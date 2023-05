Attacken unter Alkoholeinfluss: Miesbacher muss büßen

Urteil gefallen: Weil der im August in Miesbacher randaliert hat, hat ein 33-Jähriger eine Bewährungsstrafe bekommen. © IMAGO

Wegen gefährlicher Körperverletzung stand jetzt ein 33-jähriger Miesbacher vor Gericht - und verließ es mit einer Bewährungsstrafe.

Miesbach – Laut Anklage soll der Miesbacher erst auf den Wirt losgegangen sein, ihn zu Boden gerissen und dreimal mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben, bis andere Personen einschritten. Danach soll er Passanten angegriffen haben, die sich vor dem Lokal unterhielten.

Täter gibt Schläge zu, an die sich das Opfer gar nicht erinnert

Sein Mandant räume alle Vorwürfe ein, erklärte Verteidiger Günter Reisinger. Man müsse jedoch die Vorgeschichte betrachten. So sei es in der Gaststätte zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der der Angeklagte nicht beteiligt gewesen sei. Seine Reaktion sei auf eine völlige Verkennung der Situation unter Alkoholeinfluss zurückzuführen. Er habe irrtümlich angenommen, ein Bekannter werde angegriffen. Diesen habe er verteidigen wollen. Dass es sich bei dem vermeintlichen Angreifer um den Wirt handelte, habe er nicht gewusst. Er habe das Lokal zum ersten Mal besucht, sagte der Angeklagte selbst. Tags darauf habe er sich persönlich entschuldigt.

„Nur gestreift“: Wirt relativiert Geschehen

Harmloser klang die Sache dann aus Sicht des Wirts. Er habe im Außenbereich einen Gast ermahnt, die Scherben seines zu Boden gefallenen Glases zu entfernen und diesem auf die Schulter geklopft. Da habe ihn der Angeklagte von hinten gepackt, woraufhin sie beide wohl über eine niedrige Begrenzungsmauer gestolpert seien. An Faustschläge könne er nicht erinnern. Das habe der Angeklagte aber eingeräumt, hielt Richter Walter Leitner entgegen. „Dann hat er aber nicht getroffen“, war die Antwort, denn er sei nicht verletzt worden. Bei der Polizei habe er derweil von einem „leichten Schlag ins Gesicht“ gesprochen, hielt Leitner dem Zeugen vor. Er habe ihn im Fallen wohl gestreift, räumte der Wirt ein.

Die weiteren Tätlichkeiten auf der Straße seien ebenfalls durch Irrtum begründet, sagte der Verteidiger. Sein Mandant habe geglaubt, eingreifen zu müssen, weil die Rauferei draußen wieder aufflamme. Er habe ein „lautes Getümmel und Geschrei“ wahrgenommen.

Weiterer Zeuge schildert Geschehen vor der Wirtschaft

Ein 20-jähriger Schlierseer schilderte, dass er mitten im Gespräch einen Tritt in den Rücken bekommen habe. Als er sich umdrehte, habe ihm der Angeklagte mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Er sei aber nicht gezielt angegriffen worden, vermutete er. Der Angeklagte entschuldigte sich jeweils mit Handschlag bei den Opfern. Er hatte bereits zwölf Vorstrafen. Die letzte einschlägige liegt elf Jahre zurück. Seine Bewährungshelferin bescheinigte dem 33-Jährigen gute Führung und den konstruktiven Versuch, ein solides Leben aufzubauen. Beim Angriff auf den Wirt sei es bei versuchter Körperverletzung geblieben, befand der Staatsanwalt. Er plädierte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr, während der Verteidiger wegen günstiger Sozialprognose und der geringen Verletzungen der Opfer eine Geldstrafe für gerechtfertigt hielt. Leitner verhängte dennoch eine Bewährungsstrafe von neun Monaten. Der Angeklagte habe beide Opfer hinterrücks angegriffen, nur durch Glück seien die Folgen gering gewesen, sagte er.