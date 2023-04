Auch Miesbach plant nun einen Pflegestützpunkt

„Kompetenzzentrum rund um die Pflege“

Auch im Landkreis Miesbach soll es bald einen Pflegestützpunkt geben. Doch der Zeitrahmen ist eng. Es geht um Zuschüsse.

Landkreis – Es soll eine Entlastung für alle pflegenden Angehörigen sein. Als einer der letzten Landkreise in Oberbayern möchte nun auch Miesbach einen Pflegestützpunkt errichten. Die Zeit drängt: Beantragt der Landkreis die Beratungsstelle nicht mehr in diesem Jahr, kommen in Zukunft womöglich deutlich höhere Kosten auf ihn zu.

Zahl der über 75-Jährigen wird deutlich zunehmen

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Bis zum Jahr 2039 wird die Zahl der über 75-jährigen Bürger im Landkreis um 23,4 Prozent zunehmen. Schon heute liegt der Anteil der über 65-Jährigen bei 22,7 Prozent. Immer mehr Familien werden also mit dem Thema Betreuung und Pflege konfrontiert werden, und genau hier setzt der Pflegestützpunkt an.

„Es gibt punktuelle Beratungen verschiedener Dienste, Einrichtungen und Organisationen, aber keine Stelle, die das alles bündelt“, sagte Astrid Achterberg von der Fachstelle für soziale Angelegenheiten am Landratsamt gestern im Kreisausschuss. „Es wäre ein Kompetenzzentrum rund um die Pflege.“

Angehörige beraten und Angebote vernetzen

Aufgabe eines Pflegestützpunkts ist es, Angehörige bei der Organisation des Pflegebedarfs zu entlasten, sie über Hilfsangebote aufzuklären und zu beraten und die Angebote innerhalb eines Landkreises zu vernetzen. Die Beratung kann im Büro oder zu Hause bei den Familien erfolgen. Großer Vorteil: Der Pflegestützpunkt arbeitet unabhängig und kennt die örtlichen Strukturen. In Oberbayern verfügen nur drei Kreise – Bad Tölz-Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck und Miesbach – sowie die Landeshauptstadt München noch nicht über einen Pflegestützpunkt.

Kosten von 30.000 Euro pro Jahr für den Landkreis

Finanziert wird das Angebot zu zwei Dritteln von Pflege- und Krankenkassen und zu einem Drittel von Landkreis und Bezirk. Auf den Landkreis kämen damit unterm Strich rund 30 000 Euro im Jahr zu. „Langfristig wäre das die günstigere Variante“, gab Kreiskämmerer Gerhard de Biasio zu bedenken. Denn wenn Ende des Jahres aller Voraussicht nach das sogenannte Initiativrecht ausläuft, ist auch die Kostenteilung vom Tisch. Der Landkreis müsste später bei einer verpflichtenden Einführung allein für das Beratungsangebot – nach aktuellen Schätzungen rund 180 000 Euro im Jahr – aufkommen.

Antrag muss bis zum 12. Dezember eingereicht werden

Wie Achterberg berichtete, muss der Antrag bis spätestens 12. Dezember bei der zuständigen Kommission eingehen. Startschuss für den Pflegestützpunkt wäre der 1. Januar 2024. „Im Regelfall vergehen zwei Jahre bis zur Errichtung“, sagte sie. „Das wird also ein sportlicher Zeitrahmen.“ Dennoch sei sie zuversichtlich, den Antrag fristgerecht fertigstellen zu können.

Einhellige Zustimmung aus Reihen des Kreisausschusses

„Wir sollten die Chance wahrnehmen, auch wenn es relativ knapp wird“, empfahl Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG), der in Vertretung von Olaf von Löwis (CSU) die Sitzung leitete. „Der Bedarf ist da.“ Auch CSU-Fraktionssprecher Christian Köck zeigte sich zuversichtlich: „Das Zeitfenster ist sehr gering, aber wir können es schaffen.“ Man habe sich in der Vergangenheit zu sehr auf die Arbeit der Ehrenamtlichen verlassen. Nun aber brauche es zu deren Entlastung und zur Unterstützung der Betroffenen Fachleute.

Kreisrätin berichtet aus persönlicher Erfahrung

„Als pflegender Angehöriger kann man all die Dinge gar nicht allein leisten“, berichtete Birgit Eibl (FW) aus persönlicher Erfahrung innerhalb ihrer eigenen Familie. Obwohl als Anwältin für Familien- und Erbrecht juristisch beschlagen, sei sie bei der Kommunikation mit den Kassen an ihre Grenzen gestoßen: „Ich hätte mir solch einen Pflegestützpunkt damals gewünscht.“ Thomas Tomaschek (Grüne) bezeichnete die Kosten als vertretbar. „Wir sollten es uns leisten“, meinte er. Christine Negele (SPD) bat darum, beim Beratungsangebot auch Menschen mit Behinderung nicht zu vergessen. Achterberg versicherte, dass auch die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) fester Kooperationspartner sei.

Caritas-Geschäftsführerin hofft auf bessere Vernetzung

Der Kreisausschuss empfahl dem Kreistag für seine Sitzung im Juni einstimmig, den Pflegestützpunkt auf den Weg zu bringen. Bereits am Vortag hatte es ein positives Signal vom Sozialbeirat gegeben. „Wir können uns hier nicht breit genug aufstellen“, sagte Martin Rosenberger (FW) in dieser Sitzung. Caritas-Kreisgeschäftsführerin Petra Schubert bestätigte das. Sie erhoffe sich durch den Pflegestützpunkt vor allem eine bessere Vernetzung der Akteure: „Momentan läuft hier vieles parallel.“