, Metzger und Köche), in Arztpraxen, in der Energietechnik sowie im Verkauf sind noch zahlreiche Lehrstellen unbesetzt – um nur einige der Branchen zu nennen, die besonders viele offene Stellen haben. „Den jungen Menschen, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, rate ich die Pfingstferien zu nutzen, um bei dem Unternehmen, wo sie gerne eine Ausbildung machen würden, ein Schnupperpraktikum zu machen. Häufig ist das der Türöffner für die spätere Lehre“, so Fabian Wilhelm, Geschäftsführer Operativ der Rosenheimer Arbeitsagentur.



Rund 1600 Plätze für Ausbildungen, die im Herbst beginnen, sind bereits vergeben. Mehr als 1 100 Jugendliche, die sich seit Beginn des Berufsberatungsjahres ab Oktober bei der Agentur für Arbeit Rosenheim gemeldet hatten, sind schon fündig geworden. Das entspricht der Arbeitsagentur zufolge rund 60 Prozent der Bewerber.



Ähnlich gut sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus. Im Landkreis Miesbach liegt die Arbeitslosenquote im Monat Mai bei nur 2,4 Prozent. Damit ist sie im Vergleich zum Vormonat (2,5 Prozent) leicht gesunken, liegt aber über der Quote vom Mai 2022 (1,9 Prozent). Insgesamt sind im Kreis Miesbach derzeit 1 346 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 729 bei der Agentur für Arbeit in Holzkirchen und 617 beim Jobcenter des Landkreises, das für die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger zuständig ist. Das sind 53 beziehungsweise 15 weniger als im April.



Im Vergleich zum Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, der ebenfalls in der Zuständigkeit der Rosenheimer Arbeitsagentur ist, steht der Kreis Miesbach geringfügig schlechter da: Die Arbeitslosenquote dort liegt bei 1,9 Prozent. Verglichen mit der Stadt Rosenheim mit einer Quote von 4, 2 Prozent ist der Arbeitsmarkt im Kreis Miesbach jedoch deutlich entspannter. Die Quote im Kreis Rosenheim entspricht mit 2,4 Prozent der Quote im Kreis Miesbach.



„Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist durch eine hohe Dynamik geprägt: 2 270 Frauen und Männer haben sich im Mai wegen Arbeitsaufnahme oder aus sonstigen Gründen abgemeldet“, teilte Michael Vontra mit, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rosenheimer Arbeitsagentur. Ihm zufolge haben sich zugleich 2 110 Personen neu arbeitslos gemeldet. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen sei damit um 160 auf insgesamt 7 870 zurückgegangen.

