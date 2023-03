Auch im Winter Vollbeschäftigung: Agentur sieht trotz Freistellungssaison stabile Situation

Von: Dieter Dorby

Stabile Situation am Arbeitsmarkt - so beurteilt die Arbeitsagentur Rosenheim die Entwicklung im Februar 2023 im Landkreis Miesbach. © Oliver Berg

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt gut. Wie die Arbeitsagentur in Rosenheim, die auch für den Landkreis Miesbach zuständig ist, mitteilt, ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen im Februar um 140 auf 8860 leicht zurückgegangen.

Michael Schankweiler, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, erklärt die Stabilität am Arbeitsmarkt so: „Sie ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich in den witterungsabhängigen Berufsgruppen Gartenbau sowie Hoch-, Tief- und Ausbau einige der Arbeitnehmer, die über die Wintermonate freigestellt waren, bereits wieder in Arbeit sind.“

Die Arbeitslosenquote liegt damit im gesamten Bezirk unverändert bei 2,9 Prozent. Im Vorjahresmonat waren es noch 2,6 Prozent. Damit bleibt die Quote unter der wichtigen Marke von 3,0 Prozent, was der Definition von Vollbeschäftigung entspricht.

Belastung durch den Krieg

Laut Schankweiler ist diese Entwicklung umso erfreulicher, „da wir seit einem Jahr mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert sind, was auch Auswirkungen auf unsere Region hat.“ Was nicht zuletzt die Flüchtlingssituation betreffe.

Quote liegt bei 3,0 Prozent

Im Landkreis Miesbach sind derzeit 1661 Personen ohne Arbeit gemeldet, was einer Quote von 3,0 Prozent (Januar 2023: 3,0 Prozent; Februar 2022: 2,6 Prozent) entspricht. Davon sind 1008 arbeitslose Männer und Frauen bei der Arbeitsagentur in Holzkirchen gemeldet, 20 weniger als im Vormonat.

Für die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger nach dem SGB II ist der Landkreis Miesbach als zugelassener kommunaler Träger und optierende Kommune zuständig. Beim Jobcenter sind 653 Menschen arbeitslos gemeldet, 26 mehr als im Januar. Insgesamt betreut das Jobcenter 1321 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in 1056 sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben.

