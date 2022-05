ATS-Vorstand Harald Gmeiner will mehr „Projekte auf Oberbayernebene realisieren“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

ATS-Vorstand Harald Gmeiner ist neuer Fachbeirats-Vorsitzender im TOM-Verband. © Archiv/Thomas Plettenberg

ATS-Vorstand Harald Gmeiner ist neuer Fachbeirats-Vorsitzender im Verband Tourismus Oberbayern München. Dort will er die bezirksweite Verknüpfung fördern, verrät er im Interview.

Landkreis – Mit Projekten wie dem Ausflugsticker hat sich das Kommunalunternehmens Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) über den Landkreis hinaus einen Namen gemacht. Für Vorstand Harald Gmeiner zahlt sich das nun aus: Er wurde von den Mitgliedern des überregionalen Vereins Tourismus Oberbayern München (TOM) zum Vorsitzenden des Fachbeirats gewählt. Über seinen neuen Posten haben wir mit dem 59-Jährigen gesprochen.

Herr Gmeiner, im Fachbeirat sitzen Verantwortliche aus ganz Oberbayern. Wie haben Sie es geschafft, Vorsitzender zu werden?

Harald Gmeiner: Mein Vorgänger Klaus Götzl ist in den Ruhestand gegangen. Ich selbst sitze seit rund fünf Jahren als Mitglied im Fachbeirat, und wir haben als Destinations-Management-Organisation (DMO) viele Impulse in den Tourismusverband eingebracht. So war es naheliegend, dass die Verantwortlichen des TOM auf mich zugekommen sind. Eine Akzeptanz im Gremium ist also vorhanden – die ATS ist stark anerkannt.

Wie profitiert der Landkreis Miesbach von Ihrem Engagement?

Harald Gmeiner: Bei allen Projekten, bei denen wir als Landkreisorganisation zu wenig Kraft haben, oder alle oberbayerischen Destinationen vor den gleichen Herausforderungen stehen, macht es Sinn zu bündeln und die Projekte auf Oberbayernebene zu realisieren. Da gibt es Kosteneinsparungen und größere Relevanz bei der Umsetzung. Der Austausch zwischen den Landkreisorganisationen ist wichtig und hilfreich. Dies wird auch mein Schwerpunkt als Fachbeiratsvorsitzender sein. Die ATS allein wäre beispielsweise zu klein, um den Ausflugsticker zu stemmen.

Gab es diese Zusammenarbeit so bisher nicht?

Harald Gmeiner: Aus meiner Sicht nicht immer. Die Bedürfnisse der Regionen sind derzeit nicht ausreichend gebündelt.

Wie viel Zeit kostet Sie der neue Vorsitzposten?

Harald Gmeiner: Bisher waren es vier Sitzungen pro Jahr. Aber es kommt darauf an, wie man das Amt ausüben möchte. Der Austausch ist diese Zeit aber wert. Bayernweit gibt es jährlich rund 100 Millionen Übernachtungen. Knapp die Hälfte finden in Oberbayern statt. Das macht die Verbandsarbeit relevant – und ist in dem Sinne auch keine Mehrarbeit, als dass die ATS und der Landkreis Miesbach von der Durchsetzbarkeit einzelner Projekte profitieren.

Was sind Ihre ersten Schritte?

Harald Gmeiner: Ich bin in ersten Gesprächen mit anderen Destinationen. Im Juli leite ich zum ersten Mal eine gemeinsame Sitzung. Danach würde ich gerne auf eine Klausur fahren, um die Ziele abzustecken. Wichtig erscheint mir, mit den DMO’s die Aufgabenabgrenzung klar zu definieren: Was sind die Aufgaben der Landkreisorganisationen und was soll besser gebündelt auf der oberbayerischen Ebene passieren?

Sie sind auf drei Jahre gewählt – Projekte brauchen aber auch mal mehr Zeit.

Harald Gmeiner: Wenn es gewünscht ist und meine Arbeit Erfolg hat, kann ich mir vorstellen, noch einmal zu kandidieren. Aber das wird sich zeigen. Länger als sieben Jahre bleibe ich auf keinen Fall – dann nämlich bin ich im Ruhestand (lacht).

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.