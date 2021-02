Zurückgedrängt, aber nicht untätig in Sachen Baukultur

2020 war sicher nicht das Jahr, um intensiver über das trockene Thema Bauen beziehungsweise über die schöngeistige Variante Baukultur zu sprechen. Werner Pawlovsky hätte dies gern getan, aber Corona hat auch das Architekturforum Miesbacher Kreis weitgehend lahmgelegt.

Pawlovsky als Vorsitzender des Vereins Architekturforum und seine Mitstreiter mussten vergangenes Jahr die geplanten Veranstaltungen absagen – sowieso –, und auch ein besonderes Treffen mit der Kommunalpolitik kam wegen der Pandemie nicht zustande.. Mit den im Mai neu gewählten Bürgermeistern – im Landkreis immerhin sieben – hätte das Architekturforum gerne im Rahmen einer Bürgermeister Dienstbesprechung diskutiert. Das soll nach Möglichkeit heuer nachgeholt werden.

Fragenkatalog an alle Bürgermeister verschickt

Einen Grundstock hat der Verein bereits gelegt. Fünf Fragen hat die Gruppe formuliert und allen Bürgermeistern im Landkreis geschickt. Und alle haben geantwortet. „Erfreulich“, sagt Pawlovsky, „das zeigt meiner Meinung nach den Stellenwert, den das Forum genießt.“ Von den Rathauschefs wollten der frühere Kreisbaumeister und seine Architekten-Kollegen zum Beispiel wissen, wie sie allgemein zum Thema Baukultur stehen, welche Meinung sie zum Thema Flächenverbrauch und neue Wohnformen vertreten und welche Ziele sie bei der baulichen Entwicklung ihrer Gemeinde verfolgen. Über den Inhalt der Antworten will Pawlovsky vorab nicht viel verraten. Klar ist: Eine gepflegte Baukultur an sich findet niemand schlecht, letztlich kommt es aber auf die Umsetzung vor Ort an.

Pawlovsky würde sich diesbezüglich zum Beispiel wünschen, dass die Städte und Gemeinde eine Art Bestandsaufnahme ihrer Vorstellungen machen, also Fragen auf Antworten finden wie: „Wo wollen wir uns entwickeln?“ und „Was wollen wir auf keinen Fall?“ – am besten zusammen mit den Bürgern. „Je mehr man die Bevölkerung einbezieht, desto höher ist später die Akzeptanz“, sagt Pawlovsky.

Ex-Kreisbaumeister erhofft sich Akzeptanz für neue Wohnformen

Akzeptanz beziehungsweise Überzeugungsarbeit braucht es womöglich auch beim Thema neue Wohnformen. Einfamilienhäuser, so der frühere Kreisbaumeister, seien enorm flächenfressend, unter energetischen Gesichtspunkte suboptimal und für den Ottonormalverdiener ohnehin kaum zu finanzieren. Eine Alternative könnten Bauherrenmodelle sein, wie sie etwa in Kirschanschöring verwirklicht wurden. Menschen mit unterschiedlichen Wohnbedarf – Rentner, Familien, kinderlose Paare – leben in einem gemeinsam gebauten Haus. Eingebettet it dies am besten in ein umfassenderes Ortsentwicklungskonzept. Bei allem, das wurde und wird Pawlovsky nie müde zu betonen, steht der sorgsame Umgang mit „ unserer gottgesegneten Landschaft“ im Mittelpunkt.

Heuer sollen wieder Referenten kommen

In Sachen Veranstaltungen – der Kirchanschöringer Bügermeister Hans-Jörg Birner war bereits 2019 zu Gast – will der Vorsitzende den vergangenes Jahr ausgefallenen Abend mit dem Landschaftökologen Alfred Ringler nachholen. Der Rosenheimer erhielt vor zwei Jahren die Bayerische Naturschutzmedaille des Bund Naturschutz in Bayern. Pawlovsky schätzt ihn unter anderem für seine Vorträge, die er ohne Skript hält, die aber immer Hand und Fuß hätten. An weitere Referenten werde er erst herantreten, wenn eine gewisse Planungssicherheit bestehe, sagt Pawlovsky.

Eine echte Neuerung hat sich beim Forum aber in Sachen Außendarstellung ergeben. Der Verein ist unter www.architekturforum-mb.de im Internet vertreten.

