Abi-Prüfungen haben begonnen: Zeit zu zeigen, was man kann

Die Zeit des Büffelns ist vorbei. Die des Bangens hält noch ein bisschen an. Für die angehenden Abiturienten haben am Dienstag die Abschlussprüfungen begonnen. Auch im Landkreis Miesbach.

Landkreis – 120 junge Frauen und Männer sind es am Gymnasium Miesbach, 20 weniger als im Vorjahr. 93 (Vorjahr: 94) gehen am Gymnasium Tegernsee in die Abiturprüfungen. Allesamt haben sie am Dienstag die erste Prüfung in Deutsch abgelegt. Fünf Themen standen zur Auswahl; da galt es, sich erst einmal in die Literatur zu vertiefen.

Lesen Sie hier: Nach Razzia am Gymnasium Tegernsee: Ein Schüler rechnet ab

Und schon am Freitag geht es für die jungen Damen und Herren weiter. Für viele wird dies wohl die höchste Hürde sein: Mathematik. Die dritte schriftliche Prüfung steht am Mittwoch, 8. Mai, auf der Agenda. Nur Französisch wird länderübergreifend erst am Freitag geschrieben. Ab Montag, 20. Mai, steht dann das Mündliche an. Zwei weitere Male müssen die Abiturienten hier ran. Noten gibt’s dann Ende Mai. Für manchen geht es dann in die Nachprüfungen – verpflichtend, wenn es nicht gereicht hat, oder freiwillig für jene, die ihren Schnitt noch verbessern möchten.

An beiden Gymnasien haben alle, die zu Schuljahresbeginn angetreten waren, die Zulassung zur Abiprüfung geschafft – mit einer traurigen, ja tragischen Ausnahme in Tegernsee: Nici Kutter, der heuer nach jahrelangem Kampf seinem schweren Krebsleiden erlegen ist.

Am noch jungen Staatlichen Gymnasium Holzkirchen gibt es bis dato noch keine Abiturklassen. Am Privatgymnasium in der Marktgemeinde tritt „eine Abiturklasse“ an, wie die Schule ohne Nennung einer genauen Schülerzahl mitteilt.

Mit einer Übertrittsquote von 55 Prozent von der Grundschule aufs Gymnasium liegt der Landkreis bayernweit übrigens auf Platz 19, wie die „Bürgerinitiative für die Abschaffung der verbindlichen Schulempfehlung in Bayern“ ermittelt hat. Zum Vergleich: Im Nachbarlandkreis Rosenheim sind es 52, in Bad Tölz-Wolfratshausen 50 Prozent. 18 Prozent der Kinder wechseln in den drei Landkreisen jeweils auf die Realschule. An der Spitze liegen die Landkreise Starnberg (71 und 13 Prozent) und München Land (69 und 14 Prozent).

Hier finden Sie die Anmeldetermine für die Gymnasien und Realschulen im Landkreis Miesbach

Daniel Krehl

Stephen Hank