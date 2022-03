Dr. Straßmüller zu Corona: „Jetzt zu lockern ist natürlich ein Fehler“

Von: Christian Masengarb

Dr. Thomas Straßmüller, Vorsitzender Ärztlicher Kreisverband © tp

Landkreis – Dass der Bund schon bald Corona-Maßnahmen lockern will, kommt aus Sicht von Dr. Thomas Straßmüller, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands, zu früh. Im Gespräch erklärt er, wie er die Lage im Landkreis einschätzt und wann er lockern würde.

„Lockerungen kommen einen kleinen Tick zu früh“

Herr Straßmüller, der Bund plant ab Sonntag Lockerungen der Corona-Maßnahmen, der Freistaat will abwarten. Ihre Meinung: Sollten wir lockern?

Meiner Ansicht nach kommen Lockerungen einen kleinen Tick zu früh. Es ist, als würde wir den Marathon fünf Kilometer vor dem Ziel abbrechen. Schlauer wäre es, noch ein kleines bisschen zu warten.

Wie lange noch?

Ich bin nicht für ein ewiges Hinauszögern. Die Erfahrung der vergangenen zwei Jahre hat aber gezeigt: Die Entspannung durch wärmere Temperaturen setzt meistens nach Ostern ein. Dieses Jahr dürfte es ähnlich sein. Daher wäre nach Ostern und bei sinkenden Fallzahlen der bessere Zeitpunkt für Lockerungen. Die Maske in Innenräumen ist zum Beispiel eine der Maßnahmen, die sicher bis kurz nach Ostern Sinn macht.

„Praxen und Normalstationen stehen sehr unter Belastung“

Was spricht überhaupt gegen Lockerungen? Die Lage auf den Intensivstationen ist entspannt.

In den Praxen, Krankenhäusern und beim Rettungsdienst ist die Lage durch eine große Anzahl von Corona-Patienten weiter angespannt. Der Unterschied zwischen Omikron und den früheren Varianten ist die Fallschwere. Die ist jetzt geringer, und das entlastet die Intensivstationen. Die Anzahl der Erkrankungen ist aber deutlich höher. Deswegen stehen Praxen und Normalstationen sehr unter Belastung.

Wieso stehen dann Lockerungen im Raum?

Dass Omikron deutlich leichtere Verläufe als andere Corona-Varianten hat, verleitet zu einer Fehleinschätzung. Bei jeder Variante gab es leichte und auch sehr schwere Verläufe, bei Omikron geht die Relation zugunsten der Leichteren. Wir sollten Omikron aber nicht mit anderen Corona-Varianten vergleichen, sondern für sich selbst sehen. Wäre Omikron zuerst aufgetreten und wären wir alle ungeimpft, hätten wir es als schreckliche, schwere Krankheit und Gefahr für unser Gesundheitssystem gesehen. Das sollte uns ermahnen, es jetzt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

„„Jetzt zu lockern ist natürlich ein Fehler““

Wird das Thema Corona derzeit unterschätzt?

Das kann schon sein. Irgendwann müssen wir in Richtung Normalität gehen. Aber der Zeitpunkt ist schlecht gewählt: Jetzt, bei einer deutschlandweit steigenden Inzidenz zu lockern, ist natürlich ein Fehler. Das ist offensichtlich. Da weiß man eigentlich gar nicht, wie man auf die Idee kommt. Wenn die Zahlen sinken, kann man das aber getrost machen.

Das Pandemie-Ende ist also nahe, aber noch nicht erreicht?

Das Ende der Pandemie wahrscheinlich nicht, das Ende dieser Welle schon. Bald kommt der Sommer. Ich bin optimistisch, dass sich die Lage dann entspannt. Aber der Sommer ist noch nicht da. Deswegen müssen wir weiter durchhalten, trotz allem was in der Welt passiert. Außerdem kommt nach dem Sommer der Herbst. Dafür müssen wir uns aufstellen, damit wir nicht wieder so überrascht werden wie bei der Delta-Variante im vergangenen Herbst. Damals sind innerhalb weniger Wochen viele Menschen an Corona gestorben. Das darf nicht wieder passieren.

„Post Covid und Long Covid sind in der Praxis Alltag“

Am Dienstag war der Landkreis Miesbach der einzige Landkreis Bayerns mit einer Inzidenz unter 1000. Wieso sinken die Zahlen hier, während sie anderswo steigen?

Das kann ich nicht erklären. Ich kann nur das Gefühl wiedergeben, das wir in den Praxen spüren. Da sehe ich keine große Veränderung zu den Vorwochen.

Hat sich die Lage wenigstens bei Long Covid entspannt?

In der Praxis sind Post Covid und Long Covid absolut präsent. Wir haben jeden Tag Patienten, die über Beschwerden nach Covid-Infektionen klagen, auch nach Omikron. Das ist Alltag. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Ukraine-Krieg derzeit bedrohlicher wirkt. Aber in den Praxen kommen die Menschen weiter wegen Corona.

Einige Ärzte raten allen Genesenen, auch Geimpften, zu einem gründlichen Gesundheitscheck mit EKG. Sie auch?

Wer Beschwerden hat, soll sich natürlich beim Hausarzt untersuchen lassen. Wer einen Marathon laufen oder sich anderweitig stark sportlich belasten will, auch. Aber jeden zu checken, halte ich weder für notwendig noch bei den aktuellen Inzidenzen für leistbar.