Arzt und Kinderschutzbund-Vorsitzender Razeghi plädiert für Schulöffnung

Miesbach – Die Corona-Einschränkungen treffen Kinder besonders hart, sagt Dr. Stefan Razeghi (51). Der Miesbacher Kinderarzt und Kreisvorsitzende des Kinderschutzbunds berichtet von Aggressionen und Schulkindern, die sich wieder einnässen. Sein Wunsch: Schulöffnungen – möglichst bald.

Herr Razeghi, der Freistaat soll selbst entscheiden dürfen, wann er Schulen und Kindergärten öffnet. Wofür plädieren Sie?

Als Kinderarzt plädiere ich dafür, Schulen und Kindergärten rasch zu öffnen und mit den jüngeren Kindern anzufangen. Diese scheinen weniger ansteckend zu sein als Jugendliche und haben deutlich mehr Probleme mit dem Unterricht zuhause.

Welche Probleme verursacht Corona bei Kindern?

Die körperlichen Auswirkungen bei Infektionen sind sehr gering. Kinder haben fast nie schwere Verläufe. Aber wir sehen in der Praxis ein breites Spektrum seelischer Reaktionen auf die Pandemie. Wir haben Fünftklässler, die wieder einnässen, und 14-Jährige, die Antidepressiva brauchen, weil sie mit der Situation nicht klarkommen. Andere Kinder werden aggressiv.

Liegt das an der Sondersituation, an der Angst oder den Einschränkungen?

Ich glaube, es liegt in erste Linie an den Einschränkungen. Wir hören in der Praxis jeden Tag, dass die Kindergarten- und Schulschließungen Familien sehr belasten.

Warum?

Viele Eltern sind mit der Betreuung überfordert. Sind beide berufstätig und sollen gleichzeitig zwei Grundschulkinder unterrichten, geht das einfach nicht. Außerdem wird beim Unterricht zuhause aus dem Frust auf den Lehrer der Frust auf Mama oder Papa. Das schürt dicke Luft. Manche Eltern schotten sich auch aus Angst vor Corona ab. Derzeit kommen die Kinder dann nicht mal mehr in der Schule in eine andere Umgebung.

Warum sind Schulen dann nicht schon lange offen?

In dieser Pandemie gibt es viele Interessen: unter anderem den Schutz der Risikogruppen, die Interessen der Wirtschaft und die Anliegen der Kinder. Wenn sich die Ziele widersprechen, sind sie unglaublich schwer gegeneinander abzuwiegen. Auch unter Kinderärzten sind die Meinungen dazu gespalten.

Was könnte Klarheit bringen?

Schulen und Kindergärten müssen engmaschig infektiologisch überwacht werden, damit wir endlich zuverlässige Daten haben, wie viele Infektionen dort stattfinden.

Sie würden auch ohne diese Daten jetzt öffnen?

Ich bin kein Politiker oder Virologe und will nicht bestimmen, was passieren muss. Aber ich weiß: Für Kinder ist die Situation besonders schwierig. Sie erleben wahnsinnig strenge Maßnahmen, um andere zu schützen, werden durch diese Maßnahmen aber massiv in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Ich bin deswegen dafür, Kindergärten und Schulen schnell wieder zu öffnen.

Befürchten Sie, dass die Inzidenz dadurch steigen könnte und die Schulen wieder schließen müssen?

Natürlich ist Vorsicht geboten: Ist das Virus einmal da, fallen die Infektionen erst zwei Wochen später auf und die Zahlen gehen durch die Decke. Aus meiner Praxis kann ich aber sagen: Kinder, die Corona haben, haben sich selten in Schule oder Kindergarten angesteckt, sondern meist bei den Eltern. Die haben das Virus oft von der Arbeit mitgebracht. Ich meine daher, Schulöffnungen sind gleichzeitig wichtig und im Vergleich zu anderen Maßnahmen relativ gefahrlos.

Wären die Probleme, von denen Sie berichten, vielleicht auch ohne Schulschließungen aufgetreten? Alleine durch die Sondersituation oder Schwierigkeiten in den Familien?

Ich habe keine Daten, um zum Beispiel die Anzahl der Depressionen bei Jugendlichen im Landkreis mit anderen Jahren zu vergleichen. Trotzdem nennen mir Kinder, die depressive Verstimmungen haben, häufig Schulschließungen als Ursache. Ich denke, es macht Sinn, diese Ursache zu beseitigen. Außerdem brauchen wir Konzepte, um mit Lücken umzugehen, die im Lockdown entstanden sind, etwa beim Lehrplan.